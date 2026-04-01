Makna Asmaul Husna Ad-Dharr: Dalil, Khasiat Zikir, dan Cara Mengamalkannya

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
DALAM deretan 99 Asmaul Husna, nama Ad-Dharr (الضار) menempati urutan ke-91. Secara harfiah, Ad-Dharr berarti Yang Maha Pemberi Mudarat atau Yang Maha Penimpa Kemudaratan. Bagi sebagian orang, nama ini mungkin terdengar menggetarkan hati. Namun dalam kacamata akidah Islam, memahami Ad-Dharr adalah kunci untuk mencapai ketauhidan yang murni.
Memahami Ad-Dharr berarti mengakui bahwa tidak ada satu pun bahaya, penyakit, atau musibah di alam semesta ini yang terjadi tanpa izin Allah SWT. Nama ini mengajarkan kita bahwa segala bentuk ujian fisik maupun mental adalah bagian dari skenario besar Sang Pencipta untuk mendidik hamba-Nya.
Secara etimologi, Ad-Dharr berasal dari kata dhurr yang berarti bahaya, kerugian, atau kesengsaraan. Namun, dalam konteks ketuhanan, makna ini tidak boleh disalahpahami sebagai bentuk kejahatan. Allah adalah Ad-Dharr dalam arti Dia-lah satu-satunya zat yang berkuasa memberikan ujian berupa kesulitan kepada siapa pun yang Dia kehendaki.
Penting untuk dicatat bahwa sifat Ad-Dharr selalu berpasangan dengan An-Nafi' (Yang Maha Pemberi Manfaat). Allah memberikan mudarat untuk menguji kesabaran, dan memberikan manfaat untuk menguji kesyukuran. Tanpa izin-Nya, tidak ada satu pun makhluk yang bisa mencelakai orang lain.
Konsep bahwa hanya Allah yang memegang kendali atas manfaat dan mudarat ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya:
Dalam suatu hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas RA, "Ketahuilah, sekiranya seluruh umat berkumpul untuk memberimu suatu manfaat, mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, mereka tidak akan bisa menimpakan kemudaratan kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu."
Mengamalkan zikir dengan asma Ya Dharr memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Berikut beberapa khasiat yang diyakini oleh para ulama tasawuf bagi mereka yang mendawamkannya dengan ikhlas:
Mengimani Ad-Dharr bukan sekadar lisan, melainkan melalui tindakan nyata:
|Aksi Nyata
|Tujuan
|Membaca zikir Ya Dharr Ya Nafi' 100x
|Keseimbangan mental dan spiritual.
|Membaca doa perlindungan (Ma'tsurat)
|Membentengi diri dari mudarat makhluk.
|Muhasabah saat tertimpa musibah
|Mencari hikmah di balik kesulitan.
|Menghindari praktik syirik/dukun
|Memurnikan keyakinan hanya kepada Allah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved