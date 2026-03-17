Seruan Presiden Ditanggapi Positif

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.

17/3/2026 21:43
Niat Zakat Fitrah untuk Anak Perempuan: Arab, Latin, dan Artinya
Niat zakat fitrah untuk anak perempuan.(Freepik)

ZAKAT fitrah merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Bagi orang tua, khususnya ayah, memiliki tanggung jawab untuk membayarkan zakat fitrah bagi anak-anaknya yang masih dalam tanggungan nafkah.

Bacaan Niat Zakat Fitrah untuk Anak Perempuan

Niat merupakan syarat sah dalam beribadah. Berikut adalah lafal niat zakat fitrah yang dibacakan oleh wali (ayah) untuk anak perempuannya:

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ .... ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Latin: Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an bintii (sebutkan nama anak) fardhan lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku (sebutkan nama anak), fardu karena Allah Ta’ala."

Besaran Zakat Fitrah Tahun 2026

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAZNAS No. 14 Tahun 2026, besaran zakat fitrah di Indonesia adalah sebagai berikut:

Bentuk Zakat Besaran Per Jiwa
Beras / Makanan Pokok 2,5 Kilogram atau 3,5 Liter
Mata Uang Rupiah Rp50.000

Waktu Pembayaran Zakat Fitrah yang Tepat

Umat Islam dapat mulai menunaikan zakat fitrah sejak awal Ramadan. Namun, terdapat beberapa kategori waktu yang perlu diperhatikan:

  • Waktu Mubah: Sejak awal Ramadan hingga hari terakhir bulan suci.
  • Waktu Wajib: Saat matahari terbenam di akhir Ramadan (malam takbiran).
  • Waktu Afdal (Utama): Setelah salat Subuh hingga sebelum dimulainya salat Idul Fitri.
  • Waktu Makruh: Setelah salat Idul Fitri hingga sebelum matahari terbenam pada 1 Syawal.

Kesimpulan

Membayarkan zakat fitrah untuk anak perempuan bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi juga bentuk penyucian diri dan kepedulian sosial kepada fakir miskin. Pastikan niat diucapkan dengan tulus dan besaran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tahun 2026 ini.

FAQ (People Also Ask):

1. Apakah anak yang baru lahir wajib zakat fitrah?
Ya, jika bayi tersebut lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan.

2. Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang?
Boleh, menurut pendapat sebagian ulama dan telah difasilitasi oleh BAZNAS dengan konversi nilai rupiah yang setara dengan harga beras.



Editor : Gana Buana
