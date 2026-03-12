6 Tahun Berdiri , Roda Amal Sebar Manfaat ke 5 Daerah di Jabar pada Ramadan 1447 H

Headline
YAYASAN Roda Amal Bersama sudah enam tahun berdiri dan menjalankan fungsi sebagai lembaga filantropi di Jawa Barat. Tahun ini, di bulan Ramadan 1447 H, disokong donatur individu dan korporasi, Yayasan menyebar manfaat pada tiap Jumat.
Beberapa usaha sosial yang digelar di antaranya membangun sumur bor di ponpes, masjid dan majelis taklim, pemberian keranda serta bak mandi jenazah, hingga santunan infaq dan nasi boks bagi disabilitas, yatim, dhuafa, siswa, santri, hingga lansia di 5 kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Dr H Muhammad Sufyan Abdurrahman, Founder & CEO Roda Amal, mengungkapkan pihaknya pada Ramadan ini membangun sumur bor beserta bangunan MCK di Ponpes dan Majelis Ta'lim Jamiatul Hidayah, Manglad, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Pembangunan dilakukan sejak pekan pertama bulan puasa hingga sekarang.
Ditargetkan bangunan selesai pada Jumat ke-4 Ramadan pekan ini.
Sebelumnya, kata dia, di pekan kedua, yayasan telah menyalurkan bak mandi jenazah ke Masjid Jami Nurul Fatah, Kampung Cikembang, RT. 001/002, Desa Caringin Wetan, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi.
"Kami sedang membuat keranda jenazah dan akan disalurkan di Jumat terakhir Ramadan pekan depan ke Masjid Jami Nurul Iman, di Kampung Gobang, RT. 01 RW. 02, Desa Cibunar Jaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, kepercayaan donator terus bertumbuh setiap tahunnya," katanya di Bandung, Kamis (12/3).
Selain ke target amal tersebut, Roda Amal juga banyak melakukan aktivitas sosial keummatan lainnya. Antara lain pemberian bea pendidikan mingguan ke dua anak asuh di SD Telaga 2, Cugenang, Kabupaten Cianjur, serta kepada 2-4 santri tahfidz kurang mampu di Majelis Taklim Salaful Huda, Kampung Talaga Tengah, Caringin, Kabupaten Sukabumi.
"Target amal rutinan lainnya adalah panti yatim mitra kami seperti Mizan Amanah, Al-Ihsan, dan PYI di Sarijadi, Kota Bandung, Panti Ad-Dzikra di Ciawitali, Kota Cimahi, Panti PYI di Dakota, Dakota, Kota Bandung, serta Panti Istana Yatiim Dhuafa di Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat. Untuk panti lansia, kami aktif memberikan bantuan sejak 2022 ke Panti Lansia Tulus Kasih, Sarijadi, Kota Bandung," sambungnya.
Makanan berbuka
Khusus di bulan Ramadan juga disebar paket makanan berbuka ke sejumlah masjid hingga majelis taklim, khususnya di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur dalam tiga tahun terakhir.
Tahun ini, pemberian antara lain diberikan ke Masjid Baitul Amanah dan Masjid Al-Musthofa, Sukawarna, Kota Bandung. Kemudian target amal yang rutin menerima juga Petugas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) seperti di TPS Sarimadu Barat, TPS Sukarasa, TPS Tol Pasteur, TPS Gunungbatu, atau total 6 lokasi tetap.
Sementara untuk disabilitas, ujar Sufyan, pihaknya menjalin kerja sama intens dengan organisasi nasional disabilitas yakni Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Cianjur. Setiap pekannya disebar dana tunai infaq ke disabilitas, mulai dari fisik hingga kognitif, pada banyak kecamatan di kabupaten tersebut.
Sebelum masuk Ramadaon ini, sepanjang enam bulan terakhir, Roda Amal juga telah membangun sumur bor di Pesantren Al-Ittihad, Cibadak, Kabupaten Sukabumi serta Masjid As-Salafiyah, di Kampung Kolaberes, Desa Talaga, Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, atau total tiga titik pengeboran.
Adapun keranda jenazah diberikan sebelumnya ke Masjid Jami Al-Falah, Kampung Tegal Teri, Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, atau total 9 keranda dan bak jenazah telah disalurkan.
Dari lingkungan RT
Sufyan menjelaskan, yayasan ini terbentuk, bermula saat dirinya menjadi Ketua RT di Kelurahan Sukawarna, Kota Bandung. Pada saat pandemi Corona, dia menggerakkan pemberian nasi bungkus tiap Jumat untuk warga yang terkena PHK.
Mulai 2023, aktivitas itu meluas ke Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Cianjur.
"Tadinya hanya nasi boks, kemudian berkembang jadi amanah dana renovasi masjid, pengadaan karpet masjid, alat tes Covid, THR guru ngaji, hingga Amanah sejumlah sapi dan kambing saat Idul Adha pada 2021, 2023, dan 2025," katanya.
Yayasan turut membantu dana renovasi dan atau peningkatan sarana-prasana, antara lain di Masjid Baitul Amanah, Mushola Tarbiyatul Aulad, Masjid Al-Basyir, di Kota Bandung, serta Ponpes Jamharul Qowi Nurul Hadad, Ciranjang, Kabupaten Cianjur, atau total sekitar 10 lokasi.
Donatur perorangan yang semula satu RT, kini meluas ke Jakarta, Tangerang, Bekasi, Medan, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, hingga Bali. Untuk donatur perusahaan, antara lain berasal PT Telkom Indonesia, PT Len Industri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Telkomsel, PT Pos Indonesia, Sari Roti, dan BAZ Jawa Barat.
