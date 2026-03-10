Siluet umat Islam membaca Al Quran.(ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

MALAM Lailatul Qadar merupakan momen yang paling dinantikan oleh seluruh umat Muslim di seluruh dunia saat bulan suci Ramadan. Kehadirannya membawa keberkahan yang tak tertandingi, bahkan disebut secara khusus dalam Al-Qur'an sebagai malam yang penuh kemuliaan. Namun, apa sebenarnya makna di balik malam tersebut dan mengapa ia begitu istimewa?

Apa Itu Malam Lailatul Qadar?

Secara etimologi, Lailatul Qadar berasal dari dua kata: Lail yang berarti malam dan Qadar yang berarti kemuliaan, ketetapan, atau ukuran. Dalam terminologi Islam, Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Qur'an secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia.

Malam ini hanya terjadi satu kali dalam setahun, yakni pada salah satu malam di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Allah SWT merahasiakan tanggal pastinya agar umat Islam senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah di sepanjang akhir Ramadan.

Baca juga : Ayo Berdoa dan Beribadah di Lailatul Qadar Ini

8 Keutamaan Malam Lailatul Qadar

Berikut adalah deretan keistimewaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar yang menjadikannya begitu berharga bagi umat Islam:

1. Lebih Baik dari Seribu Bulan

Keutamaan utama Lailatul Qadar adalah nilai ibadahnya yang setara dengan ibadah selama seribu bulan atau sekitar 83 tahun lebih. Hal ini ditegaskan dalam Surat Al-Qadr ayat 3: "Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan."

2. Malam Turunnya Al-Qur'an

Lailatul Qadar merupakan malam bersejarah di mana wahyu Allah SWT pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Ini menjadi awal dari petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Baca juga : Temukan Rahmat di Malam Lailatul Qadar yang Istimewa, Jangan sampai Terlewat!

3. Turunnya Para Malaikat dan Jibril

Pada malam ini, para malaikat turun ke bumi dalam jumlah yang sangat banyak untuk membawa rahmat dan kedamaian. Malaikat Jibril juga turut turun untuk mengatur segala urusan atas izin Allah SWT.

4. Malam Pengampunan Dosa

Siapa pun yang menghidupkan malam ini dengan sholat, zikir, dan doa dengan penuh keimanan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah kesempatan besar untuk membersihkan diri dari khilaf.

5. Malam Penuh Kedamaian (Salaam)

Kesejahteraan dan kedamaian menyelimuti bumi pada malam Lailatul Qadar hingga terbit fajar. Hati orang-orang yang beriman akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa saat beribadah pada waktu tersebut.

6. Malam Penulisan Takdir Tahunan

Para ulama menjelaskan bahwa pada malam ini, Allah SWT memerintahkan malaikat untuk mencatat rincian takdir makhluk-Nya untuk satu tahun ke depan, termasuk mengenai rezeki, ajal, dan keberuntungan.

7. Waktu Mustajab untuk Berdoa

Pintu langit terbuka lebar pada malam Lailatul Qadar. Doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus, terutama doa memohon ampunan, memiliki peluang sangat besar untuk dikabulkan oleh Allah SWT.

8. Malam yang Diberkahi

Disebut sebagai Lailah Mubarokah, malam ini penuh dengan keberkahan yang melimpah bagi siapa saja yang memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta.

Jadwal Malam Ganjil Ramadan 2026 (1447 H):

Malam 21 Ramadan: Selasa malam, 10 Maret 2026

Malam 23 Ramadan: Kamis malam, 12 Maret 2026

Malam 25 Ramadan: Sabtu malam, 14 Maret 2026

Malam 27 Ramadan: Senin malam, 16 Maret 2026

Malam 29 Ramadan: Rabu malam, 18 Maret 2026

Malam Lailatul Qadar adalah anugerah terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dengan usia umat yang relatif lebih pendek dibandingkan umat terdahulu, Allah memberikan satu malam yang nilainya melampaui usia manusia pada umumnya. Mari persiapkan diri untuk meraih kemuliaan ini di Ramadan 2026. (Z-4)