Bacaan Niat Zakat Fitrah Istri untuk Suami: Arab, Latin, dan Artinya

Ilustrasi.(Freepik)

ZAKAT fitrah adalah kewajiban yang harus ditunaikan setiap Muslim di bulan Ramadan. Dalam praktiknya, sering kali muncul pertanyaan: bagaimana jika istri ingin membayarkan zakat fitrah untuk suaminya?

Berikut panduan bacaan niat dan penjelasannya.

Niat adalah syarat sah utama dalam ibadah zakat. Bagi istri yang mewakili atau membayarkan zakat fitrah untuk suaminya, berikut lafal niatnya:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجِي فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى Latin: Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an zauji fardhan lillaahi ta'aala. Artinya: "Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk suami saya, fardu karena Allah Ta'ala."

Ketentuan Hukum Menurut Syariat

Secara umum, suami adalah kepala keluarga yang wajib menanggung zakat fitrah istri dan anak-anaknya. Namun, istri diperbolehkan membayarkan zakat suami dengan ketentuan sebagai berikut:

Izin Suami: Istri wajib mendapatkan izin dari suami karena zakat memerlukan niat dari orang yang bersangkutan.

Istri wajib mendapatkan izin dari suami karena zakat memerlukan niat dari orang yang bersangkutan. Sifat Bantuan: Tindakan ini dianggap sebagai bentuk tolong-menolong (ta'awun) dalam rumah tangga, terutama jika suami sedang mengalami kesulitan finansial.

Tindakan ini dianggap sebagai bentuk tolong-menolong (ta'awun) dalam rumah tangga, terutama jika suami sedang mengalami kesulitan finansial. Besaran Zakat: Untuk tahun 2026, besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg beras atau jika diuangkan setara dengan Rp50.000 per jiwa (mengacu pada standar rata-rata nasional).

Catatan: Jika pembayaran dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin suami, sebagian ulama berpendapat zakat tersebut tidak sah sebagai penggugur kewajiban zakat fitrah suami, melainkan hanya bernilai sedekah biasa.

Waktu Pembayaran

Zakat fitrah dapat dibayarkan sejak awal Ramadan. Namun, waktu yang paling utama adalah di akhir Ramadan, tepatnya setelah waktu Subuh hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Segera tunaikan zakat Anda melalui lembaga resmi atau amil zakat di masjid terdekat untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran.

FAQ (Pertanyaan Populer)

1. Bolehkah istri membayar zakat fitrah sendiri?

Boleh. Jika istri memiliki harta sendiri dan ingin membayar zakat fitrahnya secara mandiri, hal itu diperbolehkan menurut mayoritas ulama.

2. Apakah suami yang tidak bekerja wajib dibayarkan zakatnya?

Zakat fitrah wajib bagi mereka yang memiliki kelebihan makanan untuk hari raya. Jika suami benar-benar tidak mampu, kewajibannya gugur, namun istri boleh membayarkannya sebagai sedekah yang menggantikan posisi zakat tersebut. (I-2)