Hukum Bayar Zakat Fitrah lewat Transfer Bank: Sahkah tanpa Jabatan Tangan?

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DI era digital dan kondisi yang membatasi interaksi fisik, seperti saat pandemi atau kesibukan mobilitas, muncul pertanyaan: Sahkah bayar zakat fitrah lewat transfer bank atau aplikasi keuangan? Banyak umat Muslim ragu karena terbiasa dengan ritual bersalaman dan ijab kabul secara langsung dengan amil.
Hanif Luthfi Lc MA dalam bukunya yang berjudul Fiqih Seputar Zakat Fitri menerangkan bahwa secara prinsip dasar fikih, zakat adalah ibadah maliyah (harta) yang keabsahannya tidak bergantung pada jabat tangan atau tatap muka antara pemberi (muzakki) dan penerima (mustahik/amil). Unsur terpenting dalam zakat adalah niat dari muzakki dan sampainya harta tersebut kepada yang berhak.
Dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah ditegaskan bahwa muzakki memiliki dua opsi dalam penyaluran:
Transfer bank hanyalah sarana atau wasilah pengiriman harta. Selama dana tersebut berpindah dari rekening muzakki ke rekening mustahik atau amil dengan niat zakat, kewajiban syariatnya telah gugur.
Baca juga : Bolehkah Zakat Fitrah dengan Uang? Kenapa Tiga Mazhab Menolak?
Muzakki diperbolehkan mengirimkan dana zakat langsung ke rekening orang yang membutuhkan (fakir miskin). Dalam model ini, muzakki tidak wajib memberi tahu penerima bahwa uang tersebut adalah zakat. Zakat tetap sah meski tanpa akad lisan, asalkan muzakki sudah berniat di dalam hati saat mengirimkan dana tersebut.
Model kedua adalah mentransfer dana kepada lembaga amil atau seseorang yang dipercaya menjadi wakil. Secara fikih, ini disebut sebagai Akad Wakalah (pemberian kuasa). Muzakki mewakilkan proses pembelian beras (jika zakat fitrah) dan penyalurannya kepada amil.
Baca juga: Panduan Lengkap Zakat Fitrah 2026 Besaran, Takaran, Dalil, dan Syarat Sah
Jika muzakki mentransfer uang tetapi ingin zakatnya tetap dalam bentuk beras (mengikuti mayoritas ulama), amil bertugas membelikan beras menggunakan uang tersebut sebelum diserahkan kepada mustahik. Amil dalam hal ini bertindak sebagai wakil yang menjalankan amanah sesuai permintaan muzakki.
Baca juga: Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Doa bagi Pemberi Zakat
Baca juga: Doa Menerima Zakat Fitrah Arab, Latin, dan Arti
Bayar zakat lewat transfer bank hukumnya adalah SAH. Islam adalah agama yang memudahkan (yassiru wala tu’assiru). Penggunaan teknologi transfer justru membantu percepatan distribusi zakat sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh mustahik yang membutuhkan tanpa terhalang jarak dan waktu.
Wallahu a'lam bish-shawabi. (I-2)
Baca juga: Urutan 30 Surat Juz Amma Lengkap Arab, Latin, dan Arti
Bolehkah panitia zakat berjualan beras dan mengambil untung? Simak penjelasan hukum akad jual beli vs akad wakalah dalam pengelolaan zakat fitrah di sini.
Bingung takaran zakat fitrah uang? Jika ikut Mazhab Hanafi, apakah harus 3,8 kg atau boleh 2,5 kg? Simak solusi fikih dari pendapat Imam Abu Yusuf di sini.
Apakah boleh zakat fitrah diganti uang? Simak perbandingan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi serta alasan mengapa uang dianggap lebih praktis saat ini.
Mengapa ukuran zakat fitrah berbeda-beda? Simak penjelasan lengkap konversi 1 sha ke kilogram dan liter berdasarkan hadits dan perbandingan mazhab.
Temukan kriteria makanan pokok untuk zakat fitrah sesuai sunnah dan Mazhab Syafi'i. Apakah harus bahan mentah? Simak penjelasan lengkapnya di sini.
Bingung takaran zakat fitrah uang? Jika ikut Mazhab Hanafi, apakah harus 3,8 kg atau boleh 2,5 kg? Simak solusi fikih dari pendapat Imam Abu Yusuf di sini.
Apakah boleh zakat fitrah diganti uang? Simak perbandingan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi serta alasan mengapa uang dianggap lebih praktis saat ini.
Mengapa ukuran zakat fitrah berbeda-beda? Simak penjelasan lengkap konversi 1 sha ke kilogram dan liter berdasarkan hadits dan perbandingan mazhab.
Temukan kriteria makanan pokok untuk zakat fitrah sesuai sunnah dan Mazhab Syafi'i. Apakah harus bahan mentah? Simak penjelasan lengkapnya di sini.
Bagaimana hukum zakat fitrah dan salat Id jika terjadi perbedaan lebaran? Simak penjelasan fikih tentang konsistensi keyakinan dalam ibadah di sini.
