Diduga Masalah Asmara, Pemuda di Tasikmalaya Nekat Coba Akhiri Hidup

SEORANG pemuda berinisial MSH (22), warga Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ditemukan warga terkapar di pinggir jalan Kampung Rancakukun, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Minggu (8/3) sore.
Pemuda berpakaian sweater putih dan celana jeans hitam terkapar di samping motor matik hitam yang terjatuh pinggir jalan menghebohkan warga sekitar.
Warga awalnya mengira pemuda itu kelelahan karena puasa hingga pingsan di jalan, tapi ternyata nekat minum kopi diduga dicampur racun tikus gegara putus cinta sama mantan pacarnya.
Robi Sopian (35), saksi warga Cimuncang mengatakan, awalnya menemukan seorang pemuda telentang di pinggir jalan samping motor matik hitam tergeletak pinggir jalan dan pemuda tersebut tak bisa dibangunkan tapi matanya masih terbuka melotot dan kondisinya masih hidup.
Namun, pemuda itu tidak bisa mengeluarkan kata apapun hingga dirinya bersama saksi lain langsung menghubungi Polsek Mangkubumi.
"Kami menemukan seorang pemuda sudah tergeletak berada di pinggir Jalan Mangin tidak jauh di depan bangunan Koperasi Merah Putih, Kelurahan Cipari yang tengah dibangun. Saya panggil orang sekitar agar melihat kejadian ini, karena takut terjadi apa-apa," katanya, Minggu (8/3/2026).
Robi mengatakan, polisi yang datang ke lokasi langsung menghampiri korban dan dari pengakuan pemuda sudah minum kopi dicampur racun tikus karena diputuskan pacarnya.
Namun, setelah mendapatkan pengakuan langsung membantu menaikan motor miliknya ke mobil polisi dan korban pun dibawa ke klinik Carmel Medika.
"Gegara putus cinta dengan kekasihnya, mungkin pemuda ini nekat mengakhirinya dengan bunuh diri, tapi beruntung aparat yang tiba dilokasi membawanya ke Klinik terdekat," ujarnya.
Kanit Pamapta Polres Tasikmalaya Kota Ipda Jonih Jonansa mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar adanya seorang pemuda terkapar berada di pinggir jalan dan petugas membawanya ke klinik, tapi tak memiliki peralatan lengkap dirujuk ke RSUD Dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.
"Berdasarkan keterangan dari dokter jaga korban mengalami keracunan, tetapi belum 6 jam berlalu setelah minum racun hingga masih di berada lambung belum menyebar ke seluruh tubuh dan langsung melakukan tindakan medis. Korban telah sadar, sesuai keterangan korban dia nekat minum kopi campur racun tikus ingin bunuh diri diduga karena diputus cinta dan korban langsung diserahkan kepada kelurganya," tutupnya, (AD)
