Puncak Arus Mudik 2026 Diprediksi Terjadi Dua Kali, Rekayasa Tol Japek-Cipali Diperketat

PUNCAK arus mudik Lebaran 2026 (1447 Hijriah) diprediksi akan terjadi dalam dua gelombang besar. Fenomena dua kali puncak arus mudik Lebaran 2026 itu dipicu oleh fleksibilitas waktu kerja dan cuti bersama yang lebih panjang, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan waktu keberangkatan yang berbeda.
Diprediksi puncak arus mudik 2026 terjadi dua kali, yakni pada 14–15 Maret 2026 dan 18–19 Maret 2026.
Berdasarkan SKB 3 Menteri, berikut adalah jadwal resmi penerapan sistem satu arah (one way), ganjil genap, dan contraflow di jalur utama mudik:
Berlaku dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 421 Tol Semarang-Solo:
Diterapkan guna membatasi volume kendaraan di ruas tol utama menggunakan pengawasan ETLE:
Diberlakukan secara situasional di Tol Jakarta-Cikampek:
Kendaraan dari arah Tol Cisumdawu yang menuju Jakarta selama periode One Way akan dialihkan keluar melalui Gerbang Tol (GT) Cimalaka atau GT Cisumdawu Jaya.
Polisi memberikan perhatian khusus pada KM 66 Tol Jakarta-Cikampek, yang merupakan titik pertemuan arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Trans Jawa dan jalur Cipularang (Bandung). Jasa Marga memprediksi sekitar 3,5 juta kendaraan akan meninggalkan Jakarta, dengan 50 persen di antaranya mengarah ke Timur (Trans Jawa dan Bandung) pada musim arus mudik Lebaran 2026.
Pemerintah juga mengimbau pemudik untuk memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang direncanakan berlaku pada 16-17 Maret untuk menghindari terjebak dalam puncak kepadatan gelombang kedua.
Masyarakat diminta untuk selalu memantau kondisi cuaca melalui BMKG, mengingat adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah selama periode puncak arus mudik pertama. (H-3)
Korlantas Polri resmi menetapkan skema satu arah (one way) dari KM 70 Japek hingga KM 421 Semarang mulai 17 Maret 2026 untuk mengurai lonjakan kendaraan.
