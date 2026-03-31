Headline
TAAWUDZ, atau yang dikenal juga dengan istilah Isti'adzah, adalah kalimat permohonan perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk. Kalimat ini merupakan adab utama sebelum memulai membaca Al-Qur'an maupun melakukan amal kebaikan lain.
Dengan membaca Taawudz, seorang hamba mengakui kelemahannya dan memohon kekuatan dari Dzat yang Maha Melindungi. Berikut uraian lengkapnya.
أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
A'uudzu bilaahi minasy-syaithoonir-rojiim
"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."
Membaca Taawudz dengan tajwid yang benar sangat penting agar maknanya tetap terjaga. Berikut adalah bedah hukum bacaannya:
|Potongan Ayat
|Hukum Tajwid
|Cara Membaca
|أَعُوْذُ (A'uudzu)
|Mad Asli (Mad Thabi'i)
|Huruf 'Ain bertemu Wawu sukun, dibaca panjang 2 harakat. Pastikan makhraj 'Ain keluar dari tengah tenggorokan.
|بِاللّٰهِ (Billaahi)
|Lam Jalalah Tarqiq
|Lafaz Allah dibaca tipis (La) karena didahului harakat kasrah pada huruf Ba.
|مِنَ الشَّيْطٰنِ (Minasy-syaithoon)
|Alif Lam Syamsiyah
|Alif lam dilebur langsung ke huruf Syin yang bertasydid. Huruf Tha memiliki harakat tegak (Mad Asli) dibaca 2 harakat.
|الرَّجِيْمِ (Ar-Rojiim)
|Alif Lam Syamsiyah & Mad Arid Lissukun
|Alif lam lebur ke Ra. Di akhir kalimat dibaca panjang 2, 4, atau 6 harakat sebelum berhenti di huruf Mim sukun.
Para ulama memiliki beberapa pandangan mengenai hukum membaca Taawudz sebelum membaca Al-Qur'an:
Dalam salat, Taawudz dibaca setelah doa Iftitah dan sebelum membaca Surah Al-Fatihah pada rakaat pertama (menurut mazhab Syafi'i, dibaca secara lirih atau sirr).
Tergantung situasi. Saat tilawah bersama (tadarus), taawudz dibaca keras agar terdengar. Namun dalam salat atau tilawah sendiri, lebih utama dibaca secara lirih (sirr).
Taawudz adalah permohonan perlindungan dari keburukan (setan), sedangkan Basmalah adalah permohonan keberkahan dengan menyebut nama Allah.
Boleh, terutama jika Anda memulai membaca Al-Qur'an dari tengah surah (kecuali awal surah yang sangat dianjurkan menyambung dengan Basmalah, selain surah At-Taubah). (I-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved