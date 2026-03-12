Doa Menerima Zakat Fitrah Lengkap dengan Bacaan Arab, Latin dan Arti

Headline
ZAKAT fitrah merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu di bulan Ramadan. Ibadah ini berfungsi untuk menyucikan diri dari perbuatan sia-sia selama berpuasa serta sebagai bentuk kepedulian sosial. Selain niat bagi pemberi (muzakki), penerima zakat (mustahik) atau petugas zakat (amil) juga disunnahkan membaca doa sebagai bentuk apresiasi dan permohonan keberkahan.
Bagi Anda yang menerima zakat, berikut adalah lafal doa yang dianjurkan sesuai dengan sunnah:
ﺁﺟَﺮَﻙ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓِﻴْﻤَﺎ ﺍَﻋْﻄَﻴْﺖَ، ﻭَﺑَﺎﺭَﻙَ ﻓِﻴْﻤَﺎ ﺍَﺑْﻘَﻴْﺖَ ﻭَﺟَﻌَﻠَﻪُ ﻟَﻚَ ﻃَﻬُﻮْﺭًﺍ
Latin: Ajarakallahu fima a'thaita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka thahuran.
Artinya: "Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu."
Niat merupakan syarat sahnya zakat. Berikut adalah bacaan niat berdasarkan subjek yang dizakatkan:
Arab: ﻧَﻮَﻳْﺖُ أَﻥْ أُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋْﻦ ﻧَﻔْﺴِﻲْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
Latin: Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an nafsii fardhan lillaahi ta'aala.
Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala."
Arab: ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَنِّيْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ تَلْزَﻣُنِيْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
Latin: Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'annii wa 'an jamii'i maa yalzamunii nafaqaatuhum syar'an fardhan lillaahi ta'aalaa.
Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku secara syariat, fardu karena Allah Ta'ala."
Penting untuk memperhatikan waktu pembayaran agar ibadah zakat Anda sah dan memberikan pahala yang sempurna. Berikut pembagian waktunya:
Agar proses penyaluran berjalan lancar, ikuti langkah-langkah berikut:
|Kategori
|Ketentuan 2026
|Besaran Beras
|2,5 kg atau 3,5 Liter per jiwa
|Besaran Uang
|Mata Uang Rupiah 50.000 (Rata-rata Nasional)
|Batas Waktu
|Sebelum Salat Idul Fitri 1447 H
Menunaikan zakat fitrah adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan bagi Muslim yang mampu. Dengan memahami doa menerima zakat fitrah serta niat yang benar, kita berharap ibadah puasa kita menjadi sempurna dan harta yang kita miliki menjadi lebih berkah bagi sesama. (Z-4)
