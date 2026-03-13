55 Titik Rawan Jalur KA Daop 2 Bandung, KAI Siagakan Mitigasi Lebaran 2026

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
JALUR kereta api di wilayah Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung tercatat sebagai wilayah dengan titik rawan kecelakaan dan bencana alam terbanyak di Indonesia. Menghadapi masa angkutan Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberlakukan status pengawasan ekstra pada 55 titik rawan yang tersebar di wilayah tersebut.
Direktur Operasi PT KAI (Persero), Awan Hermawan Purwadinata, menegaskan bahwa kontur alam yang didominasi pegunungan dan perbukitan membuat jalur di Daop 2 Bandung sangat rentan terhadap longsor, banjir, hingga tanah amblas.
KAI telah memetakan lokasi spesifik yang memerlukan penjagaan ketat selama 24 jam. Fokus utama diberikan pada jalur yang memiliki riwayat gangguan alam saat cuaca ekstrem.
“Di Daop 2 ada 55 titik. Daop 2 memang termasuk yang paling banyak memiliki titik rawan dibandingkan wilayah lainnya,” ujar Awan saat apel Operasi Angkutan Lebaran 2026 di Bandung, Jumat (13/3/2026).
Guna meminimalisir risiko, KAI mengerahkan 150 petugas tambahan yang ditempatkan khusus di daerah rawan. Mereka bertugas memantau kondisi rel secara real-time dan melaporkan potensi bahaya sebelum kereta melintas.
KAI memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada Minggu (15/3/2026). Hingga saat ini, tiket kereta api untuk keberangkatan dari Daop 2 Bandung telah terjual sebanyak 233.872 tiket atau 67,6% dari total kuota 345.840 tempat duduk.
Terdapat 28 perjalanan kereta api setiap harinya, termasuk 4 kereta tambahan seperti KA Lodaya Tambahan, KA Tambahan Kiaracondong-Surabaya Gubeng, dan KA Kutojaya Selatan Tambahan. Kereta api kelas ekonomi seperti KA Kahuripan dan KA Cikuray masih menjadi primadona bagi para pemudik tahun ini.
Masyarakat diimbau untuk terus memantau kondisi cuaca dan memperhitungkan waktu perjalanan menuju stasiun agar tidak terhambat oleh potensi kepadatan lalu lintas darat maupun gangguan cuaca di titik-titik rawan tersebut. (H-3)
Regenerative Medicine ialah pelayanan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki, mengganti dan meregenerasi sel, jaringan dan organ tubuh
Pemprov Jabar resmi menyalurkan dana kompensasi bagi ribuan sopir angkutan kota (angkot) yang terdampak pembatasan operasional selama arus mudik dan libur Lebaran 2026.
Satlantas Polres Cianjur petakan titik macet Mudik 2026 di Cipeuyeum, Ciranjang, hingga Puncak. Simak daftar jalur alternatif via Jonggol di sini.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai mencairkan uang kompensasi bagi sekitar 3000 ribu supir angkot, becak dan andong yang totalnya mencapai Rp6,9 miliar.
DARI 32 orang warga negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Iran, sebanyak 13 orang di antaranya merupakan warga dari Provinsi Jawa Barat (Jabar).
JASA Marga Metropolitan Tollroad memberikan diskon tarif hingga menggratiskan jalan tol pada arus mudik dan balik Lebaran 2026.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa tektonik bermagnitudo 5,4, Jumat (13/3) sekitar pukul 02.18 WIB.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menggelar Sosialisasi Satgas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 wilayah Bandung dan Priangan Timur secara online Selasa (10/3).
Sebanyak 14 truk genteng dilepas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dari sentra produksi genteng Jatiwangi,
Sebanyak 14.999 botol minuman keras (miras) berbagai merek, 1.565 liter tuak, serta ribuan knalpot tidak standar (brong) digilas alat berat di Dome Bale Rame, Soreang, Kamis (12/3).
Tenaga medis yang diterjunkan terdiri dari dokter umum, perawat, bidan, serta ambulan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan
Pemkot Cimahi tengah memproses percepatan regulasi teknis agar penyaluran THR dapat segera direalisasikan
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mulai hari ini secara berkala menyalurkan tunjangan hari raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov setempat.
Melalui program ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp2.500.000 dengan berbagai jenis barang jaminan
Pencapaian akreditasi unggul bukanlah sesuatu yang diraih secara instan. Dibutuhkan upaya besar dan konsistensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan
RUAS jalur alternatif mudik Idulfitri 1447 Hijriah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah diperbaiki pemerintah daerah setempat.
Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved