MEMAHAMI pembagian Juz dalam Al-Qur'an sangat membantu umat Muslim dalam mengatur target tilawah, terutama saat bulan Ramadan atau dalam program One Day One Juz. Meskipun setiap juz memiliki panjang yang relatif sama (sekitar 20 halaman pada Mushaf standar), terdapat perbedaan signifikan dalam hal daftar surah, jumlah ayat, dan pesan utama yang disampaikan.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam perbedaan antara Juz 23, Juz 24, dan Juz 25 agar Anda memiliki pemahaman yang lebih komprehensif saat membacanya.

1. Karakteristik dan Isi Juz 23

Juz 23 merupakan salah satu juz yang cukup unik karena berisi potongan dari empat surah yang berbeda. Juz ini didominasi oleh pesan tentang kekuasaan Allah SWT di alam semesta dan kisah para nabi terdahulu.

Baca juga : Daftar Dua Surat pada Juz 14 Al-Qur'an

Daftar Surah di Juz 23:

Surah Yasin: Mulai dari ayat 28 hingga akhir (ayat 83).

Mulai dari ayat 28 hingga akhir (ayat 83). Surah As-Saffat: Seluruh ayat (ayat 1-182).

Seluruh ayat (ayat 1-182). Surah Sad: Seluruh ayat (ayat 1-88).

Seluruh ayat (ayat 1-88). Surah Az-Zumar: Dimulai dari awal hingga ayat 31.

Kandungan Utama:

Juz 23 banyak menekankan pada bukti-bukti kebangkitan (yaumul ba'ats). Melalui Surah Yasin dan As-Saffat, Allah menceritakan bagaimana alam semesta tunduk pada kehendak-Nya. Selain itu, terdapat kisah Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS dalam Surah Sad yang menjadi teladan tentang kesyukuran dan ketaatan.

Baca juga: Karakteristik Juz 24, 25, 26 Daftar Surat dan Kandungan Utamanya

2. Karakteristik dan Isi Juz 24

Juz 24 dimulai dari tengah Surah Az-Zumar. Fokus utama dalam juz ini adalah tentang pertobatan, ampunan Allah yang luas, dan dialog antara penghuni surga serta neraka.

Daftar Surah di Juz 24:

Surah Az-Zumar: Melanjutkan dari ayat 32 hingga akhir (ayat 75).

Melanjutkan dari ayat 32 hingga akhir (ayat 75). Surah Ghafir (Al-Mu'min): Seluruh ayat (ayat 1-85).

Seluruh ayat (ayat 1-85). Surah Fussilat: Dimulai dari awal hingga ayat 46.

Kandungan Utama:

Salah satu ayat paling populer di Juz 24 adalah Surah Az-Zumar ayat 53, yang berisi ajakan Allah kepada hamba-Nya yang melampaui batas untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Surah Ghafir dalam juz ini juga menekankan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dosa bagi mereka yang mau kembali kepada-Nya.

Baca juga : Dua Surat ini yang Termasuk Juz 15 Al-Qur'an

3. Karakteristik dan Isi Juz 25

Juz 25 memiliki nuansa yang sedikit berbeda karena didominasi oleh surah-surah yang diawali dengan huruf terputus (Muqatta'at) Ha-Mim.

Daftar Surah di Juz 25:

Surah Fussilat: Melanjutkan dari ayat 47 hingga akhir (ayat 54).

Melanjutkan dari ayat 47 hingga akhir (ayat 54). Surah Asy-Syura: Seluruh ayat (ayat 1-53).

Seluruh ayat (ayat 1-53). Surah Az-Zukhruf: Seluruh ayat (ayat 1-89).

Seluruh ayat (ayat 1-89). Surah Ad-Dukhan: Seluruh ayat (ayat 1-59).

Seluruh ayat (ayat 1-59). Surah Al-Jasiyah: Seluruh ayat (ayat 1-37).

Kandungan Utama:

Kandungan Juz 25 berfokus pada wahyu, kebenaran Al-Qur'an, dan bantahan terhadap kesyirikan. Surah Asy-Syura menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan umat, sementara Surah Ad-Dukhan mengingatkan tentang peringatan Allah melalui tanda-tanda alam dan sejarah kaum terdahulu seperti Firaun.

Baca juga: Surat Ash-Shaffat Makna, Asbabun Nuzul, Kandungan, Keutamaan Membacanya

Tabel Perbandingan: Perbedaan Juz 23, 24, dan 25

Aspek Juz 23 Juz 24 Juz 25 Awal Juz Surah Yasin ayat 28 Surah Az-Zumar ayat 32 Surah Fussilat ayat 47 Jumlah Surah 4 Surah (Sebagian/Utuh) 3 Surah (Sebagian/Utuh) 5 Surah (Sebagian/Utuh) Tema Sentral Kekuasaan Allah & Kisah Nabi Pertobatan & Ampunan Kemuliaan Wahyu & Tauhid

People Also Ask (FAQ)

Juz 23 dimulai dari surah apa?

Juz 23 dimulai dari Surah Yasin ayat ke-28, tepatnya setelah kisah Penduduk Negeri (Ashab al-Qaryah) yang diceritakan di awal Surah Yasin.

Baca juga: Makna Al-Mughni Dalil, Keutamaan Zikir, dan Cara Mengamalkannya

Surah apa saja yang ada di Juz 25?

Juz 25 berisi akhir Surah Fussilat, Surah Asy-Syura, Surah Az-Zukhruf, Surah Ad-Dukhan, dan Surah Al-Jasiyah.

Apa perbedaan paling mencolok antara ketiga juz ini?

Perbedaan paling mencolok terletak pada transisinya. Juz 23 banyak berisi kisah nabi, Juz 24 sangat kental dengan tema pengadilan akhirat dan tobat, sedangkan Juz 25 didominasi oleh kelompok surah Ha-Mim yang membahas keautentikan Al-Qur'an.

Kesimpulan

Memahami perbedaan juz 23, 24, dan 25 membantu kita untuk lebih meresapi struktur Al-Qur'an. Dengan mengetahui awal juz dimulai dan berakhir serta tema besar di dalamnya, interaksi kita dengan kitab suci akan menjadi lebih bermakna dan terarah.

Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti

Checklist Tadarus: Pastikan mengetahui batas ayat terakhir saat berpindah juz agar tidak terlewat.

Gunakan penanda (pembatas buku) pada ayat transisi seperti Az-Zumar: 32 (Awal Juz 24).

Sempatkan membaca terjemahan pada surah-surah pendek di Juz 25 untuk memahami pesan tauhid secara mendalam. (I-2)

Baca juga: Bacaan Doa Sayyidul Istighfar Arab, Latin, dan Arti