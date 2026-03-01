Prakiraan Cuaca BMKG Minggu 1 Maret 2026: Waspadai Hujan Lebat di Jateng hingga Kalimantan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu (1/2).
Pengaruh bibit siklon tropis, sistem tekanan rendah, serta sirkulasi siklonik memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di berbagai kawasan.
Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.
BMKG memantau Bibit Siklon Tropis 90S yang diprediksi berada di Samudera Hindia barat daya Banten dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara sekitar 1005 milibar.
Dalam 24 hingga 72 jam ke depan, bibit siklon ini diperkirakan bergerak ke arah barat dan cenderung persisten, dengan potensi berkembang menjadi siklon tropis dalam kategori rendah.
Selain itu, sistem tekanan rendah terpantau berada di Samudera Pasifik utara Papua serta di Teluk Carpentaria. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudera Pasifik utara Papua, perairan selatan Nusa Tenggara Timur, dan Australia bagian utara.
Sirkulasi siklonik juga terpantau di perairan utara Kalimantan Barat yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Cina Selatan.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia.
BMKG mengimbau peningkatan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah:
Sementara itu, potensi hujan sedang hingga lebat juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah lainnya.
Wilayah Barat Indonesia
Hujan petir:
Hujan sedang:
Hujan ringan:
Berawan tebal:
Udara kabur:
Hujan petir:
Hujan sedang:
Berawan tebal:
Udara kabur:
BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi bmkg.go.id dan kanal media sosial resmi BMKG.
Kewaspadaan diperlukan terutama bagi wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan angin kencang akibat potensi hujan dengan intensitas tinggi.
Sumber: Youtube BMKG.
