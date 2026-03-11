Skenario One Way & Ganjil Genap Mudik 2026: Jadwal Lengkap di Tol Japek-Cipali

Arus mudik Lebaran di Tol Cipali.(Dok. Antara)

PEMERINTAH melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemenhub, Korlantas Polri, dan Kementerian PU telah resmi menetapkan skema rekayasa lalu lintas untuk arus mudik Lebaran 2026 (1447 Hijriah). Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di momen arus mudik Lebaran 2026 yang diprediksi mencapai puncaknya dalam dua gelombang pada pertengahan Maret 2026.

Jadwal One Way Mudik 2026

Sistem satu arah (one way) akan diberlakukan mulai dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 421 Tol Semarang-Solo (GT Banyumanik). Berikut rincian waktunya:

Selasa, 17 Maret 2026: Pukul 12.00 WIB hingga Jumat, 20 Maret 2026 pukul 24.00 WIB (Berlaku terus-menerus).

Pembersihan Jalur (Clearing): Dilakukan 2 jam sebelum jadwal dimulai (Pukul 10.00 - 12.00 WIB) dari arah Semarang menuju Jakarta.

Selama periode One Way, kendaraan dari arah Tol Cisumdawu yang hendak menuju Jakarta akan dialihkan keluar melalui Gerbang Tol (GT) Cimalaka atau GT Cisumdawu Jaya.

Skema Ganjil Genap Mudik 2026

Aturan ganjil genap akan diawasi secara ketat melalui kamera ETLE di sepanjang ruas tol berikut:

Lokasi Ruas Tol Titik KM Waktu Pelaksanaan Tol Jakarta-Cikampek s.d Semarang KM 47 - KM 414 17 Maret (14.00 WIB) - 20 Maret (24.00 WIB) Tol Tangerang-Merak KM 31 - KM 98 17 Maret (14.00 WIB) - 20 Maret (24.00 WIB)

Jadwal Contraflow Tol Jakarta-Cikampek

Untuk menambah kapasitas lajur tanpa menutup arus dari arah berlawanan sepenuhnya, sistem contraflow akan diterapkan di Tol Japek:

Lokasi: KM 47 (Karawang Barat) hingga KM 70 (Cikampek Utama).

Waktu: Selasa, 17 Maret 2026 pukul 14.00 WIB hingga Jumat, 20 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

Sifat: Situasional (bergantung pada diskresi kepolisian di lapangan).

Prediksi Puncak Arus Mudik 2026

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa puncak arus mudik tahun ini diprediksi terjadi dua kali. Gelombang pertama diperkirakan pada 14-15 Maret 2026, sedangkan gelombang kedua yang lebih besar diprediksi pada 18-19 Maret 2026.

Masyarakat diimbau untuk memastikan saldo uang elektronik mencukupi dan kondisi fisik kendaraan dalam keadaan prima sebelum memasuki jalur tol Trans Jawa guna menghindari penumpukan di gerbang tol maupun bahu jalan. (H-3)