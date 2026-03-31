Bacaan Basmalah: Teks Arab, Latin, Terjemahan, dan Hukum Tajwidnya

Tulisan arab basmalah.(Youtube Seratan Pena)

BASMALAH atau Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat pembuka yang sangat agung dalam Islam. Kalimat ini bukan sekadar ucapan memulai aktivitas, melainkan pengakuan atas kekuasaan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Membaca Basmalah dengan tajwid yang benar adalah kunci kefasihan dalam membaca Al-Qur'an, terutama karena ia merupakan ayat pertama dalam Surah Al-Fatihah.

Teks Basmalah Lengkap

1. Tulisan Arab

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

2. Transliterasi Latin

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

3. Terjemahan Bahasa Indonesia

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Analisis Hukum Tajwid Basmalah

Berikut bedah hukum tajwid pada kalimat Basmalah agar Anda dapat membacanya dengan tartil dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid:

Kata/Potongan Ayat Hukum Tajwid Penjelasan Cara Baca بِسْمِ اللّٰهِ (Bismillaahi) Lam Jalalah Tarqiq (Tipis) Huruf Lam pada lafaz Allah dibaca tipis (La, bukan Lo) karena didahului huruf berharakat kasrah (Mim). الرَّحْمٰنِ (Ar-Rohmaan) Alif Lam Syamsiyah & Mad Asli Alif lam dilebur ke huruf Ra (ber-tasydid). Terdapat Mad Asli pada huruf Mim yang dibaca panjang 2 harakat. الرَّحِيْمِ (Ar-Rohiim) Alif Lam Syamsiyah & Mad Arid Lissukun Alif lam dilebur ke huruf Ra. Di akhir kalimat, Mad asli bertemu huruf hidup yang diwaqafkan, dibaca panjang 2, 4, atau 6 harakat.

Kesalahan Umum dalam Membaca Basmalah

Banyak orang masih melakukan kesalahan kecil tetapi krusial saat membaca Basmalah. Berikut poin yang perlu diperhatikan:

Memantulkan huruf 'Seen' (بِسْمِ): Huruf Sin sukun tidak boleh memantul (qalqalah). Bacalah dengan mengalir (hames).

Huruf Sin sukun tidak boleh memantul (qalqalah). Bacalah dengan mengalir (hames). Membaca Lam Jalalah terlalu tebal: Sering kali orang membaca Bismilloh dengan suara berat, padahal harusnya tipis Bismillah.

Sering kali orang membaca Bismilloh dengan suara berat, padahal harusnya tipis Bismillah. Menghilangkan Tasydid pada Ra: Huruf Ra pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim harus dibaca dengan penekanan (tasydid) yang jelas.

Practical Checklist: Latihan Tajwid Basmalah Pastikan huruf Ba (ب) dibaca kasrah sempurna (Bi, bukan Be).

(ب) dibaca kasrah sempurna (Bi, bukan Be). Pastikan lidah bergetar sedikit saat membaca Ra (ر) yang bertasydid.

(ر) yang bertasydid. Bedakan antara huruf Ha (ح) kecil di kata Ar-Rahman dengan Ha besar. Suaranya harus bersih dan keluar dari tengah tenggorokan.

(ح) kecil di kata Ar-Rahman dengan Ha besar. Suaranya harus bersih dan keluar dari tengah tenggorokan. Panjangkan akhiran Ar-Rahiim secara konsisten saat membaca Al-Fatihah.

People Also Ask (FAQ)

Apakah Basmalah termasuk bagian dari Surah Al-Fatihah?

Menurut Mazhab Syafi'i, Basmalah adalah ayat pertama dari Surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, wajib dibaca saat salat. Namun, beberapa mazhab lain menganggapnya sebagai pembuka surah saja.

Kapan kita dilarang membaca Basmalah?

Secara umum, Basmalah dianjurkan untuk setiap perbuatan baik. Namun, dilarang membacanya saat memulai perbuatan maksiat atau haram. Khusus dalam Al-Qur'an, Basmalah tidak dituliskan di awal Surah At-Taubah.

Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim?

Ar-Rahman berarti Maha Pengasih bagi seluruh makhluk di dunia (mukmin maupun kafir). Sedangkan Ar-Rahim berarti Maha Penyayang yang khusus diberikan kepada hamba-Nya yang beriman di akhirat kelak. (I-2)

