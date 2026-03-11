Prediksi 15 Titik Macet Mudik Lebaran 2026 Jawa Barat dan Jalur Alternatif

Pemudik melintasi jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.(Dok. Antara)

ARUS mudik Lebaran 2026 diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan di wilayah Jawa Barat (Jabar). Sebagai provinsi perlintasan utama, Jabar menjadi titik temu kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah memproyeksikan puncak arus mudik Lebaran 2026 akan jatuh pada Rabu, 18 Maret 2026 (H-3).

Daftar Titik Macet Mudik Jabar 2026

1. Koridor Tol Utama

GT Cikampek Utama & GT Kalihurip Utama: Titik krusial pertemuan arus dari Jakarta menuju Trans Jawa dan Bandung.

Titik krusial pertemuan arus dari Jakarta menuju Trans Jawa dan Bandung. Rest Area Tol Cipali (KM 86, KM 102, KM 166): Potensi antrean kendaraan yang mengular hingga bahu jalan.

Potensi antrean kendaraan yang mengular hingga bahu jalan. Junction Dawuan (Cisumdawu): Titik pertemuan arus kendaraan dari Bandung yang masuk ke jalur Tol Cipali.

2. Jalur Arteri dan Pasar Tumpah

Pantura (Subang - Cirebon): Hambatan utama di Pasar Ciasem, Pasar Sukamandi, dan Pasar Tegalgubug.

Hambatan utama di Pasar Ciasem, Pasar Sukamandi, dan Pasar Tegalgubug. Nagreg (Kabupaten Bandung): Penyempitan jalur (bottleneck) setelah Lingkar Nagreg menuju arah Garut/Tasikmalaya.

Penyempitan jalur (bottleneck) setelah Lingkar Nagreg menuju arah Garut/Tasikmalaya. Simpang Jomin & Simpang Mutiara: Titik lelah pemudik motor dan pertemuan arus non-tol yang sangat padat.

3. Jalur Selatan dan Wisata

Limbangan - Malangbong - Gentong: Tanjakan curam dan jalan berkelok yang rawan kendaraan mogok.

Tanjakan curam dan jalan berkelok yang rawan kendaraan mogok. Puncak Bogor (Simpang Gadog): Kepadatan diprediksi terjadi mulai hari H Lebaran akibat arus wisata lokal.

Kepadatan diprediksi terjadi mulai hari H Lebaran akibat arus wisata lokal. Ciawi - Cibadak - Sukabumi: Titik rawan akibat volume kendaraan tinggi dan aktivitas pasar.

Dishub Jabar mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi (longsor) di jalur Selatan (Garut, Tasikmalaya, Pangandaran) akibat curah hujan yang diprediksi masih tinggi pada Maret 2026. Pemudik di jalur Pantura juga diminta waspada terhadap banjir rob di wilayah pesisir.

Jadwal Rekayasa Lalu Lintas (Prediksi Sementara)

Sistem Lokasi Tanggal One Way KM 70 Tol Japek - KM 414 Kalikangkung 17 - 20 Maret 2026 Contraflow KM 47 - KM 70 Tol Jakarta-Cikampek 17 - 22 Maret 2026 Ganjil Genap Ruas Tol Utama (Situasional) Mulai 20 Maret 2026

Daftar Jalur Alternatif Jawa Barat

Untuk menghindari kemacetan di jalur utama, pemudik dapat memanfaatkan rute berikut:

Jalur Utara: Sukamandi–Kalijati atau Pamanukan–Subang.

Sukamandi–Kalijati atau Pamanukan–Subang. Jalur Tengah: Sadang–Kalijati (jika Tol Japek padat).

Sadang–Kalijati (jika Tol Japek padat). Jalur Selatan (Pansela): Jalur lintas pesisir melalui Sukabumi - Cianjur Selatan - Garut Selatan - Tasikmalaya Selatan (Kondisi jalan mantap 91%).

Jalur lintas pesisir melalui Sukabumi - Cianjur Selatan - Garut Selatan - Tasikmalaya Selatan (Kondisi jalan mantap 91%). Jalur Bandung Timur: Garut-Banyuresmi-Leuwigoong untuk menghindari kepadatan di Leles/Kadungora.

Tips Mudik Aman 2026

Pastikan saldo e-Toll mencukupi untuk menghindari antrean di gerbang tol. Cek kondisi fisik kendaraan, terutama sistem pengereman dan pendingin mesin (radiator). Gunakan aplikasi navigasi real-time untuk memantau titik macet terbaru. Hindari berhenti di bahu jalan tol; gunakan rest area atau keluar tol sejenak untuk beristirahat.

(H-3)