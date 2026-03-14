Zakat Fitri atau Zakat Fitrah yang Benar? Simak Penjelasan Lengkapnya

MENJELANG akhir Ramadan 2026, umat Muslim di Indonesia mulai menunaikan kewajiban zakat yang dilakukan setahun sekali. Namun, sering kali muncul diskusi mengenai penyebutan yang benar: apakah Zakat Fitri atau Zakat Fitrah?

Istilah dalam Hadits Nabi: Zakat Fitri

Jika merujuk langsung pada teks hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, istilah yang digunakan ialah Zakatul Fithri (زكاة الفطر). Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan Zakat Fitri (Zakatul Fithri) sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum..." (HR. Bukhari dan Muslim).

Baca juga : Panduan Lengkap Zakat Fitrah 2026: Besaran, Niat, dan Tata Cara Akad

Kata Fitri berasal dari kata al-fithr yang berarti berbuka. Penamaan ini berkaitan erat dengan sebab diwajibkannya zakat tersebut, yaitu karena umat Islam telah selesai atau berbuka dari ibadah puasa Ramadan.

Istilah Populer: Zakat Fitrah

Meskipun dalam hadits menggunakan kata Fitri, istilah Zakat Fitrah (زكاة الفطرة) sangat lazim digunakan oleh para ulama fikih, termasuk dalam Mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut di Indonesia. Kata Fitrah secara bahasa berarti asal penciptaan atau kesucian.

Penggunaan istilah Zakat Fitrah bertujuan menekankan fungsi zakat tersebut sebagai pembersih jiwa dan badan. Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa disebut Zakat Fitrah karena zakat ini berfungsi menyucikan jiwa manusia agar kembali ke fitrahnya (asal penciptaan yang suci).

Baca juga : Makna Al-Mughni Dalil, Keutamaan Zikir, dan Cara Mengamalkannya

Aspek Zakat Fitri Zakat Fitrah Asal Kata Al-Fithr (Berbuka) Al-Fithrah (Kesucian/Asal Kejadian) Dasar Istilah Tekstual Hadits Nabi Istilah Ulama Fikih (Fuqaha) Makna Filosofis Tanda berakhirnya puasa Penyucian jiwa dan raga

Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti

Kesimpulan: Mana yang Harus Digunakan?

Kedua istilah tersebut sama-sama benar dan boleh digunakan. Zakat Fitri lebih tepat secara etimologi hadits, sementara Zakat Fitrah sangat tepat secara makna tujuan ibadah tersebut. Di Indonesia, penggunaan kata Zakat Fitrah sudah menjadi istilah baku yang dipahami secara luas oleh masyarakat dan lembaga amil zakat.