Asmaul Husna An-Nur: Makna, Dalil, Keutamaan Zikir, dan Cara Meneladaninya

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
DALAM deretan 99 Asmaul Husna, An-Nur (النور) merupakan salah satu nama yang paling indah dan penuh makna. Secara harfiah, An-Nur berarti Yang Maha Menerangi atau Maha Cahaya. Allah SWT adalah sumber dari segala cahaya yang ada di alam semesta, baik cahaya yang bersifat fisik (seperti matahari dan bintang) maupun cahaya yang bersifat maknawi (seperti hidayah, ilmu, dan keimanan).
Tanpa cahaya-Nya, alam semesta akan berada dalam kegelapan abadi, dan jiwa manusia akan tersesat dalam kebingungan. Memahami makna An-Nur bukan sekadar menghafal nama, melainkan upaya untuk mendekatkan diri kepada sumber kebenaran yang hakiki.
Para ulama menjelaskan bahwa makna An-Nur bagi Allah SWT mencakup tiga dimensi utama:
Landasan utama nama ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 35, yang sering disebut sebagai Ayat Cahaya:
"Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan..." (QS. An-Nur: 35)
Ayat ini menggambarkan betapa agungnya cahaya Allah yang menerangi jiwa orang-orang mukmin, sehingga mereka tetap teguh di atas jalan yang lurus.
Mengamalkan zikir dengan menyebut nama Ya Nur secara istikamah dipercaya memiliki berbagai keutamaan spiritual, di antaranya:
Sebagai hamba, kita dituntut untuk memantulkan cahaya Allah dalam perilaku sehari-hari. Berikut cara meneladaninya:
|Pertanyaan
|Jawaban
|Apa arti singkat An-Nur?
|Yang Maha Menerangi atau Maha Cahaya.
|Di mana dalil utama An-Nur?
|Surah An-Nur ayat 35.
|Apakah An-Nur termasuk Asmaul Husna?
|Ya, An-Nur adalah salah satu dari 99 nama Allah yang resmi.
|Apa manfaat zikir Ya Nur untuk pikiran?
|Memberikan kejernihan berpikir dan ketenangan batin.
|Bagaimana cara meneladani An-Nur di kantor?
|Dengan bekerja secara transparan, jujur, dan membantu rekan kerja.
|Apa itu Cahaya di atas Cahaya?
|Istilah dalam QS An-Nur: 35 yang merujuk pada hidayah Allah yang berlapis-lapis bagi mukmin.
|Kapan waktu terbaik zikir Ya Nur?
|Setelah salat fardu atau di sepertiga malam terakhir.
|Apakah ilmu disebut cahaya?
|Ya, dalam Islam ilmu adalah cahaya (Al-Ilmu Nurun) yang menuntun manusia.
|Apa doa memohon cahaya?
|"Allahummaj'al fi qalbi nuran..." (Ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku...).
|Mengapa hati bisa gelap?
|Karena tumpukan dosa dan jauh dari mengingat Allah (zikir).
