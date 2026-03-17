Jelang Lebaran, Harga Daging Sapi di Bangka Menyentuh Rp150 Ribu per Kilogram

Harga daging sapi di Bangka melonjak Rp150 ribu per kilogram.(MI/Rendy Ferdiansyah)

MENJELANG Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah permintaan daging sapi di Sungailiat Bangka, Provinsi Bangka Belitung, mengalami peningkatan yang signifikan.

Kondisi tersebut terlihat di Pasar Kite Sungailiat yang menjadi salah satu pusat perdagangan daging di kota tersebut.

Tukiman salah satu pedagang mengatakan harga daging sapi saat ini dijual Rp150 ribu per kilogram. Sebelumnya harga daging sapi berada di angka Rp140 ribu per kilogram.

"H-4 Lebaran sudah ada kenaikan harga daging sapi Rp10 ribu per kilogramnya," kata Tukiman, Selasa (17/3).

Kenaikan harga tersebut diakuinya berasal dari distributor sapi, sehingga mereka terpaksa ikut menaikkan harga jual kepada konsumen.

Kendati terjadi kenaikan harga, daya beli masyarakat terhadap daging sapi justru mulai mengalami peningkatan yang cukup besar.

Ia menyatakan bahwa volume penjualan meningkat dari biasanya sekitar 150 kilogram per hari menjadi 300 kilogram per hari.

Hal ini disebabkan banyak warga yang membutuhkan daging sapi sebagai makanan yang akan disajikan saat Hari Raya Idul Fitri mendatang. (RF/E-4)