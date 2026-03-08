Berburu Lailatul Qadar, Ini Rekomendasi Masjid untuk Iktikaf di Kota Bandung

Ilustrasi(Dok Diskominfo Bandung)

MEMASUKI sepuluh malam terakhir Ramadan, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, salah satunya dengan melaksanakan iktikaf di masjid. Di Kota Bandung, sejumlah masjid besar menjadi rekomendasi bagi masyarakat yang ingin berdiam diri di rumah ibadah untuk beribadah dengan suasana yang nyaman, aman dan kondusif.

Beberapa masjid di Bandung bahkan menyediakan berbagai fasilitas penunjang bagi jamaah yang melaksanakan iktikaf, mulai dari sahur bersama, kajian keislaman, keamanan hingga area parkir yang memadai. Salah satu masjid yang kerap menjadi pilihan jemaah adalah Masjid Al Lathief. Masjid ini dikenal aktif menggelar kajian keislaman selama Ramadan serta menyediakan fasilitas sahur bagi jamaah yang mengikuti iktikaf.

Selain itu, Masjid Lautze 2 Bandung dan Masjid Imtizaj juga menjadi destinasi favorit. Kedua masjid tersebut memiliki konsep arsitektur yang unik serta sering mengadakan kajian Ramadan yang terbuka untuk masyarakat. Masjid lainnya yang juga direkomendasikan adalah Masjid Raya Bandung. Masjid ikonik di pusat kota ini memiliki kapasitas jamaah yang besar, fasilitas parkir yang luas, serta pengamanan yang memadai, sehingga kerap dipadati jamaah yang ingin melaksanakan iktikaf. Di kawasan Cipaganti, Masjid Besar Cipaganti juga menjadi pilihan masyarakat. Masjid bersejarah ini rutin menggelar kajian Ramadan dan menyediakan ruang yang nyaman bagi jemaah yang ingin beribadah sepanjang malam.

Sementara itu, Masjid Baitul Mughni Bank BJB Naripan juga dikenal aktif menyelenggarakan kegiatan keagamaan selama Ramadan, termasuk kajian dan sahur bersama bagi jemaah. Tak kalah penting, Masjid Al Ukhuwah Bandung yang berada di kawasan Balai Kota Bandung juga menjadi salah satu lokasi favorit untuk iktikaf karena aksesnya mudah dan fasilitasnya cukup lengkap. Dengan berbagai fasilitas yang tersedia, masjid-masjid tersebut dapat menjadi tempat yang nyaman bagi umat muslim untuk meningkatkan ibadah, khususnya dalam mencari keberkahan pada malam Lailatul Qadar.

Namun demikian, para jemaah juga diimbau untuk menjaga ketertiban dan kebersihan selama berada di area masjid. Jemaah diminta untuk tidak membawa barang berlebihan, menjaga ketenangan agar tidak mengganggu ibadah orang lain, serta memastikan kebersihan tempat yang digunakan.

Selain itu, jemaah juga diharapkan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pengurus masjid, termasuk peraturan area istirahat, parkir kendaraan serta menjaga keamanan barang pribadi. Dengan menjaga ketertiban dan kebersihan bersama, suasana masjid selama iktikaf diharapkan tetap nyaman, khusyuk dan memberikan manfaat spiritual bagi seluruh jemaah yang datang beribadah.