500 Hektare Lahan Produktif Beralih Fungsi jadi Perumahan Setiap Tahun

PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui melakukan alih fungsi lahan baku sawah (LBS) mencapai 500 hektare setiap tahunnya dan mengubahnya menjadi kawasan hunian, perumahan maupun perkebunan. Lahan persawahan tersebut, tersebar di 39 Kecamatan mencapai 48 ribu hektare.
Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tasikmalaya, Nurul Fajar Sidiq mengatakan, lahan pertanian di wilayahnya mencapai 48 ribu hektare dan setiap tahun banyak lahan produktif berubah menjadi hunian, perumahan dan perkebunan.
"Di wilayahnya memang ada seluas 500 hektare lahan setiap tahun telah berubah menjadi kawasan hunian, perumahan dan perkebunan. Rencana pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang larangan alih fungsi lahan sawah nantinya berguna dalam mendukung swasembada, ketahanan pangan nasional," katanya, Rabu (25/2/2026).
Menurut Nurul, Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mendukung rencana pembuatan Perpres tentang lahan sawah produktif tidak boleh dialihfungsikan. Akan tetapi, di lapangan memang terdapat kendala terutama lahan sawah merupakan milik pribadi dan belum ada regulasi yang bisa mengikat.
"Banyak masyarakat yang mengaku lahan persawahan miliknya memang dibangun rumah untuk tempat tinggal, pemerintah daerah tidak bisa melarang. Namun, saat ini perlindungan lahan baku sawah masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat karena harus ada aturan teknis untuk mengatur tanah maupun lahan persawahan milik masyarakat," ujarnya.
Menurut Nurul, banyak masyarakat selama ini memanfaatkan lahan persawahan milik pribadi membangun rumah karena keberadaan regulasi daerah menjadi penting agar alih fungsi lahan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dikendalikan tanpa mengabaikan hak kepemilikannya. Akan tetapi, jika Perpres baru diterbitkan bagi pemerintah daerah harus segera menyusun payung hukum turunan.
"Jika Perpres baru diterbitkan pemerintah daerah akan membahas lebih dulu supaya aturannya lebih jelas hingga matang meski dalam pembahasan harus melibatkan DPRD dan Bupati aturan turunan demi melindungi lahan baku sawah. Penambahan populasi penduduk, kelahiran anak yang menikah dan membangun tempat tinggal sehingga 500 hektare dibangun rumah," pungkasnya. (H-3)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
