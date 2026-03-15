Tips Aman Berkendara di Jalur Puncak Bogor saat Libur Lebaran 2026: Imbauan Polres Bogor

Kepadatan kendaraan libur panjang Lebaran di Puncak Bogor.(Dok. Antara)

MEMASUKI masa libur Lebaran 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor mengeluarkan panduan keselamatan bagi pengendara yang berencana melintasi jalur wisata Puncak Bogor. Langkah ini diambil guna meminimalisir risiko kecelakaan dan gangguan perjalanan akibat kepadatan volume kendaraan.

Kepala Bagian Operasi Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto Azhari, mengingatkan bahwa karakteristik jalur Puncak Bogor yang didominasi tanjakan panjang dan antrean kendaraan memerlukan kesiapan kendaraan yang optimal.

1. Pastikan Kendaraan dalam Kondisi Prima

Iptu Ardian mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada kendaraan sebelum berangkat. Kendaraan yang tidak dalam kondisi baik berpotensi mogok di tengah antrean, yang pada akhirnya akan memperparah kemacetan di jalur tersebut.

2. Update Informasi Rekayasa Lalu Lintas

Pengendara diminta aktif memantau informasi rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan kepolisian. Informasi mengenai jadwal one way atau sistem ganjil genap dapat diakses secara berkala melalui media sosial resmi Traffic Management Centre (TMC) Polres Bogor.

Selalu cek akun resmi media sosial @TMCPolresBogor untuk mendapatkan update situasi lalu lintas terkini di jalur Puncak secara real-time.

3. Waspada Cuaca dan Jaga Jarak Aman

Mengingat curah hujan di kawasan Puncak masih cukup tinggi pada Maret 2026, para pengemudi diminta untuk lebih berhati-hati. "Curah hujan masih cukup tinggi sehingga pengendara harus berhati-hati, menjaga jarak aman, serta tidak memarkirkan kendaraan di dekat lereng atau tebing yang rawan longsor," ujar Iptu Ardian di Pos Terpadu Simpang Gadog, Sabtu (14/3).

Menjaga jarak aman antarkendaraan sangat krusial untuk menghindari insiden tabrak belakang, terutama saat terjadi antrean di jalur tanjakan atau turunan yang licin akibat hujan.

4. Manfaatkan Pos Pelayanan untuk Beristirahat

Kelelahan saat berkendara dalam kemacetan panjang merupakan salah satu faktor utama kecelakaan. Polres Bogor menyarankan pengendara untuk tidak memaksakan diri dan memanfaatkan pos pelayanan yang tersedia di sepanjang jalur Puncak Bogor jika merasa lelah atau mengantuk.

Poin Utama Keselamatan Tindakan Pengendara Kondisi Mesin & Rem Cek berkala sebelum berangkat untuk cegah mogok di tanjakan. Info Lalin Pantau jadwal one way dan ganjil genap via TMC. Fisik Pengemudi Istirahat di pos pelayanan jika lelah, jangan paksakan mengemudi. Lokasi Parkir Hindari area tebing rawan longsor saat hujan turun.

