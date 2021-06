Lima Doa Rasulullah bagi Mereka yang Sakit

SIFAT Muhammad Rasulullah SAW kepada orang yang sakit amatlah mulia. Salah satunya, ketika orang yang sering menghinanya jatuh sakit Rasulullah malah menjenguknya. Selain memang biasa menjenguk mereka yang sakit, Rasulullah juga kerap mendoakan.

Berikut doa-doa yang kerap Nabi Muhammad panjatkan ketika ada orang yang sedang sakit, disarikan dari keterangan dalam Al-Adzkar An-Nawawiyah karya al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi.

1. Doa yang kerap dibaca rasul saat menjenguk orang sakit

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahumma rabbannaasi adzhibil ba’sa isyfihi wa antas syafi laa syifaa’a illa syifaauka syifaa’an laa yughadiru saqaman.

Artinya: Ya Allah Rabb manusia, zat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau zat yang Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhan-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. (HR Bukhari)

2. Doa Nabi untuk Aisyah

Rasulullah SAW pernah mendoakan istrinya Aisyah saat sakit dengan lafaz:

امْسَحْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ

Amsihil ba’sa rabbannaasi biyadikas syifaa’u laa kaasyifa lahu illa anta.

Artinya: Hilangkanlah rasa sakit wahai Rabb manusia, di tangan-Mu lah segala kesembuhan, dan tidak ada yang dapat menyingkap penyakit tersebut melainkan Engkau. (HR Buhari-Muslim)

3. Doa Tujuh Kali

Rasulullah menganjurkan membaca doa berikut sebanyak tujuh kali ketika menjenguk orang sakit.

أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

As alullaahal 'azhiim rabbal 'arsyil 'azhiim an yasyfiyaka.

Artinya: Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang Agung semoga Dia menyembuhkanmu.

Dalam riwayat hadis Abu Daud, Ibnu Abbas menyatakan, Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa yang mengunjungi orang sakit yang belum datang ajalnya kemudian ia mengucapkan (doa) di sebelahnya sebanyak tujuh kali: As alullaahal 'azhiim rabbal 'arsyil 'azhiim an yasyfiyaka, Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut."

4. Sakit sebagai penghapus dosa

Nabi Muhammad menghibur seorang dari suku badui yang tengah demam bahwa sakit merupakan bagian dari penggugur dosa.

لاَ بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله

Laa ba'sa thahur insyaa Allah.

Artinya: Tidak apa, semoga menjadi penghapus (dosa), jika Allah menghendakinya” (HR Bukhari)

5. Doa Nabi untuk Utsman bin Affan

Salah satu khulafaur rasyidin Utsman bin Affan, ketika jatuh sakit pernah didoakan oleh Nabi Muhammad dengan lafaz berikut.

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أُعِيذُكَ بِالله الأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ

Bismillahirrahmaanirrahim, u’idzuka billah al-ahad ash-shamad alladzi lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad min syarri maa tajid.

Artinya: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mendoakanmu dengan nama Allah Yang Esa, Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, dari segala keburukan yang engkau temui.

Itulah beberapa doa yang dipanjatkan Rasulullah ketika sahabat, istri, dan umatnya tengah sakit. Selain meminta kesembuhan, dalam doa Rasulullah juga mendoakan ampunan dan memberikan penghiburan bagi mereka yang sakit. (OL-14)