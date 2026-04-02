Surat Fathir: Makna, Asbabun Nuzul, Kandungan, dan Keutamaan

SURAT Fathir merupakan surat ke-35 dalam juz 22 Al-Qur'an yang terdiri dari 45 ayat. Sebagai bagian dari kelompok surat Makkiyah, Surat Fathir membawa pesan-pesan fundamental mengenai akidah, kekuasaan Allah atas alam semesta, serta peringatan keras bagi manusia agar tidak terbuai oleh gemerlap dunia yang fana.

Memahami Surat Fathir bukan sekadar membaca teksnya, melainkan menyelami hakikat penciptaan dan posisi manusia di hadapan Sang Khalik. Ingin tahu lebih lanjut? Simak pembahasan berikut.

Makna Nama dan Nama Lain Surat Fathir

Nama Fathir diambil dari ayat pertama surat ini, yang berarti Pencipta. Kata ini merujuk pada sifat Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan menjadi ada tanpa contoh sebelumnya. Penggunaan nama ini menegaskan otoritas mutlak Allah sebagai arsitek tunggal alam semesta.

Selain dikenal sebagai Surat Fathir, surat ini juga memiliki nama lain, yaitu Surat Al-Malaikah (Malaikat). Penamaan ini didasarkan pada penyebaran informasi di ayat pertama mengenai malaikat sebagai utusan Allah yang memiliki sayap dalam jumlah yang berbeda-beda (dua, tiga, dan empat). Hal ini menunjukkan keberagaman makhluk ciptaan Allah dan keagungan kekuasaan-Nya.

Asbabun Nuzul (Latar Belakang Turunnya Ayat)

Secara umum, Surat Fathir turun pada periode Mekah saat Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi penentangan keras dari kaum kafir Quraisy. Meskipun tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) yang spesifik untuk satu kejadian, secara keseluruhan surat ini turun untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW.

Surat ini merespons kesombongan kaum musyrikin yang meragukan hari kebangkitan dan kekuasaan Allah. Melalui surat ini, Allah memberikan argumentasi logis melalui fenomena alam untuk mematahkan keraguan mereka sekaligus memberikan peringatan bahwa janji Allah tentang hari kiamat adalah benar adanya.

Kandungan Pokok Surat Fathir

Surat Fathir memuat beberapa poin krusial yang menjadi fondasi keimanan seorang Muslim:

Tauhid dan Kekuasaan Allah: Penegasan bahwa hanya Allah yang berhak disembah karena Dialah yang menciptakan, mengatur, dan menyediakan rezeki bagi seluruh makhluk.

Penegasan bahwa hanya Allah yang berhak disembah karena Dialah yang menciptakan, mengatur, dan menyediakan rezeki bagi seluruh makhluk. Fenomena Alam sebagai Bukti: Penjelasan mengenai perputaran siang dan malam, aliran air laut yang berbeda rasa (tawar dan asin), serta penciptaan manusia dari tanah.

Penjelasan mengenai perputaran siang dan malam, aliran air laut yang berbeda rasa (tawar dan asin), serta penciptaan manusia dari tanah. Peringatan terhadap Tipu Daya Setan: Allah mengingatkan manusia bahwa setan adalah musuh yang nyata yang selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam neraka.

Allah mengingatkan manusia bahwa setan adalah musuh yang nyata yang selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Tanggung Jawab Pribadi: Penegasan bahwa pada hari kiamat, seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di dunia.

Penegasan bahwa pada hari kiamat, seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di dunia. Kemuliaan Al-Qur'an: Penjelasan bahwa Al-Qur'an adalah kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya.

Keutamaan Membaca Surat Fathir

Membaca dan mentadabburi Surat Fathir memberikan berbagai keutamaan bagi umat Muslim, di antaranya:

Keutamaan Penjelasan Pintu Surga Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang mengamalkan Surat Fathir akan dipanggil dari delapan pintu surga untuk masuk dari mana saja yang ia kehendaki. Perlindungan dari Kesulitan Membaca surat ini dengan penuh keyakinan dapat memberikan ketenangan hati dan perlindungan dari berbagai kesulitan hidup. Pengingat Hakikat Dunia Membantu menjaga orientasi hidup agar tidak terjebak dalam materialisme dan selalu ingat akan kehidupan akhirat.

Pesan Utama: "Wahai manusia! Sungguh, janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah." (QS. Fathir: 5)

Mengamalkan Nilai Surat Fathir

Berikut adalah langkah praktis untuk mengimplementasikan kandungan Surat Fathir dalam keseharian:

Meningkatkan Rasa Syukur: Menyadari bahwa setiap nikmat (napas, makanan, kesehatan) berasal dari Allah Sang Pencipta (Al-Fathir). Waspada terhadap Godaan: Selalu membentengi diri dengan zikir agar tidak terpedaya oleh tipu daya setan dan kesenangan dunia yang semu. Tadabbur Alam: Meluangkan waktu untuk melihat kebesaran Allah melalui ciptaan-Nya di langit dan bumi. Istiqamah dalam Ibadah: Menyadari bahwa kemuliaan hanya milik Allah, sehingga kita hanya mencari rida-Nya dalam setiap amal perbuatan. Mempersiapkan Bekal Akhirat: Mengingat bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan secara mandiri di hadapan Allah.

10 Pertanyaan Sering Diajukan

1. Apa arti dari nama Surat Fathir? Fathir berarti Pencipta (Yang Menciptakan).

2. Apa nama lain dari Surat Fathir? Nama lainnya adalah Surat Al-Malaikah (Malaikat).

3. Surat Fathir termasuk golongan surat apa? Termasuk golongan surat Makkiyah.

4. Berapa jumlah ayat dalam Surat Fathir? Terdiri dari 45 ayat.

5. Apa tema utama Surat Fathir? Penegasan tentang keesaan Allah (Tauhid) dan kekuasaan-Nya sebagai Pencipta.

6. Siapa yang dimaksud Fathir dalam surat ini? Allah SWT sebagai Pencipta langit dan bumi.

7. Mengapa disebut Surat Al-Malaikah? Karena pada ayat pertama disebutkan tentang penciptaan malaikat yang memiliki sayap.

8. Apa pesan moral utama surat ini? Larangan terpedaya oleh kehidupan dunia dan tipu daya setan.

9. Apa keutamaan membaca Surat Fathir? Salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dan dibukakan pintu surga.

10. Bagaimana posisi Surat Fathir dalam Al-Qur'an? Merupakan surat ke-35, terletak di juz 22.

Dengan memahami makna, asbabun nuzul, dan kandungan pokok Surat Fathir, diharapkan setiap Muslim dapat mempertebal keimanannya dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. (I-2)

