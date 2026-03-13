Mudik Lebaran 2026: Basarnas Bali Siagakan 140 Personel di Titik Vital

Apel Siaga SAR Khusus Lebaran 2026.(Dok. MI)

MENJELANG momentum arus mudik Lebaran 2026, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kantor Denpasar secara resmi memulai pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran 2026. Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat di tengah lonjakan mobilitas di wilayah Bali.

Melalui apel kesiapsiagaan yang digelar pada Jumat (13/3/2026), Basarnas menyiagakan sedikitnya 140 personel yang dibekali dengan peralatan SAR canggih dan Alut (Alat Utama) lengkap. Operasi khusus ini akan berlangsung selama 17 hari, mulai 13 Maret hingga 30 Maret 2026.

Fokus Keselamatan di Pintu Masuk Bali

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Nyoman Sidakarya, menjelaskan bahwa penempatan personel difokuskan pada titik-titik strategis yang menjadi gerbang keluar-masuk Pulau Dewata.

“Kegiatan ini adalah langkah strategis memastikan keamanan masyarakat. Personel kami tempatkan di Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padangbai, Pelabuhan Benoa, hingga Pelabuhan Celukan Bawang untuk mengawal arus penyeberangan,” ujar Nyoman Sidakarya.

Selain pelabuhan, tim SAR juga melakukan pemantauan intensif secara mobiling di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai serta jalur darat utama yang dilalui pemudik. Objek wisata juga menjadi prioritas pengawasan mengingat Bali diprediksi tetap menjadi destinasi utama libur Lebaran 2026.

Larangan Cuti dan Antisipasi Cuaca Ekstrem

Menindaklanjuti instruksi pusat, seluruh personel teknis Basarnas dilarang mengambil cuti tahunan selama masa Siaga SAR Khusus berlangsung. Hal ini dilakukan agar kekuatan personel tetap utuh untuk memberikan respon cepat (quick response) apabila terjadi kondisi darurat.

Basarnas mewaspadai prakiraan cuaca BMKG yang menunjukkan adanya potensi curah hujan menengah hingga sangat tinggi, serta peningkatan ketinggian pasang air laut selama periode mudik Lebaran 1447 H.

Imbauan Keselamatan dan Call Center 115

Basarnas mengimbau masyarakat, baik pemudik maupun wisatawan, untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca dan mematuhi aturan keselamatan di setiap moda transportasi.

Apabila masyarakat menemukan atau mengalami situasi darurat yang membahayakan nyawa manusia, segera laporkan melalui Call Center Basarnas 115. Layanan ini tersedia 24 jam untuk mengoordinasikan bantuan tim SAR terdekat secara cepat dan tepat.

Dengan kesiapan personel dan peralatan yang maksimal, Basarnas berkomitmen mewujudkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan selamat bagi seluruh lapisan masyarakat. (H-3)