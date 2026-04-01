Perbedaan Juz 22, 23, dan 24: Daftar Surah dan Kandungan Pokok

BAGI umat Muslim yang sedang memperdalam bacaan atau hafalan Al-Qur'an, memahami batasan dan karakteristik setiap juz sangatlah penting. Juz 22, 23, dan 24 merupakan bagian dari sepertiga terakhir Al-Qur'an yang kaya kisah para nabi, hukum sosial, dan penguatan akidah. Meski terlihat berurutan, ketiganya memiliki fokus tema dan transisi surah yang berbeda.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam perbedaan antara Juz 22, 23, dan 24 agar Anda lebih mudah dalam melakukan murojaah maupun tadabbur.

1. Karakteristik Juz 22: Hukum Sosial dan Adab

Juz 22 dimulai dari pertengahan Surah Al-Ahzab (ayat 31) dan berakhir pada pertengahan Surah Yasin (ayat 27). Juz ini memiliki nuansa yang sangat kuat terkait etika sosial dan pembelaan terhadap kedudukan Rasulullah SAW.

Al-Ahzab (lanjutan), Saba', Fatir, dan Yasin (awal). Tema Utama: Hukum pernikahan Rasulullah, adab istri-istri Nabi, kisah kaum Saba' yang kufur nikmat, dan penciptaan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah.

Hukum pernikahan Rasulullah, adab istri-istri Nabi, kisah kaum Saba' yang kufur nikmat, dan penciptaan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah. Titik Transisi: Juz 22 sering diingat dengan ayat tentang perintah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW (Al-Ahzab: 56) dan awal mula Surah Yasin yang sangat populer di Indonesia.

2. Karakteristik Juz 23: Perjuangan Dakwah dan Kisah Para Nabi

Juz 23 merupakan salah satu juz yang paling sering dibaca karena memuat kelanjutan Surah Yasin. Juz ini dimulai dari Surah Yasin ayat 28 dan berakhir pada Surah Az-Zumar ayat 31.

Yasin (lanjutan), As-Saffat, Shad, dan Az-Zumar (awal). Tema Utama: Kehidupan setelah mati (akhirat), keteguhan para Nabi (Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Dawud, Sulaiman, dan Ayub), serta bantahan terhadap kemusyrikan.

Kehidupan setelah mati (akhirat), keteguhan para Nabi (Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Dawud, Sulaiman, dan Ayub), serta bantahan terhadap kemusyrikan. Titik Transisi: Juz ini menonjolkan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan kesabaran Nabi Ayub yang menjadi inspirasi resiliensi spiritual.

3. Karakteristik Juz 24: Tauhid, Taubat, dan Hari Kiamat

Juz 24 dimulai dari Surah Az-Zumar ayat 32 dan berakhir pada Surah Fussilat ayat 46. Fokus utama juz ini adalah tentang kejujuran iman dan luasnya ampunan Allah.

Az-Zumar (lanjutan), Ghafir (Al-Mu'min), dan Fussilat (awal). Tema Utama: Seruan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah (Az-Zumar: 53), kisah Orang Beriman di keluarga Firaun (Surah Ghafir), dan penjelasan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan dengan jelas.

Seruan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah (Az-Zumar: 53), kisah Orang Beriman di keluarga Firaun (Surah Ghafir), dan penjelasan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan dengan jelas. Titik Transisi: Juz ini dikenal dengan ayat-ayat yang sangat menyentuh tentang taubat dan bagaimana bumi serta langit menjadi saksi perbuatan manusia.

Tabel Perbandingan: Juz 22 vs Juz 23 vs Juz 24

Aspek Perbandingan Juz 22 Juz 23 Juz 24 Titik Awal Al-Ahzab: 31 Yasin: 28 Az-Zumar: 32 Titik Akhir Yasin: 27 Az-Zumar: 31 Fussilat: 46 Jumlah Surah 4 Surah 4 Surah 3 Surah Fokus Utama Adab & Sosial Kisah Nabi & Akhirat Taubat & Tauhid

People Also Ask: Apa yang Perlu Diperhatikan?

1. Surah mana yang terbagi di dua juz?

Surah Yasin terbagi antara Juz 22 dan Juz 23. Surah Az-Zumar terbagi antara Juz 23 dan Juz 24. Ini sering menjadi tantangan bagi penghafal baru.

2. Mana juz yang paling banyak memuat kisah Nabi?

Di antara ketiganya, Juz 23 memiliki konsentrasi kisah Nabi yang paling padat melalui Surah As-Saffat dan Surah Shad.

3. Mengapa mengetahui perbedaan ini penting?

Selain mempermudah ibadah shalat tarawih atau khataman, memahami struktur ini membantu kita memetakan pesan Allah secara tematik (tafsir maudhu'i).

Kesimpulan

Perbedaan Juz 22, 23, dan 24 terletak pada transisi ayat dan fokus tematiknya. Juz 22 lebih banyak mengatur hubungan manusia, Juz 23 memperkuat iman melalui sejarah para Nabi, dan Juz 24 mengajak manusia untuk kembali kepada Allah melalui taubat. Dengan memahami peta ini, interaksi kita dengan Al-Qur'an akan menjadi lebih bermakna dan terstruktur.

Tips Murojaah: Gunakan aplikasi Al-Qur'an digital untuk menandai (bookmark) ayat transisi seperti Yasin ayat 27-28 dan Az-Zumar ayat 31-32 agar Anda tidak bingung saat berganti juz.

Practical Checklist untuk Pembaca

Tandai akhir Juz 22 di Surah Yasin ayat 27.

Pelajari kisah Nabi Ayub di Juz 23 untuk penguatan mental.

Resapi makna Surah Az-Zumar ayat 53 di Juz 24 tentang harapan (raja').

Gunakan tabel di atas sebagai panduan saat melakukan khataman Al-Qur'an. (I-2)

