Bacaan Basmalah: Teks Arab, Latin, Terjemahan, dan Hukum Tajwidnya

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
BASMALAH atau Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat pembuka yang sangat agung dalam Islam. Kalimat ini bukan sekadar ucapan memulai aktivitas, melainkan pengakuan atas kekuasaan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Membaca Basmalah dengan tajwid yang benar adalah kunci kefasihan dalam membaca Al-Qur'an, terutama karena ia merupakan ayat pertama dalam Surah Al-Fatihah.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."
Berikut bedah hukum tajwid pada kalimat Basmalah agar Anda dapat membacanya dengan tartil dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid:
|Kata/Potongan Ayat
|Hukum Tajwid
|Penjelasan Cara Baca
|بِسْمِ اللّٰهِ (Bismillaahi)
|Lam Jalalah Tarqiq (Tipis)
|Huruf Lam pada lafaz Allah dibaca tipis (La, bukan Lo) karena didahului huruf berharakat kasrah (Mim).
|الرَّحْمٰنِ (Ar-Rohmaan)
|Alif Lam Syamsiyah & Mad Asli
|Alif lam dilebur ke huruf Ra (ber-tasydid). Terdapat Mad Asli pada huruf Mim yang dibaca panjang 2 harakat.
|الرَّحِيْمِ (Ar-Rohiim)
|Alif Lam Syamsiyah & Mad Arid Lissukun
|Alif lam dilebur ke huruf Ra. Di akhir kalimat, Mad asli bertemu huruf hidup yang diwaqafkan, dibaca panjang 2, 4, atau 6 harakat.
Banyak orang masih melakukan kesalahan kecil tetapi krusial saat membaca Basmalah. Berikut poin yang perlu diperhatikan:
Menurut Mazhab Syafi'i, Basmalah adalah ayat pertama dari Surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, wajib dibaca saat salat. Namun, beberapa mazhab lain menganggapnya sebagai pembuka surah saja.
Secara umum, Basmalah dianjurkan untuk setiap perbuatan baik. Namun, dilarang membacanya saat memulai perbuatan maksiat atau haram. Khusus dalam Al-Qur'an, Basmalah tidak dituliskan di awal Surah At-Taubah.
Ar-Rahman berarti Maha Pengasih bagi seluruh makhluk di dunia (mukmin maupun kafir). Sedangkan Ar-Rahim berarti Maha Penyayang yang khusus diberikan kepada hamba-Nya yang beriman di akhirat kelak. (I-2)
