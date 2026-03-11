Di Usia 29 Tahun, RS Jasa Kartini Berikan Layanan Berkualitas bagi Masyarakat

Direktur PT Karsa Abdi Husada, Cecep Hendra, Direktur RS Jasa Kartini Riadhi Yulianto, dan Kepala Bagian Pemasaran RS Jasa Kartini Ai Uuh M, menginjak 29 tahun bertahan hingga berkembang membawa pdrubahan.(MI/Kristiadi )

RUMAH Sakit (RS) Jasa Kartini Tasikmalaya merayakan hari jadinya yang ke-29 dengan mempertegas posisinya sebagai pionir layanan kesehatan swasta di Priangan Timur. Mengusung tema RSJK Membara (Menebar Manfaat, Berbagi, dan Beramal), rumah sakit ini berkomitmen menghadirkan transformasi digital dan layanan medis spesialis tanpa membebani pasien dengan biaya di muka (deposit).

Direktur RS Jasa Kartini, dr. Riadhi Yulianto, mengungkapkan bahwa di usia hampir tiga dekade ini, tantangan layanan kesehatan semakin dinamis. Oleh karena itu, RSJK mengusung tagline 'Adaptive, Competent, and Beyond' sebagai kompas dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Digitalisasi dan Kemudahan Akses Medis

Salah satu fokus utama RS Jasa Kartini tahun ini adalah pengembangan digitalisasi layanan kesehatan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan medis secara cepat dan transparan.

"Pengembangan rumah sakit dalam menghadapi tantangan layanan kesehatan menjadi arah semakin dinamis. Kami akan terus mendorong inovasi melalui pengembangan digitalisasi dan meningkatkan efisiensi layanan," ujar Riadhi, Senin (9/3) malam.

Keunggulan Layanan Spesialis di Priangan Timur

Untuk mengurangi angka rujukan ke luar kota seperti Bandung, RS Jasa Kartini memperkuat layanan spesialis unggulan yang tersedia bagi masyarakat Priangan Timur, di antaranya:

Penanganan Kecelakaan (Trauma Center): Menghadirkan 3 dokter spesialis ortopedi yang bersiaga setiap hari, termasuk hari libur, untuk menangani kecelakaan kerja maupun lalu lintas.

Menghadirkan 3 dokter spesialis ortopedi yang bersiaga setiap hari, termasuk hari libur, untuk menangani kecelakaan kerja maupun lalu lintas. Layanan AV Shunt: Pasien cuci darah kini dapat melakukan prosedur pemasangan AV Shunt oleh dokter spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular (BTKV) langsung di RS Jasa Kartini tanpa perlu dirujuk ke Bandung.

Filosofi Kemanusiaan: Keselamatan Pasien adalah Hukum Tertinggi

Direktur PT Karsa Abdi Husada, Cecep Hendra, menekankan bahwa RS Jasa Kartini memegang teguh prinsip keselamatan pasien di atas segalanya. Sejak awal berdiri, RSJK konsisten menerapkan kebijakan tanpa sistem deposit atau bayar di muka bagi pasien yang menjalani perawatan.

"Pengalaman panjang kami menunjukkan bahwa komitmen kemanusiaan menjadi landasan utama. Sejak awal berdiri, RS Jasa Kartini tidak pernah menerapkan sistem deposit kepada pasien. Keselamatan pasien merupakan hukum tertinggi," tegas Cecep.

Solusi Bagi Pasien BPJS PBI Non-Aktif

Komitmen kemanusiaan ini juga tercermin dalam penanganan pasien peserta BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Pemasaran RS Jasa Kartini, Ai Uuh M, menjelaskan bahwa pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien, termasuk mereka yang kepesertaan PBI-nya (Penerima Bantuan Iuran) sedang non-aktif.

Pihak rumah sakit memberikan toleransi waktu 3x24 jam bagi keluarga pasien untuk mengurus pengaktifan kepesertaan, sementara tindakan medis tetap diberikan terlebih dahulu secara optimal. RSJK juga aktif berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan Dinas Kesehatan guna memastikan akses kesehatan masyarakat tetap terjamin melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR). (AD/E-4)