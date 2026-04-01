Perbedaan Juz 22, 23, dan 24: Daftar Surah dan Kandungan Pokok

"Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan," tulis filsuf Baruch Spinoza.
BAGI umat Muslim yang sedang memperdalam bacaan atau hafalan Al-Qur'an, memahami batasan dan karakteristik setiap juz sangatlah penting. Juz 22, 23, dan 24 merupakan bagian dari sepertiga terakhir Al-Qur'an yang kaya kisah para nabi, hukum sosial, dan penguatan akidah. Meski terlihat berurutan, ketiganya memiliki fokus tema dan transisi surah yang berbeda.
Artikel ini akan mengulas secara mendalam perbedaan antara Juz 22, 23, dan 24 agar Anda lebih mudah dalam melakukan murojaah maupun tadabbur.
Juz 22 dimulai dari pertengahan Surah Al-Ahzab (ayat 31) dan berakhir pada pertengahan Surah Yasin (ayat 27). Juz ini memiliki nuansa yang sangat kuat terkait etika sosial dan pembelaan terhadap kedudukan Rasulullah SAW.
Juz 23 merupakan salah satu juz yang paling sering dibaca karena memuat kelanjutan Surah Yasin. Juz ini dimulai dari Surah Yasin ayat 28 dan berakhir pada Surah Az-Zumar ayat 31.
Juz 24 dimulai dari Surah Az-Zumar ayat 32 dan berakhir pada Surah Fussilat ayat 46. Fokus utama juz ini adalah tentang kejujuran iman dan luasnya ampunan Allah.
|Aspek Perbandingan
|Juz 22
|Juz 23
|Juz 24
|Titik Awal
|Al-Ahzab: 31
|Yasin: 28
|Az-Zumar: 32
|Titik Akhir
|Yasin: 27
|Az-Zumar: 31
|Fussilat: 46
|Jumlah Surah
|4 Surah
|4 Surah
|3 Surah
|Fokus Utama
|Adab & Sosial
|Kisah Nabi & Akhirat
|Taubat & Tauhid
1. Surah mana yang terbagi di dua juz?
Surah Yasin terbagi antara Juz 22 dan Juz 23. Surah Az-Zumar terbagi antara Juz 23 dan Juz 24. Ini sering menjadi tantangan bagi penghafal baru.
2. Mana juz yang paling banyak memuat kisah Nabi?
Di antara ketiganya, Juz 23 memiliki konsentrasi kisah Nabi yang paling padat melalui Surah As-Saffat dan Surah Shad.
3. Mengapa mengetahui perbedaan ini penting?
Selain mempermudah ibadah shalat tarawih atau khataman, memahami struktur ini membantu kita memetakan pesan Allah secara tematik (tafsir maudhu'i).
Perbedaan Juz 22, 23, dan 24 terletak pada transisi ayat dan fokus tematiknya. Juz 22 lebih banyak mengatur hubungan manusia, Juz 23 memperkuat iman melalui sejarah para Nabi, dan Juz 24 mengajak manusia untuk kembali kepada Allah melalui taubat. Dengan memahami peta ini, interaksi kita dengan Al-Qur'an akan menjadi lebih bermakna dan terstruktur.
