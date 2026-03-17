Lafal Niat Zakat Fitrah untuk Keluarga yang Sah & Benar, Jangan Salah Ucap!

Panduan lengkap niat zakat fitrah untuk keluarga 2026.

Menjelang akhir Ramadan 1447 H atau tahun 2026, menunaikan zakat fitrah menjadi kewajiban yang sangat dinanti umat Muslim. Bagi seorang kepala keluarga, tugas ini bukan hanya soal membayar, tapi juga memastikan niat yang diucapkan mencakup seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

Niat merupakan rukun sahnya ibadah. Tanpa niat yang benar, harta yang dikeluarkan hanya akan bernilai sedekah biasa, bukan zakat fitrah yang menyucikan puasa. Berikut adalah kumpulan lafal niat zakat fitrah untuk keluarga lengkap dengan teks Arab dan panduan terbarunya.

1. Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Seluruh Keluarga

Jika Anda ingin membayarkan zakat untuk diri sendiri sekaligus seluruh anggota keluarga (istri, anak, dan tanggungan lainnya) dalam satu ucapan, gunakan niat berikut:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّيْ وَعَنْ جَمِيْعِ مَا يَلْزَمُنِيْ نَفَقَاتُهُمْ شَرْعًا فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri 'anni wa 'an jamii'i ma yalzimunii nafaqaatuhum syar'an fardhan lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang wajib bagiku menafkahi mereka secara syariat, fardu karena Allah Ta’ala."

2. Niat Zakat Fitrah untuk Istri

Bagi suami yang ingin membayarkan zakat khusus untuk istrinya, berikut lafalnya:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِيْ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى Latin: Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri 'an zaujatii fardhan lillaahi ta'aalaa. Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta’ala."

3. Niat Zakat Fitrah untuk Anak

Niat ini berlaku baik untuk anak laki-laki maupun perempuan yang masih dalam tanggungan orang tua:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِيْ / بِنْتِيْ ... فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri 'an waladii (sebut nama) / bintii (sebut nama) fardhan lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki/perempuanku (sebutkan nama), fardu karena Allah Ta’ala."

Besaran Zakat Fitrah Tahun 2026

Sesuai dengan ketentuan syariat dan penyesuaian harga bahan pokok di tahun 2026, berikut adalah rincian besaran zakat fitrah:

Jenis Zakat Besaran per Jiwa Beras / Makanan Pokok 2,5 kg atau 3,5 liter Uang Tunai (Estimasi 2026) Rp45.000 - Rp55.000 (Tergantung wilayah)

Pertanyaan Umum Seputar Zakat Fitrah

Siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah?

Setiap orang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, merdeka maupun hamba sahaya, yang memiliki kelebihan makanan pada malam dan hari raya Idul Fitri.

Kapan batas terakhir membayar zakat fitrah?

Batas waktu paling akhir adalah sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan. Jika dibayarkan setelah salat Id, maka statusnya bukan lagi zakat fitrah, melainkan sedekah biasa.

Bolehkah zakat fitrah untuk keluarga dibayarkan secara online?

Boleh. Selama lembaga penyalurnya amanah dan kita mengucapkan niat (meskipun dalam hati atau diketik saat konfirmasi pembayaran) sesuai dengan peruntukannya.

Demikian panduan niat zakat fitrah untuk keluarga di tahun 2026. Semoga ibadah puasa dan zakat kita diterima oleh Allah SWT. (Z-10)