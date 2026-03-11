Di Usia 29 Tahun, RS Jasa Kartini Berikan Layanan Berkualitas bagi Masyarakat

Headline
RUMAH Sakit (RS) Jasa Kartini Tasikmalaya merayakan hari jadinya yang ke-29 dengan mempertegas posisinya sebagai pionir layanan kesehatan swasta di Priangan Timur. Mengusung tema RSJK Membara (Menebar Manfaat, Berbagi, dan Beramal), rumah sakit ini berkomitmen menghadirkan transformasi digital dan layanan medis spesialis tanpa membebani pasien dengan biaya di muka (deposit).
Direktur RS Jasa Kartini, dr. Riadhi Yulianto, mengungkapkan bahwa di usia hampir tiga dekade ini, tantangan layanan kesehatan semakin dinamis. Oleh karena itu, RSJK mengusung tagline 'Adaptive, Competent, and Beyond' sebagai kompas dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Salah satu fokus utama RS Jasa Kartini tahun ini adalah pengembangan digitalisasi layanan kesehatan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan medis secara cepat dan transparan.
"Pengembangan rumah sakit dalam menghadapi tantangan layanan kesehatan menjadi arah semakin dinamis. Kami akan terus mendorong inovasi melalui pengembangan digitalisasi dan meningkatkan efisiensi layanan," ujar Riadhi, Senin (9/3) malam.
Untuk mengurangi angka rujukan ke luar kota seperti Bandung, RS Jasa Kartini memperkuat layanan spesialis unggulan yang tersedia bagi masyarakat Priangan Timur, di antaranya:
Direktur PT Karsa Abdi Husada, Cecep Hendra, menekankan bahwa RS Jasa Kartini memegang teguh prinsip keselamatan pasien di atas segalanya. Sejak awal berdiri, RSJK konsisten menerapkan kebijakan tanpa sistem deposit atau bayar di muka bagi pasien yang menjalani perawatan.
"Pengalaman panjang kami menunjukkan bahwa komitmen kemanusiaan menjadi landasan utama. Sejak awal berdiri, RS Jasa Kartini tidak pernah menerapkan sistem deposit kepada pasien. Keselamatan pasien merupakan hukum tertinggi," tegas Cecep.
Komitmen kemanusiaan ini juga tercermin dalam penanganan pasien peserta BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Pemasaran RS Jasa Kartini, Ai Uuh M, menjelaskan bahwa pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien, termasuk mereka yang kepesertaan PBI-nya (Penerima Bantuan Iuran) sedang non-aktif.
Pihak rumah sakit memberikan toleransi waktu 3x24 jam bagi keluarga pasien untuk mengurus pengaktifan kepesertaan, sementara tindakan medis tetap diberikan terlebih dahulu secara optimal. RSJK juga aktif berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan Dinas Kesehatan guna memastikan akses kesehatan masyarakat tetap terjamin melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR). (AD/E-4)
