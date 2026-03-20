Bacaan Niat Zakat Fitrah Istri untuk Suami: Arab, Latin, dan Artinya

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
ZAKAT fitrah adalah kewajiban yang harus ditunaikan setiap Muslim di bulan Ramadan. Dalam praktiknya, sering kali muncul pertanyaan: bagaimana jika istri ingin membayarkan zakat fitrah untuk suaminya?
Berikut panduan bacaan niat dan penjelasannya.
Niat adalah syarat sah utama dalam ibadah zakat. Bagi istri yang mewakili atau membayarkan zakat fitrah untuk suaminya, berikut lafal niatnya:
نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجِي فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى
Latin: Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an zauji fardhan lillaahi ta'aala.
Artinya: "Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk suami saya, fardu karena Allah Ta'ala."
Secara umum, suami adalah kepala keluarga yang wajib menanggung zakat fitrah istri dan anak-anaknya. Namun, istri diperbolehkan membayarkan zakat suami dengan ketentuan sebagai berikut:
Zakat fitrah dapat dibayarkan sejak awal Ramadan. Namun, waktu yang paling utama adalah di akhir Ramadan, tepatnya setelah waktu Subuh hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Segera tunaikan zakat Anda melalui lembaga resmi atau amil zakat di masjid terdekat untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran.
Boleh. Jika istri memiliki harta sendiri dan ingin membayar zakat fitrahnya secara mandiri, hal itu diperbolehkan menurut mayoritas ulama.
Zakat fitrah wajib bagi mereka yang memiliki kelebihan makanan untuk hari raya. Jika suami benar-benar tidak mampu, kewajibannya gugur, namun istri boleh membayarkannya sebagai sedekah yang menggantikan posisi zakat tersebut. (I-2)
|Kategori
|Detail Zakat Fitrah 2026
|Bahan Pokok
|2,5 Kg / 3,5 Liter Beras
|Konversi Uang
|Rp50.000 (Estimasi Nasional)
|Penerima
|8 Golongan Asnaf (Fakir, Miskin, dsb)
Bolehkah istri memberikan zakat fitrah kepada suami? Simak penjelasan hukum Islam, syarat suami penerima zakat, dan pendapat ulama di sini.
