Makna Halal Bihalal: Sejarah, Filosofi, dan Esensinya bagi Umat Muslim

SETELAH sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri, masyarakat Indonesia memiliki satu tradisi unik yang tidak ditemukan di negara Muslim lainnya, yaitu halal bihalal. Namun, tahukah Anda bahwa istilah ini sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab murni, melainkan produk budaya asli Indonesia yang sarat akan makna filosofis dan sejarah?

Sejarah Halal Bihalal: Diplomasi di Balik Meja Makan

Asal usul halal bihalal tidak lepas dari kondisi politik Indonesia pascakemerdekaan. Pada tahun 1948, Indonesia mengalami disintegrasi bangsa akibat konflik politik. Presiden Soekarno kemudian memanggil KH Wahab Chasbullah untuk meminta saran guna meredakan ketegangan antartokoh politik.

Kiai Wahab mengusulkan silaturahmi dengan nama halal bihalal. Logikanya, para tokoh politik saat itu saling menyalahkan (haram), sehingga mereka harus duduk bersama untuk saling menghalalkan kesalahan masing-masing. Sejak saat itulah, tradisi ini meluas dari lingkungan istana hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga: Sejarah, Keutamaan, dan Tata Cara Salat Idul Fitri 2026 Lengkap

Makna Filosofis dari Sisi Linguistik Secara bahasa, halal bihalal berasal dari kata halla yang memiliki tiga makna utama dalam bahasa Arab: Menyelesaikan masalah (halla al-uqdah): Mengurai benang kusut atau ikatan yang menghambat hubungan.

Mengurai benang kusut atau ikatan yang menghambat hubungan. Mencairkan yang beku: Menghilangkan kekakuan komunikasi antar-sesama.

Menghilangkan kekakuan komunikasi antar-sesama. Melepaskan sesuatu: Membebaskan diri dari rasa benci atau dendam yang mengganjal di hati.

Mengapa Halal Bihalal Penting di Era Modern?

Di tengah gempuran teknologi dan interaksi digital yang sering kali memicu kesalahpahaman, halal bihalal menjadi momen reset sosial. Ini waktu saat ego dikesampingkan dan tatap muka menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan yang sempat renggang akibat perbedaan pilihan atau opini.

Baca juga: Minal Aidin wal Faizin Arti, Penulisan, Pengucapan yang Benar

People Also Ask: Pertanyaan Seputar Halal Bihalal

Apakah Halal Bihalal Ada dalam Al-Qur'an?

Secara istilah eksplisit halal bihalal memang tidak ada dalam Al-Qur'an. Namun, secara substansi, tradisi ini merupakan implementasi dari perintah Allah SWT untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan sebagaimana tercermin dalam Surah Al-A'raf ayat 199.

Apa Bedanya Silaturahmi dan Halal Bihalal?

Silaturahmi adalah konsep umum menjalin hubungan kasih sayang yang bisa dilakukan kapan saja. Sementara halal bihalal adalah peristiwa budaya khusus yang dilakukan setelah Idul Fitri dengan tujuan spesifik saling melebur dosa dan kesalahan sosial.

Baca juga: Arti Taqabbalallahu Minna wa Minkum dan Cara Menjawab

Aspek Halal Bihalal Waktu Bulan Syawal (Pascalebaran) Tujuan Utama Saling memaafkan (Leburan) Sifat Kolektif dan Kultural

Kesimpulan

Makna halal bihalal lebih dari sekadar berkumpul dan makan bersama. Ia adalah warisan kearifan lokal yang mengajarkan kita untuk berlapang dada dan merajut kembali persaudaraan. Di tahun 2026, menjaga tradisi ini tetap hidup adalah kunci untuk menjaga keharmonisan bangsa di tengah dinamika zaman.

