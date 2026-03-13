Surat Shad: Makna, Asbabun Nuzul, Pesan Inti, Keutamaan Membacanya

Headline
SURAT Shad merupakan surat ke-38 di juz 23 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 88 ayat. Masuk dalam golongan surat Makkiyyah, surat ini diturunkan sebagai pengingat bagi mereka yang sombong terhadap kebenaran tauhid.
Nama Shad diambil dari huruf pertama pada ayat pembuka surat ini. Ingin tahu lebih jauh? Simak terus pembahasannya.
Sejarah turunnya Surat Shad berkaitan erat dengan penolakan kaum kafir Quraisy terhadap ajakan tauhid. Saat paman Nabi, Abu Thalib, sedang sakit keras, para pembesar Quraisy mencoba melakukan negosiasi agar Nabi Muhammad SAW berhenti mencela tuhan-tuhan mereka.
Rasulullah SAW hanya meminta satu kalimat dari mereka: "Laa Ilaha Illallah". Namun, kaum Quraisy menolak keras dan berkata, "Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan" (QS. Shad: 5). Penolakan dan kesombongan inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat awal Surat Shad sebagai peringatan bagi mereka.
Dalam Surat Shad, Allah SWT memaparkan kisah tiga nabi besar sebagai teladan bagi umat manusia:
Surat Shad mengandung pesan-pesan teologis dan moral yang sangat kuat, di antaranya:
1. Teladan Kesabaran Para Nabi: Allah SWT mengisahkan perjuangan Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, dan Nabi Ayub AS. Meskipun mereka diberikan kekuasaan besar (Daud dan Sulaiman) atau ujian penyakit yang berat (Ayub), mereka tetap kembali kepada Allah (awwab).
2. Keadilan dalam Memutuskan Perkara: Kisah Nabi Daud yang didatangi dua orang yang berselisih (ayat 21-24) menjadi pelajaran penting bagi setiap pemimpin untuk selalu adil dan tidak mengikuti hawa nafsu.
3. Tujuan Penurunan Al-Qur'an: Ayat 29 menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan agar manusia melakukan tadabbur (merenungkan makna) dan mengambil pelajaran (ulul albab).
4. Dialog di Akhirat: Surat ini juga menggambarkan pertengkaran penghuni neraka, memberikan peringatan nyata tentang konsekuensi kesombongan di dunia.
Membaca Surat Shad memberikan banyak manfaat spiritual bagi seorang Muslim, di antaranya:
|Keutamaan
|Keterangan
|Pahala Melimpah
|Mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat ganda.
|Wasilah Rezeki
|Ayat 54 sering diamalkan sebagai doa memohon rezeki yang tak terputus.
|Pembersih Hati
|Mengingatkan manusia akan hari pembalasan dan pertengkaran ahli neraka.
Selain mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an secara umum, terdapat beberapa keutamaan khusus yang sering dibahas oleh para ulama.
Salah satu ayat paling krusial adalah ayat 29, "Ini kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." Ayat ini menjadi fondasi mengapa setiap Muslim harus mempelajari tafsir Al-Qur'an, bukan sekadar membacanya.
Dengan memahami makna dan asbabun nuzul Surat Shad, kita diajak untuk menanggalkan kesombongan dan senantiasa kembali kepada Allah dalam setiap keadaan, baik saat lapang dengan harta maupun sempit dengan ujian.
1. Apa arti huruf Shad di awal surat?
Huruf tersebut adalah huruf muqatta'ah. Makna pastinya hanya Allah yang tahu. Namun para ulama berpendapat itu berfungsi sebagai tantangan bagi kaum Quraisy bahwa Al-Qur'an disusun dari bahasa mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak mampu menandinginya.
2. Mengapa kisah Nabi Daud dan Sulaiman ditekankan di sini?
Untuk menunjukkan bahwa kekuasaan dan harta bukanlah penghalang untuk menjadi hamba yang taat. Keduanya ialah teladan pemimpin yang selalu bertaubat (awwab).
3. Kapan waktu terbaik membaca Surat Shad?
Bisa dibaca kapan saja. Namun sering kali ayat-ayat tentang rezeki (seperti ayat 54) dibaca setelah salat fardu atau saat berdoa memohon kelancaran urusan.
