Prediksi 15 Titik Macet Mudik Lebaran 2026 Jawa Barat dan Jalur Alternatif

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
ARUS mudik Lebaran 2026 diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan di wilayah Jawa Barat (Jabar). Sebagai provinsi perlintasan utama, Jabar menjadi titik temu kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah memproyeksikan puncak arus mudik Lebaran 2026 akan jatuh pada Rabu, 18 Maret 2026 (H-3).
Dishub Jabar mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi (longsor) di jalur Selatan (Garut, Tasikmalaya, Pangandaran) akibat curah hujan yang diprediksi masih tinggi pada Maret 2026. Pemudik di jalur Pantura juga diminta waspada terhadap banjir rob di wilayah pesisir.
|Sistem
|Lokasi
|Tanggal
|One Way
|KM 70 Tol Japek - KM 414 Kalikangkung
|17 - 20 Maret 2026
|Contraflow
|KM 47 - KM 70 Tol Jakarta-Cikampek
|17 - 22 Maret 2026
|Ganjil Genap
|Ruas Tol Utama (Situasional)
|Mulai 20 Maret 2026
Untuk menghindari kemacetan di jalur utama, pemudik dapat memanfaatkan rute berikut:
(H-3)
POLRES Tasikmalaya Kota menggelar apel gabungan operasi ketupat Lodaya 2025 yang dilakukan di Mapolres Tasikmalaya Kota, Kecamatan Bungursari, Jawa Barat.
PUNCAK arus mudik Lebaran 2026 (1447 Hijriah) diprediksi akan terjadi dalam dua gelombang besar. Fenomena itu dipicu oleh fleksibilitas waktu kerja dan cuti bersama.
Korlantas Polri resmi menetapkan skema satu arah (one way) dari KM 70 Japek hingga KM 421 Semarang mulai 17 Maret 2026 untuk mengurai lonjakan kendaraan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta meniadakan sementara kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap di 26 ruas jalan utama Ibu Kota selama libur Lebaran.
Polda Jabar siagakan 26.692 personel gabungan untuk Operasi Ketupat Lodaya 2026. Simak rincian pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat di sini.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) memproyeksikan volume angkutan Lebaran tahun 2026 akan mencapai 4,9 juta penumpang.
