Headline
MEMAHAMI pembagian Juz dalam Al-Qur'an sangat membantu umat Muslim dalam mengatur target tilawah, terutama saat bulan Ramadan atau dalam program One Day One Juz. Meskipun setiap juz memiliki panjang yang relatif sama (sekitar 20 halaman pada Mushaf standar), terdapat perbedaan signifikan dalam hal daftar surah, jumlah ayat, dan pesan utama yang disampaikan.
Artikel ini akan mengulas secara mendalam perbedaan antara Juz 23, Juz 24, dan Juz 25 agar Anda memiliki pemahaman yang lebih komprehensif saat membacanya.
Juz 23 merupakan salah satu juz yang cukup unik karena berisi potongan dari empat surah yang berbeda. Juz ini didominasi oleh pesan tentang kekuasaan Allah SWT di alam semesta dan kisah para nabi terdahulu.
Juz 23 banyak menekankan pada bukti-bukti kebangkitan (yaumul ba'ats). Melalui Surah Yasin dan As-Saffat, Allah menceritakan bagaimana alam semesta tunduk pada kehendak-Nya. Selain itu, terdapat kisah Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS dalam Surah Sad yang menjadi teladan tentang kesyukuran dan ketaatan.
Juz 24 dimulai dari tengah Surah Az-Zumar. Fokus utama dalam juz ini adalah tentang pertobatan, ampunan Allah yang luas, dan dialog antara penghuni surga serta neraka.
Salah satu ayat paling populer di Juz 24 adalah Surah Az-Zumar ayat 53, yang berisi ajakan Allah kepada hamba-Nya yang melampaui batas untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Surah Ghafir dalam juz ini juga menekankan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dosa bagi mereka yang mau kembali kepada-Nya.
Juz 25 memiliki nuansa yang sedikit berbeda karena didominasi oleh surah-surah yang diawali dengan huruf terputus (Muqatta'at) Ha-Mim.
Kandungan Juz 25 berfokus pada wahyu, kebenaran Al-Qur'an, dan bantahan terhadap kesyirikan. Surah Asy-Syura menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan umat, sementara Surah Ad-Dukhan mengingatkan tentang peringatan Allah melalui tanda-tanda alam dan sejarah kaum terdahulu seperti Firaun.
|Aspek
|Juz 23
|Juz 24
|Juz 25
|Awal Juz
|Surah Yasin ayat 28
|Surah Az-Zumar ayat 32
|Surah Fussilat ayat 47
|Jumlah Surah
|4 Surah (Sebagian/Utuh)
|3 Surah (Sebagian/Utuh)
|5 Surah (Sebagian/Utuh)
|Tema Sentral
|Kekuasaan Allah & Kisah Nabi
|Pertobatan & Ampunan
|Kemuliaan Wahyu & Tauhid
Juz 23 dimulai dari Surah Yasin ayat ke-28, tepatnya setelah kisah Penduduk Negeri (Ashab al-Qaryah) yang diceritakan di awal Surah Yasin.
Juz 25 berisi akhir Surah Fussilat, Surah Asy-Syura, Surah Az-Zukhruf, Surah Ad-Dukhan, dan Surah Al-Jasiyah.
Perbedaan paling mencolok terletak pada transisinya. Juz 23 banyak berisi kisah nabi, Juz 24 sangat kental dengan tema pengadilan akhirat dan tobat, sedangkan Juz 25 didominasi oleh kelompok surah Ha-Mim yang membahas keautentikan Al-Qur'an.
Memahami perbedaan juz 23, 24, dan 25 membantu kita untuk lebih meresapi struktur Al-Qur'an. Dengan mengetahui awal juz dimulai dan berakhir serta tema besar di dalamnya, interaksi kita dengan kitab suci akan menjadi lebih bermakna dan terarah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved