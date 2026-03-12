Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Keluarga: Arab, Latin, Arti

Headline
Zakat fitrah merupakan kewajiban tahunan yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu di bulan Ramadan. Pada tahun 2026, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026 telah menetapkan standar terbaru untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan rukun Islam ketiga ini.
Ringkasan Zakat Fitrah 2026
Niat merupakan syarat sahnya ibadah. Berikut adalah macam-macam lafal niat zakat fitrah yang disesuaikan dengan peruntukannya:
ﻧَﻮَﻳْﺖُ أَﻥْ أُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْسيْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
"Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an nafsii fardhan lillaahi ta'aalaa."
Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala."
ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَنِّيْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ ﻳَﻠْﺰَﻣُنِيْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
"Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'annii wa 'an jamii'i maa yalzamunii nafaqatuhum syar'an fardhan lillaahi ta'aalaa."
Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala."
Prosedur pelaksanaan zakat fitrah di tahun 2026 kini semakin fleksibel dengan adanya pilihan metode konvensional maupun digital. Berikut langkah-langkahnya:
Menurut syariat Islam, waktu pelaksanaan zakat fitrah dibagi menjadi beberapa kategori:
|Kategori Waktu
|Penjelasan
|Waktu Mubah
|Sejak awal Ramadan hingga akhir bulan suci.
|Waktu Wajib
|Malam Idulfitri (setelah matahari terbenam di hari terakhir Ramadan).
|Waktu Afdal
|Pagi hari setelah salat Subuh sebelum salat Id dimulai.
Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa setelah berpuasa Ramadan serta membantu fakir miskin agar mereka juga bisa merayakan Idulfitri dengan bahagia.
