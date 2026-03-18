Hukum Bayar Zakat Fitrah lewat Transfer Bank: Sahkah tanpa Jabatan Tangan?

Ilustrasi.(Freepik)

DI era digital dan kondisi yang membatasi interaksi fisik, seperti saat pandemi atau kesibukan mobilitas, muncul pertanyaan: Sahkah bayar zakat fitrah lewat transfer bank atau aplikasi keuangan? Banyak umat Muslim ragu karena terbiasa dengan ritual bersalaman dan ijab kabul secara langsung dengan amil.

Keabsahan Zakat tanpa Kontak Fisik

Hanif Luthfi Lc MA dalam bukunya yang berjudul Fiqih Seputar Zakat Fitri menerangkan bahwa secara prinsip dasar fikih, zakat adalah ibadah maliyah (harta) yang keabsahannya tidak bergantung pada jabat tangan atau tatap muka antara pemberi (muzakki) dan penerima (mustahik/amil). Unsur terpenting dalam zakat adalah niat dari muzakki dan sampainya harta tersebut kepada yang berhak.

Dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah ditegaskan bahwa muzakki memiliki dua opsi dalam penyaluran:

Menunaikannya secara langsung kepada mustahik. Menyerahkannya melalui imam atau lembaga amil zakat untuk dikelola.

Transfer bank hanyalah sarana atau wasilah pengiriman harta. Selama dana tersebut berpindah dari rekening muzakki ke rekening mustahik atau amil dengan niat zakat, kewajiban syariatnya telah gugur.

Dua Model Penunaian Zakat via Transfer

1. Transfer Langsung kepada Mustahik

Muzakki diperbolehkan mengirimkan dana zakat langsung ke rekening orang yang membutuhkan (fakir miskin). Dalam model ini, muzakki tidak wajib memberi tahu penerima bahwa uang tersebut adalah zakat. Zakat tetap sah meski tanpa akad lisan, asalkan muzakki sudah berniat di dalam hati saat mengirimkan dana tersebut.

2. Transfer Melalui Amil atau Wakil (Akad Wakalah)

Model kedua adalah mentransfer dana kepada lembaga amil atau seseorang yang dipercaya menjadi wakil. Secara fikih, ini disebut sebagai Akad Wakalah (pemberian kuasa). Muzakki mewakilkan proses pembelian beras (jika zakat fitrah) dan penyalurannya kepada amil.

Kutipan Ulama:

"Boleh bagi muzakki untuk mewakilkan penunaian zakatnya kepada orang lain, baik diserahkan kepada amil atau secara langsung kepada mustahik." (Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah).

Bagaimana dengan Kewajiban Beras?

Jika muzakki mentransfer uang tetapi ingin zakatnya tetap dalam bentuk beras (mengikuti mayoritas ulama), amil bertugas membelikan beras menggunakan uang tersebut sebelum diserahkan kepada mustahik. Amil dalam hal ini bertindak sebagai wakil yang menjalankan amanah sesuai permintaan muzakki.

Catatan Penting: Pastikan saat melakukan transfer, Anda mengisi kolom Catatan atau melakukan konfirmasi kepada panitia zakat agar dana tidak bercampur dengan infak atau sedekah umum. Niat dilakukan saat Anda menekan tombol Kirim atau Transfer di aplikasi perbankan Anda.

Kesimpulan

Bayar zakat lewat transfer bank hukumnya adalah SAH. Islam adalah agama yang memudahkan (yassiru wala tu’assiru). Penggunaan teknologi transfer justru membantu percepatan distribusi zakat sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh mustahik yang membutuhkan tanpa terhalang jarak dan waktu.

Wallahu a'lam bish-shawabi. (I-2)

