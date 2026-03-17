Bacaan Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri, Arab, Latin, & Besarannya

Menjelang penghujung Ramadan 1447 H atau tahun 2026, umat Muslim diwajibkan menunaikan zakat fitrah sebagai penyempurna ibadah puasa. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan diri dari perbuatan sia-sia selama berpuasa sekaligus membantu fakir miskin merayakan Idulfitri.

Salah satu rukun sahnya zakat adalah niat. Berikut adalah panduan lengkap niat zakat fitrah untuk diri sendiri, besaran resmi dalam Mata Uang Rupiah, serta ketentuan waktunya menurut syariat.

Bacaan Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri

Niat dapat dilakukan di dalam hati, namun melafalkannya secara lisan sangat dianjurkan untuk memantapkan ketetapan hati saat menyerahkan harta zakat.

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an nafsii fardhan lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala."

Besaran Zakat Fitrah dalam Rupiah

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026, besaran zakat fitrah telah disesuaikan dengan harga pangan terkini. Berikut rinciannya:

Jenis Zakat Takaran per Jiwa Beras / Makanan Pokok 2,5 Kilogram atau 3,5 Liter Uang Tunai (Konversi) Mata Uang Rupiah 50.000,00

Penting untuk dicatat bahwa besaran uang tunai dapat berbeda di setiap daerah (misalnya Rp40.000 hingga Rp55.000) tergantung pada ketetapan BAZNAS daerah masing-masing yang mengikuti harga beras lokal.

Seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah apabila memenuhi tiga kriteria utama:

Beragama Islam: Menjadi syarat mutlak bagi muzakki.

Menemui Waktu Wajib: Masih hidup saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju 1 Syawal.

Memiliki Kelebihan Harta: Mempunyai kelebihan makanan/harta untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya.

Waktu Terbaik Membayar Zakat Fitrah

Menurut para ulama, terdapat pembagian waktu dalam menunaikan zakat fitrah:

Waktu Mubah: Sejak awal Ramadan hingga hari terakhir puasa. Waktu Wajib: Saat matahari terbenam di akhir Ramadan (malam takbiran). Waktu Afdal: Setelah salat Subuh sebelum berangkat salat Idulfitri. Waktu Makruh: Setelah salat Idulfitri hingga sebelum matahari terbenam di tanggal 1 Syawal. Waktu Haram: Setelah hari raya Idulfitri berakhir (dianggap sedekah biasa, bukan zakat).

Kesimpulan: Segera tunaikan zakat fitrah Anda melalui lembaga amil zakat resmi atau masjid terdekat untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran kepada para mustahik sebelum hari kemenangan tiba.

FAQ (People Also Ask)

Apakah boleh membayar zakat fitrah dengan uang?

Boleh. Menurut Fatwa MUI dan diperkuat dengan keputusan BAZNAS, zakat fitrah dapat ditunaikan dalam bentuk uang yang nilainya setara dengan 2,5 kg beras kualitas premium yang dikonsumsi sehari-hari.

Bagaimana jika lupa niat saat menyerahkan zakat?

Niat adalah rukun. Jika benar-benar lupa niat di dalam hati maupun lisan saat menyerahkan, segera lakukan niat kembali selama harta zakat tersebut belum dibagikan kepada mustahik. (Z-10)