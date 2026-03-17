Jelang Lebaran, Harga Daging Sapi di Bangka Menyentuh Rp150 Ribu per Kilogram

MENJELANG Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah permintaan daging sapi di Sungailiat Bangka, Provinsi Bangka Belitung, mengalami peningkatan yang signifikan.
Kondisi tersebut terlihat di Pasar Kite Sungailiat yang menjadi salah satu pusat perdagangan daging di kota tersebut.
Tukiman salah satu pedagang mengatakan harga daging sapi saat ini dijual Rp150 ribu per kilogram. Sebelumnya harga daging sapi berada di angka Rp140 ribu per kilogram.
"H-4 Lebaran sudah ada kenaikan harga daging sapi Rp10 ribu per kilogramnya," kata Tukiman, Selasa (17/3).
Kenaikan harga tersebut diakuinya berasal dari distributor sapi, sehingga mereka terpaksa ikut menaikkan harga jual kepada konsumen.
Kendati terjadi kenaikan harga, daya beli masyarakat terhadap daging sapi justru mulai mengalami peningkatan yang cukup besar.
Ia menyatakan bahwa volume penjualan meningkat dari biasanya sekitar 150 kilogram per hari menjadi 300 kilogram per hari.
Hal ini disebabkan banyak warga yang membutuhkan daging sapi sebagai makanan yang akan disajikan saat Hari Raya Idul Fitri mendatang. (RF/E-4)
Pemerintah membantah klaim bahwa harga daging kerbau beku di pasaran jauh melampaui harga acuan pembelian (HAP) konsumen sebesar Rp80.000 per kilogram.
Pemerintah telah menetapkan koridor harga daging sapi di tingkat konsumen dalam rentang Rp105.000 hingga Rp140.000 per kg.
Salah satu produk yang paling diminati adalah daging sapi yang dijual dengan harga Rp100 ribu per kg jauh lebih murah dibanding harga pasar.
Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (Jappdi) meminta pemerintah tidak hanya mengawasi perdagangan daging sapi, tetapi juga daging kerbau impor yang beredar di pasar.
Di Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon, untuk beras kualitas bawah I tercatat Rp14 ribu per kilogram dan bawah II Rp13.500 per kilogram.
Harga daging sapi di sejumlah pasar di Jakarta Selatan dilaporkan relatif stabil menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.
Menjelang bulan Ramadhan, harga daging sapi di pasar mengalami kenaikan. Lonjakan harga terjadi setelah para pedagang menghentikan aksi mogok dagang selama tiga hari pada akhir Januari lalu.
Perumda Dharma Jaya memprediksi harga daging sapi akan mengalami kenaikan sekitar 7% hingga 15% di periode Ramadan dan Lebaran 2026.
AKSI mogok berjualan pedagang daging sapi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berlanjut hingga Senin (26/1).
PEMERINTAH menetapkan kuota impor daging sapi untuk swasta tahun ini hanya 30.000 ton, turun tajam dari 180.000 ton pada 2025.
