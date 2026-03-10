Waspada Titik Lelah Tol Jateng saat Mudik Lebaran 2026: Lokasi dan Jadwal One Way

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KEPOLISIAN Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengeluarkan peringatan dini bagi para pemudik untuk mewaspadai titik-titik lelah (fatigue points) saat melintasi jalur tol di wilayah Jawa Tengah pada masa angkutan mudik Lebaran 2026. Imbauan ini menjadi krusial mengingat arus kendaraan dari arah Jakarta dan Jawa Barat diprediksi akan meningkat tajam dalam beberapa hari ke depan menjelang Lebaran 2026.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan data evaluasi tahun-tahun sebelumnya, pengemudi dari arah barat mulai mencapai titik jenuh dan kelelahan fisik saat memasuki wilayah Jawa Tengah.
Dua ruas tol yang menjadi perhatian utama adalah Tol Pejagan–Semarang dan Tol Semarang–Solo. Kondisi jalan yang panjang dan cenderung monoton di kedua ruas tersebut sering kali membuat konsentrasi pengemudi menurun secara drastis, baik secara fisik maupun psikis.
“Perjalanan mudik jarak jauh membutuhkan kondisi tubuh yang prima. Jika mulai merasa lelah atau mengantuk, sebaiknya tidak memaksakan diri dan segera beristirahat di tempat yang aman,” ujar Artanto di Mapolda Jateng, Selasa (10/3/2026).
Masyarakat perlu mencatat jadwal krusial agar dapat mengatur waktu perjalanan dengan lebih baik. Berikut adalah prediksi gelombang arus lalu lintas nasional:
Untuk mengurai kepadatan volume kendaraan, Polri bersama pemangku kepentingan telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas One Way di jalur tol Trans Jawa:
|Kategori
|Jadwal Pelaksanaan
|Lokasi Ruas
|One Way Mudik
|17 - 20 Maret 2026
|KM 70 Cikampek - KM 421 Semarang
|One Way Balik
|23 - 29 Maret 2026
|KM 421 Semarang - KM 70 Cikampek
Polda Jateng menyediakan 25 rest area di sepanjang jalur tol wilayah Jawa Tengah, dengan rincian 13 titik di jalur A dan 12 titik di jalur B. Pemudik sangat disarankan untuk beristirahat secara bijak. Jika kondisi tubuh sudah kembali segar, pemudik diminta segera melanjutkan perjalanan untuk memberikan kesempatan kepada pemudik lain.
Selain kesiapan fisik, petugas juga mengingatkan pentingnya pengecekan kelayakan kendaraan, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan terutama saat pemberlakuan contraflow.
Guna mempermudah akses informasi perjalanan secara cepat, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan digital Chatbot “Si Polan” yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp. Layanan ini menyediakan berbagai informasi penting seperti:
Dengan persiapan yang matang dan kedisiplinan tinggi, diharapkan target Mudik Aman, Keluarga Bahagia dapat tercapai bagi seluruh masyarakat yang merayakan Idulfitri di kampung halaman. (H-3)
