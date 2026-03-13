Niat Zakat Fitrah untuk Sendiri Lengkap dengan Bacaan Doa Menerimanya

Petugas Amil Zakat melayani umat Islam yang membayar zakat fitrah.(ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Zakat fitrah merupakan kewajiban tahunan bagi setiap muslim yang mampu untuk mensucikan jiwa dan membantu sesama di hari kemenangan. Sebagai salah satu rukun Islam, pelaksanaan zakat fitrah harus disertai dengan niat yang tulus dan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat.

Bagi Anda yang menunaikan zakat fitrah untuk diri sendiri, berikut adalah lafal niat yang dapat dibaca:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِيْ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى Baca juga : Doa Menerima Zakat Fitrah Lengkap dengan Bacaan Arab, Latin dan Arti Latin: Nawaytu an ukhrija zakaatal fithri 'an nafsii fardhan lillaahi ta'aala. Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala."

Bagi amil atau penerima zakat, sangat dianjurkan untuk mendoakan orang yang memberi zakat (muzakki). Berikut adalah bacaan doanya:

آجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا Latin: Aajarakallahu fiimaa a'thayta, wa baaraka fiimaa abqayta wa ja'alahu laka thahuuraa. Artinya: "Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang telah kau berikan, memberikan berkah atas harta yang kau simpan, dan menjadikannya pembersih bagimu."

Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Penting bagi setiap muslim untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyerahkan zakat fitrah agar bernilai ibadah yang sah. Berikut rinciannya:

Kategori Waktu Penjelasan Waktu Mubah Dimulai sejak awal bulan Ramadan hingga hari terakhir puasa. Waktu Wajib Saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan (malam takbiran). Waktu Afdal Setelah salat Subuh sebelum pelaksanaan salat Idulfitri dimulai. Waktu Makruh Setelah salat Idulfitri selesai hingga sebelum matahari terbenam di tanggal 1 Syawal. Waktu Haram Membayar zakat setelah lewat tanggal 1 Syawal.

Beragama Islam.

Menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awal bulan Syawal (malam takbiran).

Memiliki kelebihan harta untuk keperluan makanan dirinya dan keluarganya pada hari raya Idulfitri.

Membayar zakat fitrah untuk diri sendiri adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Pastikan Anda melafalkan niat dengan benar, memberikannya kepada yang berhak, dan dilakukan pada waktu afdal agar keberkahan Ramadan semakin sempurna. (Z-4)