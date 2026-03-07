Kesiapan Energi dan Transportasi Darat harus Jadi Prioritas saat Angkutan Lebaran

Headline
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026. Menurutnya, periode arus mudik dan arus balik Lebaran selalu memberikan tekanan besar terhadap sistem transportasi dan energi nasional.
Oleh karena itu, kesiapan operasional harus dibarengi dengan penguatan manajemen risiko, ketahanan jaringan, serta koordinasi lintas sektor yang terintegrasi. Politisi dari Fraksi PAN ini berharap seluruh BUMN terkait dapat memastikan kesiapan operasional yang aman, andal, dan berkelanjutan.
“Penguatan koordinasi operasional, kesiapan distribusi energi, keandalan layanan kelistrikan, serta ketahanan sistem transportasi darat dan perkeretaapian menjadi faktor utama dalam menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026,” kata Eko dalam keterangannya, Sabtu (7/3).
Ia juga menegaskan, sinergi seluruh pihak, baik antar BUMN terkait, maupun pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Eko mengatakan Komisi VI DPR telah mendapat gambaran dan penjelasan dari sejumlah BUMN strategis dalam persiapan menghadapi arus mudik dan arus balik. Termasuk di antaranya memitigasi risiko atau kendala yang kemungkinan akan muncul.
“PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya menjaga stabilitas pasokan dan distribusi energi selama arus mudik dan arus balik. Begitupun dengan PT PLN (Persero) yang memastikan keandalan pasokan listrik aman terkendali,” paparnya.
Hal senada juga dinyatakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Industri Kereta Api (INKA) yang menjamin kesiapan sarana dan prasarana perkeretaapian menghadapi lonjakan penumpang menjelang Idulfitri.
“Perum DAMRI juga menyatakan mendukung layanan transportasi darat bagi masyarakat khususnya pada rute-rute yang mengalami lonjakan alias peningkatan permintaan selama periode mudik dan arus balik,” pungkasnya. (E-3)
Program ini menawarkan potongan harga hingga 30 persen khusus untuk perjalanan KA Sribilah Utama dan KA Sribilah Fakultatif relasi Medan–Rantauprapat pulang-pergi (PP).
Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan terdapat 69 perjalanan KA yang mendapatkan diskon tiket promo ini di wilayah Daop 4 Semarang.
Setiap penumpang diperbolehkan membawa barang hingga 20 kg atau volume 100 dm³ (dimensi maksimal 70x48x30 cm) tanpa biaya tambahan per penumpang.
Arus mudik lebaran melalui jalur laut turun di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diperkirakan mulai berlangsung Kamus (12/3), sehingga mulai dibuka posko lebaran.
PUNCAK arus mudik Lebaran 2026 melalui jalur laut dari Batam menuju Belawan, Sumatera Utara, diprediksi terjadi pada keberangkatan kapal tanggal 16 dan 19 Maret 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan puncak kepadatan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026 akan terjadi pada 16 Maret dan 18 Maret 2026.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengandalkan skema konsorsium asuransi untuk melindungi aset-aset migas nasional yang bernilai besar.
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
Dari total armada tersebut, 266 kapal melayani pengangkutan BBM dan Avtur, 27 kapal mengangkut Crude Oil, 45 unit melayani distribusi LPG, serta 7 unit mendukung pengangkutan Petrochemical
Penguatan inisiatif publik dan rumah ibadah sangat krusial dalam mewujudkan kedaulatan energi bersih.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mengingatkan pemerintah bahwa serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran memicu eskalasi konflik di Timur Tengah.
