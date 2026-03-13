Jelang Lebaran, Tol Cipularang-Cisumdawu Diskon 30 Persen

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
JASA Marga Metropolitan Tollroad memberikan diskon tarif hingga menggratiskan jalan tol pada arus mudik dan balik Lebaran 2026. Langkah ini ditempuh untuk mengurai kepadatan lalu lintas selama momentum tersebut.
Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widyatmiko Nursetaji, pihaknya memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% pada ruas Jalan Tol Cipularang dan Cisumdawu. Potongan tarif ini diberikan untuk pengguna jalan tol jarak terjauh di klaster Cipularang-Padaleunyi, tepatnya dari Gerbang Tol Kalihurip Utama hingga Cisumdawu Utama.
"Jadi diskon ini ini berlaku untuk pengguna terjauh, yakni yang masuk dari Kalihurip Utama dan keluar Cisumdawu Utama," katanya di Bandung, Jumat (13/3). Adapun diskon tersebut mulai berlaku untuk arus mudik pada 15 Maret (pukul 00.00 WIB) hingga 17 Maret (pukul 23.59 WIB).
Sedangkan untuk arus balik, diskon serupa diberlakukan pada 26 Maret (pukul 00.00 WIB) hingga 28 Maret (pukul 23.59 WIB). Widyatmiko menjelaskan, pihaknya memberlakukan diskon tersebut untuk memecah pemudik agar mau pergi lebih awal.
"Jadi kami berharap pemudik tertarik dengan tarif diskon di tanggal-tanggal tersebut. Sehingga pemudik tidak menumpuk di saat puncak," katanya.
Tidak hanya itu, Widyatmiko menyebut pihaknya pun tidak menutup kemungkinan untuk menggratiskan jalan tol di saat momentum Lebaran ini. Pihaknya akan menggratiskan ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan segmen Kutanegara hingga JC Setu sebagai jalur fungsional.
"Jalur ini dipastikan tidak dipungut biaya alias gratis bagi pengguna jalan, jika dirasa dialihkan ke rute tersebut. Jadi pembayaran hanya sampai Kutanegara. Sementara dari Sadang sampai Japek selatan itu gratis," katanya.
Dia menegaskan penggratisan jalan tol Japek II Selatan ini hanya dimungkinan saat arus balik Lebaran, atau hanya yang dari arah Bandung menuju Jakarta. "Jadi hanya saat arus balik," katanya.
Meski secara teknis sudah siap beroperasi penuh selama 24 jam mulai 15 Maret, pembukaan jalur Japek II Selatan ini bersifat situasional. Menurutnya keputusan pembukaan jalur berada di pihak Kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi kepadatan di titik-titik krusial.
"Langkah diskresi ini akan diambil jika terjadi penumpukan kendaraan yang signifikan, terutama di titik KM 66 yang mengarah ke Jakarta atau kepadatan di gerbang Tol Cikampek Utama," jelasnya.
Jalan Tol Japek II Selatan, tambah dia, memiliki panjang 52 km dengan terdapat sejumlah pintu keluar.
"Jadi yang dari arah Bandung, masuknya dari jalur fungsional Sadang, keluarnya bisa ke exit toll Kutanegara, Bojongmangu, Sukaragam, dan exit JC Setu. Dengan adanya kombinasi diskon tarif dan jalur alternatif gratis ini, diharapkan beban lalu lintas di jalur utama dapat terurai sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih lancar. Kami berharap masyarakat bisa terurai keberangkatannya. Tidak menumpuk di satu waktu dan satu akses tol," katanya. (BY/E-4)
DARI 32 orang warga negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Iran, sebanyak 13 orang di antaranya merupakan warga dari Provinsi Jawa Barat (Jabar).
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa tektonik bermagnitudo 5,4, Jumat (13/3) sekitar pukul 02.18 WIB.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menggelar Sosialisasi Satgas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 wilayah Bandung dan Priangan Timur secara online Selasa (10/3).
Sebanyak 14 truk genteng dilepas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dari sentra produksi genteng Jatiwangi,
Sebanyak 14.999 botol minuman keras (miras) berbagai merek, 1.565 liter tuak, serta ribuan knalpot tidak standar (brong) digilas alat berat di Dome Bale Rame, Soreang, Kamis (12/3).
Tenaga medis yang diterjunkan terdiri dari dokter umum, perawat, bidan, serta ambulan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan
Pemkot Cimahi tengah memproses percepatan regulasi teknis agar penyaluran THR dapat segera direalisasikan
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mulai hari ini secara berkala menyalurkan tunjangan hari raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov setempat.
Melalui program ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp2.500.000 dengan berbagai jenis barang jaminan
Pencapaian akreditasi unggul bukanlah sesuatu yang diraih secara instan. Dibutuhkan upaya besar dan konsistensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan
RUAS jalur alternatif mudik Idulfitri 1447 Hijriah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah diperbaiki pemerintah daerah setempat.
Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.
Pada Ramadan ini yayasan membangun sumur bor beserta bangunan MCK di Ponpes dan Majelis Ta'lim Jamiatul Hidayah, Manglad, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur.
Program makan bergizi gratis (MBG) di Garut secara signifikan memperbaiki status gizi generasi muda.
Setelah hampir 2 dekade pasca reformasi bergulir, dalam perjalanannya negara hukum yang demokratis pelaksanaannya justru terjadi arah sebaliknya menuju defisit demokrasi.
Perkiraan kerugian berkisar antara Rp100 juta hingga Rp130 juta. Itu uang hasil penjualan yang ada di brankas, tidak ada yang lain-lain.
Operasi pasar ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya menjelang hari raya
