Surat Saba: Makna, Asbabun Nuzul, Kandungan Pokok, dan Keutamaannya

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
SURAT Saba merupakan surat ke-34 dalam juz 22 Al-Quran yang terdiri dari 54 ayat. Termasuk dalam golongan surat Makkiyah, surat ini menyimpan pesan mendalam tentang ketauhidan, kenabian, dan hari pembalasan.
Nama Saba diambil dari kisah suatu kaum yang pernah mencapai puncak kemakmuran tetapi berakhir dalam kehancuran akibat pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT. Lebih jelasnya, simak pemaparan di bawah ini.
Secara harfiah, Saba ialah nama seorang kakek moyang bangsa Arab di Yaman (Saba' bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan). Nama ini kemudian menjadi nama kerajaan dan wilayah di Yaman Selatan.
Dalam tradisi tafsir, surat ini tidak memiliki nama lain yang populer secara formal. Namun, surat tersebut sering dikelompokkan dalam Al-Hamdulillah (surat-surat yang diawali dengan tahmid) bersama Surat Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, dan Fatir.
Secara umum, Surat Saba turun untuk menjawab keraguan kaum musyrikin Mekah terhadap hari kebangkitan (kiamat). Mereka menganggap mustahil tulang-belulang yang telah hancur bisa dibangkitkan kembali.
Salah satu ayat yang memiliki sebab turun khusus ialah ayat ke-3. Ketika itu orang-orang kafir berkata, "Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami."
Allah kemudian memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersumpah demi Tuhan yang mengetahui yang gaib bahwa kiamat pasti akan datang sebagai bentuk keadilan bagi orang beriman dan hukuman bagi orang kafir.
Surat ini memuat beberapa poin fundamental dalam akidah Islam:
Baca juga: Asmaul Husna An-Naafi Makna, Dalil, Keutamaan Zikir, dan Pengamalan
Allah SWT memberikan gambaran kontras dalam surat ini. Di satu sisi, ada Nabi Daud dan Sulaiman yang diberikan kekuasaan luar biasa tetapi tetap rendah hati dan bersyukur.
Di sisi lain, kaum Saba diberikan kebun-kebun yang subur. Namun mereka sombong dan meminta agar perjalanan mereka dipersulit. Akibatnya, Allah menghancurkan bendungan mereka dan mengganti kebun yang subur dengan pohon-pohon yang berbuah pahit.
Baca juga: Sejarah Hormuz dari Dewa Persia, Kerajaan, Selat, Khalid bin Walid
Membaca dan mentadabburi Surat Saba memiliki beberapa keutamaan, di antaranya:
Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti
Surat Saba bukan sekadar catatan sejarah tentang kerajaan kuno di Yaman, melainkan peringatan abadi bagi seluruh umat manusia. Ia mengajarkan bahwa puncak peradaban dan teknologi (seperti bendungan Ma'rib atau mukjizat Nabi Sulaiman) tidak akan berarti apa-apa tanpa landasan iman dan syukur kepada Allah SWT.
|Aspek
|Keterangan
|Jumlah Ayat
|54 Ayat
|Golongan
|Makkiyah
|Tema Utama
|Tauhid, Syukur, dan Hari Pembalasan
|Juz
|22
Baca juga: Kumpulan Surat Pendek yang Mudah Dihafal
1. Apa arti dari kata Saba? Saba ialah nama kaum atau kerajaan di Yaman yang dipimpin oleh Ratu Balqis.
2. Surat Saba urutan ke berapa? Urutan ke-34 dalam Al-Quran.
3. Berapa jumlah ayat Surat Saba? Terdiri dari 54 ayat.
4. Apakah Surat Saba termasuk Makkiyah? Ya, diturunkan di Mekah sebelum hijrah.
5. Apa pesan utama Surat Saba? Penegasan tentang hari kebangkitan dan kekuasaan Allah.
Baca juga: Bacaan Taawudz (Istiadzah) Teks Arab, Latin, Arti, dan Analisis Tajwid
6. Siapa tokoh utama yang diceritakan? Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, dan kaum Saba.
7. Apa itu 'Arim dalam Surat Saba? Banjir besar yang menghancurkan bendungan Ma'rib milik kaum Saba.
8. Apa keutamaan membaca Surat Saba? Mendapat perlindungan Allah dan pahala yang besar.
9. Mengapa kaum Saba diazab? Karena mereka kufur nikmat dan berpaling dari Allah.
10. Apa hubungan Surat Saba dengan syukur? Surat ini membandingkan syukur Nabi Daud/Sulaiman dengan kekufuran kaum Saba.
Baca juga: Bacaan Doa Sayyidul Istighfar Arab, Latin, dan Arti
Panduan lengkap Surat Fathir, mulai dari makna nama Al-Malaikah, asbabun nuzul, kandungan pokok tentang tauhid, hingga keutamaan membacanya bagi umat Muslim.
Panduan lengkap Surat Yasin, mulai dari sejarah turunnya (asbabun nuzul), pesan pokok tentang tauhid, hingga keutamaan membacanya bagi umat Muslim.
Pelajari makna mendalam, asbabun nuzul, kandungan pokok, dan keutamaan luar biasa membaca Surat Ash-Shaffat untuk perlindungan diri dan penguat iman.
Pelajari makna mendalam Surat Shad, sejarah asbabun nuzul penolakan kaum Quraisy, pesan kesabaran, hingga keutamaannya untuk keberkahan rezeki.
Pelajari makna mendalam Surat Az-Zumar, asbabun nuzul ayat 53 tentang rahmat Allah, pesan utama tauhid, serta keutamaan membacanya sebelum tidur.
Panduan lengkap Surat Fathir, mulai dari makna nama Al-Malaikah, asbabun nuzul, kandungan pokok tentang tauhid, hingga keutamaan membacanya bagi umat Muslim.
Panduan lengkap Surat Yasin, mulai dari sejarah turunnya (asbabun nuzul), pesan pokok tentang tauhid, hingga keutamaan membacanya bagi umat Muslim.
Temukan perbedaan mendalam antara Juz 22, 23, dan 24 dalam Al-Qur'an. Panduan lengkap daftar surah, asbabun nuzul, dan pesan utama di setiap juz.
Pada juz 10, kedua surat tergolong dalam Madaniyah yaitu surat yang diturunkan di Madinah. Berikut daftar urutan surat dalam juz 10 Al-Qur'an.
Pada juz 11 terdapat 2 golongan surat Makiyah dan 1 Madaniyah. Berikut daftar urutan surat dalam juz 11 Al-Qur'an.
