Terus Melonjak, Harga Daging Sapi di Kota Sukabumi Tembus Rp150 Ribu

NAIK: Pedagang daging sapi di Cianjur sedang melayani pembeli. Di Kota Sukabumi, harga daging sapi pada H-4 Idulfitri 1447 Hijriah mencapai Rp150 ribu per kg.(MI/Benny Bastiandi)

HARGA daging sapi di Kota Sukabumi, Jawa Barat, naik jadi Rp150 ribu per kilogram pada H-4 Idul Fitri 1447 Hijriah, Selasa (17/3). Harganya diprediksi bisa kembali naik semakin mendekatinya Lebaran.

Hasil monitoring Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) setempat di Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede, penaikan harga komoditas tersebut dimungkinkan mulai meningkatnya permintaan. Naiknya harga daging sapi diikuti juga penaikan cabai merah besar TW.

Semula, komoditas pangan itu kisaran Rp45 ribu, sekarang naik jadi Rp50 ribu per kg. Harga cabai merah besar lokal juga turut naik dari Rp70 ribu menjadi Rp75 ribu per kg.

Baca juga : Jelang Lebaran, Harga Daging Sapi di Bangka Menyentuh Rp150 Ribu per Kilogram

"Makin mendekatinya Lebaran, harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat terpantau naik. Memang, sejak Ramadan harga berfluktuasi," kata Kepala Seksi Perdagangan Diskumdagin Kota Sukabumi, M Rifki, Selasa (17/3).

Naik-turunnya harga berbagai komoditas, sejauh ini salah satunya dipengaruhi pasokan. Kondisi cuaca yang tak menentu, bahkan cenderung ekstrem, akhir-akhir ini, juga cukup memengaruhi fluktuasi harga berbagai komoditas.

"Selain permintaan, berfluktuasinya harga memang dipengaruhi kondisi cuaca," sebutnya.

Baca juga : Harga Daging Sapi di Jakarta Selatan Stabil Tinggi Jelang Imlek

Sementara itu, harga berbagai komoditas kebutuhan pangan lain terpantau masih stabil. Data Diskumdagin, pada Selasa (17/3) harga beras Ciherang Cianjur I kisaran Rp15.200 per kg, beras Ciherang Cianjur II Rp14.800 per kg, beras Ciherang Sukabumi Rp15.200 per kg, beras premium kelas I Rp15.200 per kg, dan beras premium II Rp14.800 per kg.

Sedangkan beras medium I di kisaran Rp14.400 per kg dan beras mediun lokal terendah Rp13.500 per kg. "Sementara harga daging ayam broiler kisaran Rp42 ribu per kg dan telur ayam Rp40 ribu per kg," sebutnya.

Rifki menuturkan, meskipun harga berfluktuasi, tetapi ketersediaan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Sehingga, di lapangan tak memicu terjadinya gejolak di masyarakat.

"Sejauh ini kebutuhan masyarakat masih terpenuhi. Insya Allah, stok aman. Hanya harga yang memang berfluktuasi. Kondisi yang wajar mengingat menghadapi Lebaran permintaan pasti meningkat," pungkasnya. (BB/E-4)