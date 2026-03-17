Niat Zakat Fitrah untuk Anak Perempuan: Arab, Latin, dan Artinya

ZAKAT fitrah merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Bagi orang tua, khususnya ayah, memiliki tanggung jawab untuk membayarkan zakat fitrah bagi anak-anaknya yang masih dalam tanggungan nafkah.
Niat merupakan syarat sah dalam beribadah. Berikut adalah lafal niat zakat fitrah yang dibacakan oleh wali (ayah) untuk anak perempuannya:
ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ .... ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
Latin: Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an bintii (sebutkan nama anak) fardhan lillaahi ta'aalaa.
Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku (sebutkan nama anak), fardu karena Allah Ta’ala."
Sesuai dengan Keputusan Ketua BAZNAS No. 14 Tahun 2026, besaran zakat fitrah di Indonesia adalah sebagai berikut:
|Bentuk Zakat
|Besaran Per Jiwa
|Beras / Makanan Pokok
|2,5 Kilogram atau 3,5 Liter
|Mata Uang Rupiah
|Rp50.000
Umat Islam dapat mulai menunaikan zakat fitrah sejak awal Ramadan. Namun, terdapat beberapa kategori waktu yang perlu diperhatikan:
Membayarkan zakat fitrah untuk anak perempuan bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi juga bentuk penyucian diri dan kepedulian sosial kepada fakir miskin. Pastikan niat diucapkan dengan tulus dan besaran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tahun 2026 ini.
FAQ (People Also Ask):
1. Apakah anak yang baru lahir wajib zakat fitrah?
Ya, jika bayi tersebut lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan.
2. Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang?
Boleh, menurut pendapat sebagian ulama dan telah difasilitasi oleh BAZNAS dengan konversi nilai rupiah yang setara dengan harga beras.
