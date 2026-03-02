Sambut Lebaran 2026, KAI Wisata Sediakan 30.712 Kursi Kereta Premium untuk Pelanggan

Ilustrasi(Dok KAI Wisata)

KERETA Api Pariwisata (KAI Wisata) menyiapkan total 30.712 tempat duduk layanan kereta premium selama masa Angkutan Lebaran 2026 guna mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat pada periode mudik dan arus balik.

Masa Angkutan Lebaran identik dengan lonjakan perjalanan pelanggan yang ingin berkumpul bersama keluarga. Perjalanan bukan sekadar perpindahan dari satu kota ke kota lain, melainkan bagian dari momen kebersamaan yang dinantikan setiap tahun.

Untuk itu, KAI Wisata mengoptimalkan kapasitas layanan premium agar perjalanan mudik tetap aman, nyaman, dan menghadirkan pengalaman yang lebih berkualitas.

Baca juga : Kemenhub Terapkan Delaying System dan Buffer Zone di Pelabuhan Saat Mudik Lebaran 2026

Direktur Utama KAI Wisata, Raden Agus Dwinanto Budiadji, menyampaikan bahwa kesiapan layanan telah dipersiapkan secara menyeluruh guna mendukung kelancaran Angkutan Lebaran 2026.

“Lebaran merupakan periode dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Kami memastikan seluruh layanan premium KAI Wisata siap beroperasi dengan kapasitas optimal sehingga pelanggan dapat menikmati perjalanan yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Adapun rincian kapasitas tempat duduk yang disiapkan selama masa Angkutan Lebaran 2026 adalah sebagai berikut:

Baca juga : Pemerintah Kebut Perbaikan Jalur Pantura dan Tol Trans Jawa Jelang Arus Mudik

Kereta Panoramic: 18.392 tempat duduk

Kereta Priority: 10.560 tempat duduk

Kereta Imperial: 1.760 tempat duduk

Penyediaan kapasitas ini merupakan bagian dari komitmen KAI Wisata dalam menghadirkan pilihan perjalanan dengan fasilitas eksklusif, khususnya bagi pelanggan yang bepergian bersama keluarga.

“Kami melihat kebutuhan pelanggan tidak hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga bagaimana menikmati proses perjalanannya. Kereta Panoramic, Priority, dan Imperial dirancang untuk menghadirkan pengalaman perjalanan premium yang relevan dengan kebutuhan keluarga saat momentum Lebaran,” tambah Agus.

Selain kesiapan kapasitas, KAI Wisata juga memastikan aspek operasional, pelayanan selama perjalanan, serta standar keselamatan telah dipersiapkan secara maksimal di berbagai rute operasional.

KAI Wisata mengimbau pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI agar ketersediaan tempat duduk dapat terjamin dan perjalanan Lebaran menjadi lebih nyaman.(H-2)