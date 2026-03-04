Pelni Prediksi Puncak Arus Mudik pada 18 Maret, 751 Ribu Tiket Disiapkan

Direktur Utama (Dirut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Tri Andayani (tengah).(Dok. MI/Insi Nantika Jelita)

DIREKTUR Utama (Dirut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Tri Andayani menuturkan periode angkutan Lebaran 2026 Pelni akan dimulai dari 6 Maret hingga 6 April 2026. Puncak arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026 atau H-3 Lebaran 2025, sedangkan puncak arus balik berada pada 2 April 2026.

Pada periode tersebut, Pelni akan mengoperasikan 55 kapal yang terdiri dari 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis, dengan rincian 11 kapal berkapasitas 3.000 penumpang, 10 kapal berkapasitas 2.000 penumpang, 9 kapal berkapasitas 1.000 penumpang, 5 kapal, 3 kapal di antaranya berkapasitas 500 penumpang, serta 2 kapal lainnya.

"Dari 55 kapal penumpang, ketersediaan seat untuk 1 kali keberangkatan sebanyak 56.069 seat dan kami di lebaran ini menyediakan tiket sebanyak 751.550 tiket," ujar Anda, sapaan akrab Dirut Pelni dalam konferensi pers Angkutan Lebaran 2026 Pelni di Jakarta, Rabu (4/3).

Dari sisi kesiapan operasional, Pelni memastikan seluruh armada pada masa peak season beroperasi dan telah melaksanakan docking. Selain itu, ramp check juga dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk memverifikasi kelayakan laut seluruh kapal penumpang sebelum dioperasikan.

Pelni juga memonitor ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Secara reguler, kebutuhan BBM mencapai 18.000 kiloliter per bulan, sementara pada periode peak season meningkat menjadi 22.000 kiloliter.

Kenaikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) ini disebabkan adanya penambahan deviasi atau reroute, perbantuan kapal, serta pergerakan kapal dari wilayah timur ke barat maupun dari tengah ke barat, termasuk perbantuan dari Belawan ke Batam. Seluruh kebutuhan tambahan BBM tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dan BPH Migas.

Langkah strategis berikutnya adalah melakukan penyesuaian rute dan jadwal kapal melalui pre-routing untuk mengakomodasi lonjakan penumpang di sejumlah ruas tertentu. Terdapat penambahan atau deviasi rute pada 17 kapal, penambahan perbantuan kapal sebanyak 2 kapal, serta penambahan frekuensi pelayaran sebanyak 2 kapal.

"Kami juga melakukan penyesuaian jadwal untuk mengakomodir ketibaan kapal di wilayah-wilayah tertentu," tutur Anda.

Ia menjelaskan, tanpa penyesuaian rute dari pola reguler, total penumpang yang dapat diangkut pada masa arus mudik Lebaran 2026 hanya sekitar 588 ribu orang. Namun melalui strategi penambahan rute, perbantuan kapal, dan peningkatan frekuensi pelayaran, kapasitas angkut meningkat menjadi 641 ribu penumpang atau naik sekitar 90 ribu penumpang.

Selain itu, Pelni juga mengajukan dispensasi kapasitas penumpang sebagai langkah antisipasi kepadatan di pelabuhan dan rute tertentu. Pengajuan tersebut tetap mempertimbangkan seluruh aspek keselamatan kapal dan dilakukan melalui uji verifikasi yang ketat. Perusahaan juga melakukan penambahan serta pengaturan dinas awak kapal.

Untuk penjualan tiket, Pelni menyediakan berbagai kanal, mulai dari aplikasi PM Mobile, website PM Mobile, contact center PM Mobile, mobile banking, hingga agen penjualan resmi. Masyarakat diimbau memastikan agen yang digunakan merupakan mitra resmi dengan melakukan verifikasi melalui PM Mobile atau menghubungi PM 162 jika ragu.

Pelni juga menggelar posko dan monitoring yang dilaksanakan di kantor pusat, Kementerian Perhubungan, serta seluruh pelabuhan. Posko tersebut dijalankan bersama instansi terkait guna memastikan kelancaran operasional angkutan Lebaran.

Dalam program mudik gratis, selain stimulus pemerintah kepada Pelni sebesar Rp42 miliar, perusahaan juga menjalankan Program Mudik Gratis BUMN 2026. Hingga saat ini, terdapat 2.756 tiket mudik gratis, yang terdiri atas 1.000 tiket inisiasi Pelni, 1.050 tiket dari PLN, 250 tiket dari Pasir Robatang, 256 tiket dari Pegadaian, dan 200 tiket dari Telkomsel.

Untuk stimulus angkutan Lebaran Pelni, anggaran yang didapat sebesar Rp42 miliar atau setara dengan 445.534 tiket. Program ini berlaku untuk seluruh rute dan trayek dengan diskon 30% dari tarif dasar.

"Dari proyeksi 445.534 tiket tersebut, hingga saat ini telah terjual 135.187 tiket," kata Anda.

Terkait stimulus, ia menambahkan penyerapan anggaran biasanya mendekati 100%. Pada Lebaran tahun lalu, anggaran terserap hingga 99,98%. Namun jumlah tiket yang terjual bisa lebih sedikit karena mayoritas perjalanan merupakan jarak jauh. Sebaliknya, pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), meski anggaran juga terserap hampir 100%, jumlah tiket lebih besar dari proyeksi ekuivalen karena didominasi perjalanan jarak pendek. (H-3)