Lafal Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga yang Sah & Benar, Jangan Salah Ucap!

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Menjelang akhir Ramadan 1447 H atau tahun 2026, menunaikan zakat fitrah menjadi kewajiban yang sangat dinanti umat Muslim. Bagi seorang kepala keluarga, tugas ini bukan hanya soal membayar, tapi juga memastikan niat yang diucapkan mencakup seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.
Niat merupakan rukun sahnya ibadah. Tanpa niat yang benar, harta yang dikeluarkan hanya akan bernilai sedekah biasa, bukan zakat fitrah yang menyucikan puasa. Berikut adalah kumpulan lafal niat zakat fitrah untuk keluarga lengkap dengan teks Arab dan panduan terbarunya.
Jika Anda ingin membayarkan zakat untuk diri sendiri sekaligus seluruh anggota keluarga (istri, anak, dan tanggungan lainnya) dalam satu ucapan, gunakan niat berikut:
نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّيْ وَعَنْ جَمِيْعِ مَا يَلْزَمُنِيْ نَفَقَاتُهُمْ شَرْعًا فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى
Latin: Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri 'anni wa 'an jamii'i ma yalzimunii nafaqaatuhum syar'an fardhan lillaahi ta'aalaa.
Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang wajib bagiku menafkahi mereka secara syariat, fardu karena Allah Ta’ala."
Bagi suami yang ingin membayarkan zakat khusus untuk istrinya, berikut lafalnya:
نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِيْ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى
Latin: Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri 'an zaujatii fardhan lillaahi ta'aalaa.
Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta’ala."
Niat ini berlaku baik untuk anak laki-laki maupun perempuan yang masih dalam tanggungan orang tua:
نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِيْ / بِنْتِيْ ... فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى
Latin: Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri 'an waladii (sebut nama) / bintii (sebut nama) fardhan lillaahi ta'aalaa.
Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki/perempuanku (sebutkan nama), fardu karena Allah Ta’ala."
Sesuai dengan ketentuan syariat dan penyesuaian harga bahan pokok di tahun 2026, berikut adalah rincian besaran zakat fitrah:
|Jenis Zakat
|Besaran per Jiwa
|Beras / Makanan Pokok
|2,5 kg atau 3,5 liter
|Uang Tunai (Estimasi 2026)
|Rp45.000 - Rp55.000 (Tergantung wilayah)
Setiap orang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, merdeka maupun hamba sahaya, yang memiliki kelebihan makanan pada malam dan hari raya Idul Fitri.
Batas waktu paling akhir adalah sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan. Jika dibayarkan setelah salat Id, maka statusnya bukan lagi zakat fitrah, melainkan sedekah biasa.
Boleh. Selama lembaga penyalurnya amanah dan kita mengucapkan niat (meskipun dalam hati atau diketik saat konfirmasi pembayaran) sesuai dengan peruntukannya.
Demikian panduan niat zakat fitrah untuk keluarga di tahun 2026. Semoga ibadah puasa dan zakat kita diterima oleh Allah SWT. (Z-10)
Besaran zakat Uang Tunai: Setara dengan Mata Uang Rupiah 50.000,- (khusus wilayah Jakarta dan sekitarnya). Daerah lain menyesuaikan harga beras setempat.
