Makna Al-Mughni: Dalil, Keutamaan Zikir, dan Cara Mengamalkannya

Tulisan arab Al-Mughni.

DALAM menjalani kehidupan, sering kali manusia merasa khawatir akan kekurangan materi atau rezeki. Namun, bagi seorang muslim, kegelisahan ini dapat diredam dengan memahami dan mengimani salah satu nama agung Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Mughni (الْمُغْنِي).

Secara bahasa, Al-Mughni berasal dari akar kata ghaniya yang berarti kaya atau merasa cukup. Sebagai nama Allah, Al-Mughni bermakna Maha Pemberi Kekayaan atau Maha Memberi Kecukupan.

Allah ialah Dzat yang memberikan kekayaan kepada hamba-hamba-Nya sesuai kehendak-Nya, baik berupa harta benda maupun ketenangan batin. Lebih jelasnya, cermati uraian berikut.

Baca juga : Makna Al-Ghani dalam Asmaul Husna: Dalil, Keutamaan, dan Pengamalan

Makna Al-Mughni ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW:

QS. An-Najm Ayat 48: "Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan."

"...Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki..."

Hadis Riwayat Bukhari & Muslim: Rasulullah SAW bersabda, "Kekayaan itu bukanlah memiliki banyak harta. Namun, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa (ghina an-nafs)."

Baca juga : Makna Asmaul Husna Al-Jami Dalil, Keutamaan Zikir, dan Pengamalannya

Info Penting: Al-Mughni mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak angka di rekening, melainkan seberapa tenang hati kita menerima ketetapan-Nya.

Mengamalkan zikir dengan menyebut nama Al-Mughni memiliki keutamaan spiritual yang besar, di antaranya:

Membuka Pintu Rezeki: Berdoa dengan menyebut Ya Mughni diyakini menjadi wasilah agar Allah memudahkan urusan ekonomi dan mencukupkan kebutuhan hidup.

Menghilangkan Kecemasan Finansial: Mengingat Allah sebagai Sang Pemberi Kecukupan membantu hati tetap tenang di tengah ketidakpastian ekonomi.

Memperoleh Rasa Qana'ah: Membantu hamba agar selalu merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga terhindar dari sifat tamak dan iri hati.

Baca juga: Surat Shad Makna, Asbabun Nuzul, Pesan Inti, Keutamaan Membacanya

Cara Meneladani Sifat Al-Mughni dalam Kehidupan

Meneladani sifat Al-Mughni bukan berarti kita bisa memberi kekayaan seperti Allah, melainkan dengan mempraktikkan perilaku berikut:

Menjadi Tangan di Atas: Berusaha membantu orang lain yang kekurangan dengan harta, ilmu, atau tenaga. Optimis dalam Berikhtiar: Selalu yakin bahwa setiap usaha yang disertai doa akan dicukupkan hasilnya oleh Allah. Menghindari Bergantung pada Makhluk: Menanamkan keyakinan bahwa manusia hanyalah perantara, sementara sumber kekayaan sejati hanyalah Allah SWT.

Baca juga: 99 Asmaul Husna Arab, Latin, dan Artinya

Pertanyaan Sering Muncul

Pertanyaan Jawaban Apa perbedaan Al-Ghani dan Al-Mughni? Al-Ghani berarti Allah Maha Kaya (tidak butuh siapa pun), Al-Mughni berarti Allah yang memberikan kekayaan kepada makhluk. Kapan waktu terbaik zikir Ya Mughni? Dapat dibaca kapan saja, namun sangat baik diamalkan setelah salat fardu atau salat Duha.

Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti

Pertanyaan lain yaitu apakah Al-Mughni hanya tentang harta? Jawabannya, tidak. Kekayaan dari Al-Mughni meliputi kesehatan, ilmu, ketenangan hati, dan keluarga yang bahagia.

Dengan mengimani Al-Mughni, seorang muslim akan memiliki mentalitas yang kuat. Ia tidak akan mudah putus asa saat sempit, dan tidak akan sombong saat lapang, karena ia tahu bahwa segala kecukupan berasal dari karunia Allah, Uang yang berkah bukan hanya soal jumlah, tetapi soal manfaat. (I-2)

Baca juga: Panduan Lengkap Zakat Fitrah 2026 Besaran, Niat, dan Tata Cara Akad