Titik Rawan Macet Mudik Cianjur 2026 & Jalur Alternatif Jonggol

Penanganan Jalan Rusak Jelang Mudik di Cianjur.(Dok. MI)

SATLANTAS Polres Cianjur mulai memetakan titik rawan kepadatan kendaraan menjelang arus mudik Lebaran 2026. Langkah antisipasi ini dilakukan lebih awal untuk memastikan kelancaran Operasi Ketupat Lodaya 2026, terutama di jalur penghubung utama menuju Bandung, Sukabumi, dan Bogor.

Kapolres Cianjur, AKBP Akhmad Alexander Yurikho Hadi, melalui Kasatlantas AKP Aang Andi Suhandi, mengonfirmasi bahwa sejumlah trouble spot telah diidentifikasi di wilayah perbatasan. Lokasi-lokasi ini diprediksi menjadi titik penumpukan volume kendaraan akibat aktivitas pasar tumpah dan perlintasan sebidang.

Daftar Titik Rawan Macet Cianjur (Arus Mudik 2026)

Berdasarkan pemetaan terkini, berikut adalah lokasi yang wajib diwaspadai pemudik saat melintasi wilayah Cianjur:

Perbatasan Bandung Barat: Pintu perlintasan kereta api Cipeuyeum (Kecamatan Haurwangi) dan area Pasar Ciranjang.

Pintu perlintasan kereta api Cipeuyeum (Kecamatan Haurwangi) dan area Pasar Ciranjang. Perbatasan Sukabumi: Wilayah Warungkondang dan Gekbrong.

Wilayah Warungkondang dan Gekbrong. Perbatasan Kabupaten Bogor (Jalur Puncak): Area Pasar Cipanas yang kerap mengalami penyempitan arus akibat aktivitas ekonomi.

Penyiapan Tim Urai dan Rekayasa Lalu Lintas

Untuk mengatasi potensi kemacetan, Satlantas Polres Cianjur telah membentuk empat tim urai khusus. Tim ini akan bersifat mobile dan ditempatkan di titik-titik paling krusial untuk melakukan intervensi cepat jika terjadi stagnasi kendaraan.

Pengendara diimbau memastikan kondisi fisik kendaraan dalam keadaan prima sebelum melintasi jalur menanjak di wilayah Gekbrong dan Puncak.

Jalur Alternatif via Jonggol dan Sukaluyu

Bagi pemudik dari arah Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya yang ingin menghindari kepadatan di jalur utama Puncak, polisi menyiapkan jalur alternatif. Titik arahannya berada di:

Tugu Kuda Kosong (Kecamatan Sukaluyu).

Tugu Pramuka (Kecamatan Karangtengah) yang mengarah ke Bogor/Jakarta via Jonggol.

Perbaikan Jalan dan Koordinasi Lintas Sektoral

AKP Aang Andi Suhandi juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan. Dari hasil pengecekan lapangan, ditemukan beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan. Saat ini, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Pemprov Jawa Barat, dan Dinas PUTR Cianjur untuk mempercepat proses perbaikan sebelum masa mudik tiba.

Pemudik diimbau untuk terus memantau informasi terkini mengenai skema one way atau contraflow yang mungkin diberlakukan secara situasional, terutama di jalur Puncak yang menjadi destinasi wisata sekaligus jalur mudik utama. (H-3)