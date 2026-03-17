Panduan Lengkap Zakat Fitrah 2026: Besaran, Takaran, Dalil, dan Syarat Sah

ZAKAT fitrah atau zakat al-fitr adalah ibadah wajib bagi setiap individu Muslim yang memenuhi syarat. Selain berfungsi sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, zakat ini juga bertujuan membantu kaum dhuafa agar dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan.
Berdasarkan ketetapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI tahun 2026, besaran zakat fitrah telah disesuaikan dengan harga pangan terkini di Indonesia. Berikut detailnya:
|Bentuk Zakat
|Takaran/Nominal
|Beras (Satuan Berat)
|2,5 Kilogram (kg)
|Beras (Satuan Volume)
|3,5 Liter
|Uang Tunai (Konversi)
|Rp50.000 per jiwa
Kewajiban zakat fitrah bersumber langsung dari hadits Rasulullah SAW. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata:
"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat Muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat Id." (HR. Bukhari dan Muslim).
Seorang Muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila memenuhi kriteria berikut:
1. Pendapat Mayoritas (Jumhur Ulama: Syafi'i, Maliki, Hanbali)
Mazhab Syafi'i, yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, berpendapat secara tekstual bahwa Zakat Fitrah Wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok (beras). Menurut fiqih Syafi'iyah, ibadah zakat fitrah bersifat Ta'abbudi (ritual yang ketat sesuai teks hadits), sehingga menukarnya dengan uang tunai dianggap tidak sah. Bagi Anda yang ingin sangat berhati-hati (Wara') dan memegang teguh mazhab ini, Anda harus menyerahkan wujud fisik beras seberat 2,5 kg kepada amil atau fakir miskin.
2. Pendapat Mazhab Hanafi (Dasar Fatwa MUI & BAZNAS)
Di sisi lain, Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah melihat syariat ini dengan pendekatan Maqashid Syariah (tujuan utama diturunkannya hukum). Mereka berfatwa bahwa Boleh dan Sah membayar Zakat Fitrah menggunakan uang (Dirham/Dinar/Rupiah) yang nilainya sepadan dengan makanan pokok tersebut.
Terdapat beberapa pembagian waktu dalam menunaikan zakat fitrah:
Demikian panduan lengkap mengenai zakat fitrah 2026. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan menjadi pembersih bagi jiwa kita. Wallahu a'lam bisshawab.
(NU online/MUI/P-4)
Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, selama mereka memiliki kelebihan kebutuhan pokok.
Besaran zakat Uang Tunai: Setara dengan Mata Uang Rupiah 50.000,- (khusus wilayah Jakarta dan sekitarnya). Daerah lain menyesuaikan harga beras setempat.
