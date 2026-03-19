Benarkah Pahala Puasa Tergantung sebelum Bayar Zakat Fitrah? Cek Faktanya

MENJELANG akhir bulan Ramadan, kita sering mendengar ungkapan dari para penceramah bahwa pahala puasa seseorang akan tergantung atau terkatung-katung di antara langit dan bumi. Konon, pahala tersebut baru akan terangkat dan diterima oleh Allah SWT setelah orang tersebut menunaikan zakat fitrah.

Namun, benarkah klaim tersebut memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat dalam Islam? Mari kita bedah berdasarkan literatur hadis dan pendapat para ulama terkemuka.

Bunyi Hadis yang Populer

Menurut Hanif Luthfi Lc MA dalam bukunya yang berjudul Fiqih Seputar Zakat Fitri, ungkapan tersebut merujuk pada teks yang sering dikutip sebagai hadis Nabi SAW:

"Pahala bulan Ramadhan itu menggantung di antara langit dan bumi. Tidak terangkat kepada Allah SWT kecuali dengan ditunaikannya zakat fithr."

Selain itu, ada pula riwayat dari Anas bin Malik RA yang menyebutkan bahwa puasa seorang hamba akan selalu terkatung-katung sebelum zakat fitrahnya ditunaikan. Lantas, bagaimana status validitas riwayat-riwayat ini?

Status Hadis Menurut Pakar Hadis

Berdasarkan penelusuran para ulama ahli hadis, riwayat-riwayat di atas memiliki masalah besar dalam sanadnya (rantai perawi). Berikut rinciannya:

1. Penilaian Al-Imam As-Suyuthi

Dalam kitab Al-Jami' Ash Shaghir, Imam As-Suyuthi menegaskan bahwa hadis ini berstatus dhaif (lemah). Beliau tidak menjadikannya sebagai landasan hukum karena cacat pada riwayatnya.

2. Analisis Ibnul Jauzi dan Al-Munawi

Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Dailami dan Ibnul Jauzi dalam al-Ilal al-Mutanahiyah. Al-Munawi dalam kitab Faidhul Qadir menjelaskan bahwa hadits ini tidak sah. Penyebabnya ialah ada perawi bernama Muhammad bin Ubaid al-Bashri yang berstatus majhul (identitas dan kredibilitasnya tidak diketahui).

3. Riwayat Mungkar

Riwayat lain yang senada dari Anas bin Malik dinilai sebagai hadis Mungkar oleh para kritikus hadits. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menguatkan bahwa hadis tersebut tidak memiliki mutabi' (hadits pendukung lain yang senada dengan sanad berbeda), sehingga derajatnya tidak bisa naik menjadi kuat.

Kesimpulan Hadis: Karena statusnya yang bermasalah (dhaif dan mungkar), para ulama tidak menjadikan riwayat ini sebagai dalil atau dasar hukum tetap dalam urusan akidah maupun ibadah.

Apakah Zakat Fitrah Syarat Sah Puasa?

Secara fikih, zakat fitrah dan puasa Ramadan adalah dua ibadah yang berbeda, meski keduanya dilaksanakan di bulan yang sama. Zakat fitrah bukanlah syarat sah diterimanya puasa.

Artinya, jika seseorang menjalankan puasa dengan memenuhi rukun dan syaratnya, puasanya tetap sah di mata hukum Islam, sekalipun karena satu dan lain hal dia belum atau tidak membayar zakat fitrah. Namun, orang tersebut tetap berdosa dan melakukan pelanggaran besar karena meninggalkan kewajiban zakat fitrah yang hukumnya fardhu 'ain.

Fungsi Sebenarnya dari Zakat Fitrah

Meskipun tidak menahan pahala puasa di langit, zakat fitrah memiliki fungsi penting yang disebutkan dalam hadis yang lebih shahih (HR Abu Daud & Ibnu Majah), yaitu:

Menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor selama Ramadan. Memberi Makan: Sebagai bantuan makanan bagi fakir miskin agar mereka dapat ikut bergembira di hari raya.

Dengan demikian, jangan menunda pembayaran zakat fitrah, tetapi jangan pula terjebak pada pemahaman keliru bahwa puasa Anda sia-sia tanpa zakat tersebut. Keduanya adalah kewajiban yang harus dijalankan secara beriringan.

FAQ (People Also Ask)

1. Kalau lupa bayar zakat fitrah, apakah puasa saya batal?

Tidak, puasa Anda tetap sah secara hukum fikih, asalkan syarat dan rukun puasa terpenuhi. Namun, Anda tetap wajib mengganti (qadha) pembayaran zakat tersebut secepatnya.

2. Kapan waktu terbaik membayar zakat fitrah?

Waktu yang paling utama (afdal) adalah setelah terbit fajar pada hari Idul Fitri sebelum pelaksanaan salat Id. Namun, diperbolehkan membayarnya sejak awal atau pertengahan Ramadan.

3. Apa hukumnya sengaja tidak bayar zakat fitrah?

Hukumnya berdosa besar karena zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Namun, hal ini tidak membatalkan pahala puasa yang sudah dijalankan. (I-2)

