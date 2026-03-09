Kesiapan Pelabuhan Ciwandan Dukung Angkutan Lebaran

(MI/HO)

PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten memastikan kesiapan Pelabuhan Ciwandan untuk mendukung kelancaran Angkutan Lebaran 2026. Pada periode tersebut, Pelabuhan Ciwandan berperan sebagai salah satu simpul penting sebagai pelabuhan penyeberangan alternatif bagi kendaraan sepeda motor serta truk logistik.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap operasional Angkutan Lebaran, Pelabuhan Ciwandan menyediakan sejumlah infrastruktur utama yakni Dermaga 05A, Dermaga 07, dan Dermaga 02. Secara rinci, Dermaga 05A memiliki dua tambatan dengan panjang sekitar 403 meter untuk melayani kapal Ro-Ro berukuran besar, Dermaga 07 dengan satu tambatan sepanjang 131 meter, serta Dermaga 02 yang memiliki satu tambatan dengan panjang 38 meter digunakan untuk kapal Ro-Ro kecil.

Selain itu, terdapat fasilitas utama seperti buffer area kendaraan juga disiapkan di beberapa titik, seperti Lapangan Penumpukan C dengan kapasitas sekitar 2.500 sepeda motor, Lapangan Penumpukan B dengan kapasitas 400 sepeda motor, Lapangan Penumpukan 005 dan 001 dengan kapasitas 150 truk atau 1.500 motor, serta Lapangan Penumpukan E yang difungsikan sebagai buffer area cadangan bagi truk dengan kapasitas sekitar 200 unit.

Ditambah lagi, terdapat fasilitas penunjang yang dipersiapkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran layanan selama periode Angkutan Lebaran, mulai dari kesiapan kapal tunda, unit pemadam kebakaran, hingga sarana pelayanan di area Pelabuhan Ciwandan. Pelindo Regional 2 Banten juga menyediakan tenda layanan, toilet portable, musala, rambu-rambu pengarah, tolo-tolo, toll gate, ambulan, bengkel, kios pengisian bahan bakar serta area UMKM yang dihadirkan melalui kerja sama dengan stakeholder guna memberikan kenyamanan tambahan bagi para pengguna jasa pelabuhan.

General Manager PT Pelindo Regional 2 Banten, Benny Ariadi, menyampaikan bahwa berbagai persiapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pelindo Regional 2 Banten dalam memastikan layanan Angkutan Lebaran berjalan optimal. "Selain kesiapan fasilitas, kami memberikan dukungan pelayanan selama periode Angkutan Lebaran tahun ini, seperti jasa pandu, tunda, dan tambat, serta pembebasan biaya pas pelabuhan menjadi Rp0," tutupnya. (I-2)