Jadwal Bayar Zakat Fitrah 2026: Kapan Batas Waktu Terakhirnya?

Zakat fitrah adalah kewajiban yang berfungsi sebagai penyuci jiwa bagi orang yang berpuasa sekaligus bantuan pangan bagi fakir miskin. Namun, keabsahan ibadah ini sangat bergantung pada ketepatan waktu pembayarannya. Lantas, kapan terakhir bayar zakat fitrah agar tetap sah dan tidak sekadar menjadi sedekah biasa?
Secara syariat, waktu pembayaran zakat fitrah dibagi menjadi beberapa kategori hukum. Memahami pembagian ini sangat penting agar Anda tidak melewatkan momentum terbaik (afdal) dan terhindar dari waktu yang dilarang.
Waktu: Mulai tanggal 1 Ramadan hingga akhir bulan Ramadan.
Menurut mayoritas ulama (terutama Mazhab Syafi'i), Anda sudah diperbolehkan menyetorkan zakat fitrah sejak hari pertama puasa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan amil dalam mendistribusikan zakat lebih awal kepada para mustahik.
Waktu: Sejak matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri dimulai.
Kewajiban ini berlaku bagi setiap Muslim yang masih hidup pada saat pergantian waktu dari Ramadan ke Syawal. Jika seseorang meninggal sebelum maghrib di hari terakhir Ramadan, ia tidak wajib dizakati.
Waktu: Setelah salat Subuh di hari raya Idul Fitri hingga sesaat sebelum salat Id dimulai.
Ini adalah waktu yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar bantuan pangan benar-benar diterima tepat saat hari kemenangan tiba.
Batas akhir pembayaran zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Jika dibayarkan setelah salat Id selesai, maka statusnya bukan lagi zakat fitrah, melainkan sedekah biasa (sedekah sunnah).
Berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026, berikut adalah rinciannya:
Boleh. Secara hukum (mubah), zakat fitrah boleh ditunaikan kapan saja selama masih berada di dalam bulan Ramadan.
Jika terlambat hingga salat Id selesai, Anda tetap wajib membayarnya sebagai bentuk qadha (mengganti kewajiban), namun pahala yang didapat bukan lagi pahala khusus zakat fitrah.
Ya, sah. Unsur utama dalam zakat adalah niat dan sampainya harta kepada penerima. Media transfer digital hanyalah sarana teknis yang tidak membatalkan keabsahan zakat.
Mengetahui jadwal bayar zakat fitrah sangat penting agar kewajiban kita sebagai Muslim tertunaikan dengan sempurna. Sangat disarankan untuk tidak menunda pembayaran hingga detik-detik terakhir guna menghindari risiko lupa atau kendala teknis lainnya.
