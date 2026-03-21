Hukum belum Bayar Zakat Fitrah Menurut Empat Mazhab

ZAKAT fitrah merupakan kewajiban 'ain (personal) bagi setiap Muslim yang menemui sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal. Namun, karena berbagai alasan seperti kesibukan mudik atau kelalaian, tak sedikit umat Islam yang baru menyadari bahwa mereka belum menunaikan kewajiban ini hingga salat Idul Fitri selesai atau bahkan hingga hari raya berlalu. Bagaimana status hukum bagi mereka yang belum membayar zakat fitrah? Apakah kewajiban tersebut gugur atau justru menjadi utang yang harus segera dilunasi? Berikut ulasan mendalam berdasarkan pandangan empat mazhab besar: Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali.

Perbandingan Pandangan 4 Mazhab mengenai Keterlambatan Zakat

Mazhab Hukum Menunda Lewat Salat Id Status Kewajiban Syafi'i Haram/Berdosa (jika tanpa uzur) Wajib Qadha Segera Hanafi Boleh/Sah (meski tidak utama) Tetap Sah sebagai Zakat Maliki Berdosa jika lewat 1 Syawal Wajib Dibayar (Tidak Gugur) Hambali Haram jika lewat hari Id Menjadi Utang Wajib

1. Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i, batas akhir waktu wajib ialah sebelum salat Id dilaksanakan. Jika seseorang sengaja menunda hingga salat selesai, ia dianggap berdosa.

Namun, kewajiban tersebut tidak hilang. Ia harus segera melakukan qadha zakat fitrah karena zakat adalah hak Adam (manusia) yang harus dipenuhi.

Status harta yang dikeluarkan bukan lagi dianggap sebagai zakat fitrah yang sempurna, melainkan sedekah biasa secara pahala. Namun secara hukum tetap menggugurkan kewajiban utang zakatnya.

2. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran lebih besar. Menurut mereka, zakat fitrah tidak memiliki batas waktu akhir yang kaku. Selama seseorang masih hidup, ia bisa membayarnya. Meskipun demikian, menunaikannya sebelum salat Id tetap merupakan sunah yang sangat dianjurkan.

Meskipun waktu afdalnya adalah sebelum salat Id, jika seseorang terlambat dan baru membayarnya setelah salat Id atau bahkan beberapa hari setelahnya, zakat tersebut tetap sah sebagai zakat fitrah dan pelakunya tidak dianggap berdosa besar selama ia tetap berniat menunaikannya.

Bagi Hanafiyah, selama seseorang masih hidup, kewajiban zakat fitrah tetap melekat dan bisa ditunaikan kapan saja, meski sangat dianjurkan untuk tidak menundanya agar tujuan mencukupkan fakir miskin di hari raya tercapai.

3. Mazhab Maliki dan Hambali

Kedua mazhab ini sepakat bahwa zakat fitrah memiliki keterikatan dengan hari raya. Menunda hingga melewati hari raya (terbenamnya matahari 1 Syawal) tanpa alasan mendesak tergolong perbuatan dosa. Zakat tersebut tetap wajib dikeluarkan sebagai utang kepada fakir miskin.

Imam Malik berpendapat bahwa waktu wajib zakat fitrah adalah sejak fajar menyingsing di hari Idul Fitri. Batas akhir yang ditoleransi adalah hingga matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal.

Jika seseorang belum membayar hingga matahari terbenam di hari raya, ia dianggap telah melalaikan kewajiban dan berdosa. Sama seperti mazhab lain, kewajiban ini tidak gugur dan harus tetap dikeluarkan sebagai bentuk penggantian (qadha) atas hak fakir miskin yang terabaikan.

Mazhab Hambali memiliki kemiripan dengan Mazhab Syafi'i. Mereka membolehkan pembayaran dilakukan dua hari sebelum Idul Fitri. Namun, menunda pembayaran hingga melewati salat Id hukumnya makruh dan jika ditunda hingga melewati hari raya (1 Syawal) hukumnya menjadi haram.

Hambali menekankan bahwa zakat fitrah adalah hak yang terikat dengan waktu tertentu. Jika waktu tersebut lewat, ia berubah menjadi utang yang wajib segera dilunasi kepada mustahik.

Kesimpulan Penting: Seluruh ulama empat mazhab sepakat bahwa zakat fitrah tidak akan pernah gugur meski waktunya sudah lewat. Ia tetap menjadi utang yang harus dibayar kepada mustahik. Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan belum membayar zakat fitrah, ahli warisnya wajib membayarkannya dari harta peninggalan almarhum.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah zakat fitrah yang terlambat tetap sah? Secara hukum kewajiban, ia menggugurkan kewajiban (utang lunas). Namun secara pahala, ia tidak lagi menyamai pahala zakat fitrah yang dibayar tepat waktu.

Bagaimana niat qadha zakat fitrah? Niatnya tetap sama, yaitu menunaikan kewajiban zakat fitrah untuk diri sendiri/keluarga karena Allah Ta'ala, dengan kesadaran bahwa ini adalah pengganti yang terlewat.

Apakah puasa saya sah jika belum bayar zakat fitrah? Secara hukum fikih, puasa dan zakat fitrah adalah dua ibadah yang berbeda. Puasa tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun, zakat fitrah berfungsi sebagai penyempurna dan pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia.

Bagaimana jika saya benar-benar lupa? Jika terlupa tanpa unsur kesengajaan, seseorang tidak berdosa. Namun, begitu ia ingat, ia wajib segera menunaikannya saat itu juga sebagai qadha.

Bolehkah membayar zakat fitrah tahun lalu yang terlewat? Wajib. Zakat yang terlewat bertahun-tahun tetap menjadi utang yang harus dibayar. Nilainya disesuaikan dengan standar harga bahan pokok saat ini.

Apa yang Harus Dilakukan jika Terlambat?

1. Segera Niatkan Qadha: Jangan menunda lagi begitu Anda ingat.

2. Hitung Jumlah Jiwa: Pastikan semua tanggungan (istri, anak) terhitung.

3. Cari Mustahik Langsung: Jika amil di masjid sudah tutup, berikan langsung kepada fakir miskin di sekitar Anda.

4. Istighfar: Memohon ampun atas kelalaian jika penundaan dilakukan dengan sengaja. (I-2)