Jelang Arus Mudik, Seluruh Gerbang akan Tol Dibuka dan Puluhan Pompa Air Dikerahkan di Tanjung Emas

PEMUDIK lebaran diperkirakan mukai masuk keJawa Tengah dalam dua hari lagi, berbagai persiapan mulai dilakukan mulai dilakukan menyambut pemydik baik melalui jalur darat menggunakan kendaraan pribadi maupun laut menggunakan kapal.

Pemantauan Media Indonesia Senin (9/3) meskipun belum menunjukan lonjakan signifikan, penumpang kapal dari berbagai daerah di Kalimantan mulai turun di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mulai meningkat, dari ribuan penumpang turun tersebut sebagian merupakan pemudik dini.

Sementara itu di ruas Jalan Tol Trans Jawa Jakarta-Sematang-Solo belum menunjukan perubahan, jumlah kendaraan melintas masih tetap rata-rata harian dan diperkirakan akan mulai bertambah mulai H-10 lebaran, sedangkan di jalan Nasional Pantura lalulintas lebih pada dengan kendaraan angkutan barang yang meningkat.

"Jumlah kendaraan angkutan barang meningkat dalam sepekan terakhir, kareba kesempatan untuk mengisi stok barang di gudang sebelum larangan melintas pada H-7 mendatang," ujar Handoko,50, pengemudi angkutan barang kelontong di Gringsing, Batang.

Hal serupa juga diungkapkan Achmadi,45, sopir truk barang membawa jajanan anak-anak tujuan Sumatera bahwa sejak peuan ualu seluruh armada angkutan barang di perusahaannya keluar, karena mengejar target memenuhi gudang untuk mengantisipasi diberlakukan larangan angkutan barang melintas baik di jalan nasional maupun tol.

Hal itu dibenarkan Kepala Bagian Binops Direktorat Lalulintas Polda Jawa Tengah AKBP Aidil Fitri Syah bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

"Mulai: Jumat (23/2) pukul 12.00 WIB hingga Minggu (29/3) pukul 24.00 WIB, kendaraan angkutan barang dilarang melintas kecuali angkutan sembako, BBM maupun barang vital lainnya," ujar Aidil Fitri Syah.

Sementara itu mengantisipasi terjadinya lonjakan hingga berdampak kemacetan arus lalulintas di ruas Jalan Tol Trans Jawa, seluruh gerbang tol Kalikangkung, Kota Semarang akan dibuka mulai Rabu (11/3) untuk kelancaran arus kendaraan, bahkan seluruh perawatan dan perbaikan juga harus diselesaikan.

"H-10 seluruh gerbang tol Kalikangkung akan dibuka semya dan pekerjaan ditargetkan selesai sebelum mulai berlangsung arus mudik lebaran," ujar Komisaris PT Jasa Marga Maintenance Road Toll, Nasarudin.

Antisipasi Banjir Pelabuhan

Di sisi lain arus mudik lebaran melalui jalur laut turun di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diperkirakan mulai berlangsung Kamus (12/3), sehingga sebagai pendukung kelancaran arus mudik tersebut mulai dibuka posko lebaran dengan diawali apel kesiapsiagaan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Polsek Pelabuhan.

General Manajer Pelindo Multi Terminal Semarang, S Joko mengatakan seluruh sarana dan prasarana di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang telah siap menyambut kedatangan pemudik lebaran mendatang. " Kita siapkan posko yang memadai dengan fasilitas ruang tunggu, toilet yang bersih, serta selasar pedagang UMKM yang rapi,” imbuhnya.

Ditanya dengan kondisi cuaca ekstrem sesuai dengan peringatan BMKG, menurut Joko, hal tersebut juga telah dilakukan antisipasi karena banjir yang sebelumnya sering terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang akibat air laut pasang (rob) maupun hujan lebat yang mengguyur di Jawa Tengah.

"Kita persiapkan langkah antisipasi banjir merendam Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk kelancaran arus mudik dan balik lebaran," ungkap Joko.

Langkah antisipasi dilakukan, lanjut Joko, yakni dengan menyiapkan 50 hingga 60 pompa akan dioperasikan untuk memastikan area pelabuhan tetap aman dari genangan saat musim mudik, juga ruang tunggu dengan dukungan sekitar 20 petugas serta belasan petugas tambahan di ruang tunggu internasional di terminal penumpang juga telah dibenahi agar lebih nyaman.

Meskipun berharap tidak terjadi bencana saat berlangsung arus mudik lebaran, demikian Joko, namun antisipasi tetap dilakukan dengan melakukan kesiagaan penuh selama 24 jam, sehingga ketika muncul genangan puluhan mesin pompa langsung diaktifkan agar tidak mengganggu arus mudik baik turun maupun berangkat melalui pelabuhan ini. (H-2)