Menteri Perhubungan dan Gubernur Jabar Tinjau Kesiapan Mudik di Garut

MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut. Keduanya meninjau kesiapan jalur mudik hingga dan menyerahkan kompensasi bantuan kepada pengemudi kendaraan tidak bermotor.
Kegiatan dipusatkan di Polres Garut, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut.
Pemberian kompensasi dilaksanakan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalur nasional dan provinsi yang kerap mengalami penyumbatan akibat aktivitas kendaraan tradisional saat puncak arus mudik lebaran.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan selama masa puncak mudik, operasional delman dan becak di jalur utama akan diliburkan sementara. Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kompensasi sebesar Rp200 ribu per hari atau Rp1,4 juta per orang selama tujuh hari bagi setiap pengemudi.
"Kompensasi bantuan diberikan kepada 483 kendaraan tradisional yang terdiri dari 477 delman dan 6 becak yang biasa beroperasi di ruas jalan nasional dan provinsi wilayah Garut," ujarnya, Sabtu (14/3).
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar tugas Kementerian Perhubungan dan Mabes Polri, sehingga jalur yang berpotensi mengalami kamacetan, kendaraan bisa melintas dengan lancar.
"Kami berharap kegiatan ini memberikan dampak ekonomi karena ada uang berputar di masyarakat sekaligus memberikan dampak kebahagiaan bagi mereka," katanya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, memberikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Jawa Barat. Program ini tidak hanya memperlancar mobilitas pemudik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para pelaku transportasi tradisional.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, juga menegaskan wilayahnya telah siap menyambut lonjakan pemudik melalui koordinasi intensif bersama Kapolres Garut. Seluruh instansi telah menjalankan fungsinya mulai perbaikan infrastruktur jalan hingga penyiapan fasilitas kesehatan.
"Jalur mudik sudah sepenuhnya bisa dilewati bahkan jalur alternatif berlubang telah selesai diperbaiki. Kami juga sudah mempersiapkan Pos Terpadu di empat titik utama yaitu Pamengpeuk, Cisewu, Garut Kota dan Malangbong," tandasnya.
