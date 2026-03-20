Bolehkah Zakat Fitrah kepada Saudara Kandung? Cek Syarat dan Hukumnya

Headline
MENJELANG Hari Raya Idul Fitri 2026, pertanyaan mengenai siapa yang paling berhak menerima zakat fitrah sering muncul. Salah satu yang paling krusial yaitu bolehkah zakat fitrah diberikan kepada saudara kandung sendiri?
Secara prinsip, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk membantu kerabat terdekat yang sedang kesulitan. Namun, dalam urusan zakat, ada aturan main yang ketat agar ibadah tersebut sah secara syariat.
Menurut mayoritas ulama, termasuk dalam Mazhab Syafi'i, memberikan zakat fitrah kepada saudara kandung (kakak atau adik) hukumnya adalah boleh dan sah, bahkan dianggap lebih utama, selama memenuhi syarat berikut:
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa berzakat kepada keluarga memiliki nilai lebih di mata Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sedekah atau zakat kepada kerabat memiliki dua pahala sekaligus yaitu pahala zakat itu sendiri dan pahala menyambung silaturahmi.
Anda dilarang memberikan zakat kepada anggota keluarga yang masuk dalam garis keturunan langsung (vertikal) atau pasangan, yaitu:
|Kriteria
|Status
|Beragama Islam
|Wajib
|Masuk kategori Miskin/Fakir
|Wajib
|Tidak tinggal serumah/tanggungan penuh
|Wajib
Memberikan zakat fitrah kepada saudara kandung diperbolehkan asalkan mereka benar-benar membutuhkan dan Anda tidak memiliki kewajiban menafkahi mereka secara rutin. Ini langkah bijak untuk membantu ekonomi keluarga besar sekaligus membersihkan harta di bulan suci.
Sangat diperbolehkan, karena sepupu tidak termasuk dalam tanggungan nafkah wajib Anda.
Boleh. Sesuai ketentuan terbaru tahun 2026, zakat dapat dibayarkan dengan Mata Uang Rupiah senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras kualitas terbaik yang dikonsumsi sehari-hari. (I-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved