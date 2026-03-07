Kesiapan Energi dan Transportasi Darat harus Jadi Prioritas saat Angkutan Lebaran

ilustrasi(Antara)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026. Menurutnya, periode arus mudik dan arus balik Lebaran selalu memberikan tekanan besar terhadap sistem transportasi dan energi nasional.

Oleh karena itu, kesiapan operasional harus dibarengi dengan penguatan manajemen risiko, ketahanan jaringan, serta koordinasi lintas sektor yang terintegrasi. Politisi dari Fraksi PAN ini berharap seluruh BUMN terkait dapat memastikan kesiapan operasional yang aman, andal, dan berkelanjutan.

“Penguatan koordinasi operasional, kesiapan distribusi energi, keandalan layanan kelistrikan, serta ketahanan sistem transportasi darat dan perkeretaapian menjadi faktor utama dalam menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026,” kata Eko dalam keterangannya, Sabtu (7/3).

Ia juga menegaskan, sinergi seluruh pihak, baik antar BUMN terkait, maupun pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Eko mengatakan Komisi VI DPR telah mendapat gambaran dan penjelasan dari sejumlah BUMN strategis dalam persiapan menghadapi arus mudik dan arus balik. Termasuk di antaranya memitigasi risiko atau kendala yang kemungkinan akan muncul.

“PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya menjaga stabilitas pasokan dan distribusi energi selama arus mudik dan arus balik. Begitupun dengan PT PLN (Persero) yang memastikan keandalan pasokan listrik aman terkendali,” paparnya.

Hal senada juga dinyatakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Industri Kereta Api (INKA) yang menjamin kesiapan sarana dan prasarana perkeretaapian menghadapi lonjakan penumpang menjelang Idulfitri.

“Perum DAMRI juga menyatakan mendukung layanan transportasi darat bagi masyarakat khususnya pada rute-rute yang mengalami lonjakan alias peningkatan permintaan selama periode mudik dan arus balik,” pungkasnya. (E-3)