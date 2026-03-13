Titik Rawan Macet Mudik Cianjur 2026 & Jalur Alternatif Jonggol

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
SATLANTAS Polres Cianjur mulai memetakan titik rawan kepadatan kendaraan menjelang arus mudik Lebaran 2026. Langkah antisipasi ini dilakukan lebih awal untuk memastikan kelancaran Operasi Ketupat Lodaya 2026, terutama di jalur penghubung utama menuju Bandung, Sukabumi, dan Bogor.
Kapolres Cianjur, AKBP Akhmad Alexander Yurikho Hadi, melalui Kasatlantas AKP Aang Andi Suhandi, mengonfirmasi bahwa sejumlah trouble spot telah diidentifikasi di wilayah perbatasan. Lokasi-lokasi ini diprediksi menjadi titik penumpukan volume kendaraan akibat aktivitas pasar tumpah dan perlintasan sebidang.
Berdasarkan pemetaan terkini, berikut adalah lokasi yang wajib diwaspadai pemudik saat melintasi wilayah Cianjur:
Untuk mengatasi potensi kemacetan, Satlantas Polres Cianjur telah membentuk empat tim urai khusus. Tim ini akan bersifat mobile dan ditempatkan di titik-titik paling krusial untuk melakukan intervensi cepat jika terjadi stagnasi kendaraan.
Pengendara diimbau memastikan kondisi fisik kendaraan dalam keadaan prima sebelum melintasi jalur menanjak di wilayah Gekbrong dan Puncak.
Bagi pemudik dari arah Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya yang ingin menghindari kepadatan di jalur utama Puncak, polisi menyiapkan jalur alternatif. Titik arahannya berada di:
AKP Aang Andi Suhandi juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan. Dari hasil pengecekan lapangan, ditemukan beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan. Saat ini, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Pemprov Jawa Barat, dan Dinas PUTR Cianjur untuk mempercepat proses perbaikan sebelum masa mudik tiba.
Pemudik diimbau untuk terus memantau informasi terkini mengenai skema one way atau contraflow yang mungkin diberlakukan secara situasional, terutama di jalur Puncak yang menjadi destinasi wisata sekaligus jalur mudik utama. (H-3)
Jalur KA Daop 2 Bandung miliki 55 titik rawan bencana tertinggi. KAI siagakan 150 petugas tambahan dan AMUS untuk amankan arus mudik Lebaran 2026. Cek detailnya!
Regenerative Medicine ialah pelayanan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki, mengganti dan meregenerasi sel, jaringan dan organ tubuh
Pemprov Jabar resmi menyalurkan dana kompensasi bagi ribuan sopir angkutan kota (angkot) yang terdampak pembatasan operasional selama arus mudik dan libur Lebaran 2026.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai mencairkan uang kompensasi bagi sekitar 3000 ribu supir angkot, becak dan andong yang totalnya mencapai Rp6,9 miliar.
DARI 32 orang warga negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Iran, sebanyak 13 orang di antaranya merupakan warga dari Provinsi Jawa Barat (Jabar).
JASA Marga Metropolitan Tollroad memberikan diskon tarif hingga menggratiskan jalan tol pada arus mudik dan balik Lebaran 2026.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa tektonik bermagnitudo 5,4, Jumat (13/3) sekitar pukul 02.18 WIB.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menggelar Sosialisasi Satgas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 wilayah Bandung dan Priangan Timur secara online Selasa (10/3).
Sebanyak 14 truk genteng dilepas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dari sentra produksi genteng Jatiwangi,
Sebanyak 14.999 botol minuman keras (miras) berbagai merek, 1.565 liter tuak, serta ribuan knalpot tidak standar (brong) digilas alat berat di Dome Bale Rame, Soreang, Kamis (12/3).
Tenaga medis yang diterjunkan terdiri dari dokter umum, perawat, bidan, serta ambulan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan
Pemkot Cimahi tengah memproses percepatan regulasi teknis agar penyaluran THR dapat segera direalisasikan
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mulai hari ini secara berkala menyalurkan tunjangan hari raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov setempat.
Melalui program ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp2.500.000 dengan berbagai jenis barang jaminan
Pencapaian akreditasi unggul bukanlah sesuatu yang diraih secara instan. Dibutuhkan upaya besar dan konsistensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan
RUAS jalur alternatif mudik Idulfitri 1447 Hijriah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah diperbaiki pemerintah daerah setempat.
Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.
